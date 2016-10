"Мобилтел" продължава да работи с рекламната агенция The Smarts

"Мобилтел" е сред компаниите с най-големи бюджети за комуникация в България.

Близо половин година след началото на конкурса за избор на рекламна агенция един от най-големите рекламодатели в България "Мобилтел" обяви, че продължава досегашното си партньорство с агенцията The Smarts. Договорът за рекламно обслужване е за една година и има опция за удължаване.

"Мобилтел" организира конкурс за рекламна агенция точно две години след като подписа договор с независимата българска агенция The Smarts. В надпреварата участваха четири агенции - BBDO, The Smarts, Saatchi&Saatchi и McCann Erickson – София. "Това, че вече познавахме клиента, беше както предимство, така и недостатък, защото очакванията бяха високи. Трябваше да покажем на "Мобилтел", че можем да надскочим себе си. Когато работиш с голям клиент, е важно да можеш да се адаптираш и променяш заедно с него", коментира пред "Капитал Daily" Радослав Бимбалов, съосновател на The Smarts. Той допълни, че агенцията ще продължи да работи в посока затвърждаване на позициите на телекома на българския пазар. Екипът на The Smarts създаде новото послание на "Мобилтел" - "Ти водиш", с което телекомът искаше да комуникира промяна в начина на общуване според правилата на клиентите си. През следващите месеци целта на The Smarts ще бъде и разрастване на екипа по всички отдели - дигитални, творчески, стратегически и др. "До февруари следващата година планираме да пораснем с 6-7 човека", казва Бимбалов. Това разрастване на компанията логично ще доведе и до по-голям екип, който ще обслужва "Мобилтел". До редакционното приключване на броя от "Мобилтел" не дадоха коментар за избора на The Smarts.

В първата половина на тази година "Мобилтел" трябваше сравнително едновременно да лансира две имиджови кампании ("Истинското 4G, чакането свърши" през април и май и имиджовата кампания "Blizoo става част от "Мтел" през май, юни и юли), а заедно с това и да увеличи инвестициите си в реклама.

"Мобилтел" е сред компаниите с най-големи бюджети за комуникация в България и е желан от всяка агенция клиент. При това от началото на годината увеличава брутните си инвестиции. По данни на агенцията, която измерва зрителския интерес - ГАРБ, през първите шест месеца на 2016 г. компанията е увеличила разходите си за телевизионна реклама почти двойно в сравнение със същия период на предходната година, достигайки 16.5 млн. лв. Това поставя телекома на пето място в топ 10 на най-големите рекламодатели.