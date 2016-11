Най-големите рекламни агенции: трудно извоюван ръст

В следващия брой очаквайте: Кои са най-големите медийни агенции в България и какви са техните прогнози за инвестициите на рекламодателите през 2017 г.

Huts JWT отдават на комбинацията от инвестициите на агенцията в служители с профил в дигиталното обслужване,

Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Group



Приоритет ни е дигиталното развитие на компанията



" Приоритетът ни ще бъде дигиталното развитие на всяко от звената в компанията. От звеното, което се занимава с BTL и събития, през PR до рекламната ни агенция. Всяко от тях трябва да стане много по-дигитално и холистично, да може да предлага интегрирани услуги само, без да разчита на другите компании в групата."

Стефан Дьолае и Иванка Кючукова, директори на Havas Group



Фокусът ни е спечелването на нови клиенти



"Един от приоритетите ни е да осъществим гладко трансформацията на компанията, добавяйки целия бизнес към международната група. Освен това ще се фокусираме върху мотивацията на хората и спечелването на нови клиенти."

През последните две години рекламната индустрия в България започна бавно да излиза от застоя си. Инвестициите на рекламодателите растат, макар и с малко, следвайки позитивните сигнали на икономиката. И това се отразява добре и на финансовите резултати на най-големите рекламни агенции в страната. Сборът от приходите на 20-те най-големи възлиза на 151.7 млн. лева през 2015 г., което е ръст от около 15.5% на годишна база.В това и в следващите четири издания на рубриката "Медиа и реклама" проследяваме развитието на рекламния пазар в страната през финансовите резултати на най-големите играчи от целия спектър на комуникационния бизнес. За рекламните агенции голямото предизвикателство през последните няколко години беше да разширят бизнеса си с настоящи и нови клиенти, като запазят статута си на партньори, които предлагат цялостни творчески и стратегически решения на брандовете. Натискът за сваляне на тарифите за обслужване направи тази задача доста сложна, но през 2015 г. повечето големи рекламни агенции (с някои изключения) успяват да увеличат приходите си.Класацията на 20-те рекламни агенции с най-големи приходи е разнообразна. В нея попадат рекламни компании, които са част от глобални комуникационни гиганти, международни и български брандове за пълно рекламно обслужване, които предлагат и творчески, и медийни решения, и независими рекламни агенции с основен фокус върху криейтив услугите. На първо място е клъстърът Publicis One, който събира оборотите на три рекламни агенции - Saatchi&Saatchi, Publicis Sofia и Leo Burnett (отчетът на дружеството е консолидиран, поради което няма как да получим данни за приходите на отделните агенции - бел. ред.), следван от Ogilvy Advertising и Mindshare, два бранда за криейтив и медийни услуги, които оперират като едно юридическо лице. В топ 20 попадат още рекламните агенции на други големи международни холдинги като DDB и BBDO, както и тези на по-малките комуникационни групи - българската All Channels Group (която отбелязва най-голям ръст на приходите от 67%) и френската Havas Group, която отскоро присъства директно на българския пазар, след като дълги години оперираше през франчайз (вижте блиц интервюта с изпълнителните директори на двете групи). Рекламната агенция на последната - Havas Worldwide Sofia - се нарежда на опашката на класацията, при това със спад в приходите, който се дължи на преструктурирането на групата в комбинация с приключването на голям комуникационен проект по програма "Регионално развитие" през 2014 г.Повечето агенции в топ 20 отчитат ръст на приходите през 2015 г., като причината най-често е спечелването на нов бизнес от международни или български клиенти. Прибавянето на няколко клиенти с големи бюджети в портфолиото на The Smarts през 2014 г. като "Мобилтел", "Уникредит Булбанк" и бирения бранд "Ариана" на "Загорка" води до израстване на независимата агенция за творческо обслужване и значителното увеличение на печалбата й през 2015 г.Други агенции са добавили дигитални услуги в портфолиото си, поради което са успели да привлекат и онлайн бюджети от рекламодатели. Две агенции в топ 10 - FCB Sofia и Huts JWT, дават такова обяснение за добрите си финансови резултати. Ръстът от 26%"освежаването" на маркетинговите бюджети, навлизането на нови местни играчи на рекламната сцена и фокусирането върху дигиталните медии.Трети са излезли на външни пазари или са успели да увеличат бизнесa си с настоящи клиенти. Такъв е случаят с творческата агенция Noble Graphics според нейния основател Чавдар Кенаров. Той коментира пред "Капитал", че причините за двуцифрения ръст на техните приходи през 2015 г. са увеличените инвестиции при някои от основните им клиенти и умелото управление на творческия ресурс в агенцията. "През последните 5 години Noble Graphics бележи плавен, но непрекъснат ръст в своите приходи. Това се дължи както на слабото раздвижване на пазара, така и на професионалното развитие и постоянното високо ниво, което екипът на Noble поддържа. Нашите основни инвестиции винаги са били насочени към привличане и обучение на млади, талантливи и амбициозни специалисти. Следвайки този подход, през 2015-а спечелихме няколко конкурса и реализирахме 3 проекта, предназначени за външни пазари", обясни Кенаров."През миналата година имаше и съществено увеличение в обемите и мащабите на кампании, по които работихме за дългогодишни наши международни клиенти, което доведе и до положителните финансови резултати през 2015 г.", коментира Нина Димитрова, управител на агенция reforma, която влиза под номер 14 в класацията с ръст на приходите 50%.Някои от агенциите в топ 20 са потърсили работа от държавата и дължат повишаването на приходите си на спечелването на обществени поръчки за комуникация. Сред 20-те най-големи за 2015 г. например попада една агенция, чийто бизнес идва изцяло по линия на държавата - влизащата под номер 18 рекламна агенция Dr Brand. Нейните приходи за 2015 г. 1.9 млн. лева са резултат от изпълнение на комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България към Министерството на туризма и са основно свързани с купуване на рекламно време и място в медиите.Основен критерий при подреждането е общият размер на приходите за 2015 г. на рекламните компании. Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. Освен финансови резултати в поредицата ще намерите и информация за клиентите, които обслужват агенциите."Капитал" потърси всички рекламни агенции за информация за клиентите, които обслужват. До редакционното приключване на броя не получихме информация от Archer Ideas и Silver Advertising.