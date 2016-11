Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (15 ноември)

На българския пазар



97 проекта ще се състезават на IAB MIXX Awards

Общо 97 канидатури ще се състезават за отличие в тазгодишния конкурс за дигитален маркетинг IAB MIXX Awards, който се организира от българския клон на IAB (Interactive Advertising Bureau). Международният фестивал ще се състои на 17 ноември в Зала Люмиер на НДК под мотото "NO Kittens Allowed".



В конкурса на IAB България се включват не само агенции, но и рекламодатели, а всички 97 подадени заявки ще се състезават в общо седем категории. Това са директна интерактивна кампания, брандирано съдържание, интеграция между различни видове медии и платформи, интерактивна видео кампания, мобилна кампания, кампания в социалните мрежи и иновативни и експериментални кампании, които не подлежат на категоризация.



В състава на журито на конкурса тази година влизат Зоран Арсовски, директор "Глобален дигитален маркетинг" в Progress, Катя Тодорова, основател на MEmotion, управляващият партньор в Xplora Георги Малчев, Жюстин Томс, мениджър "Бизнес развитие" в ABC Design & Communication Group, мениджърът на OLX за България Спас Сливков, управляващият партньор в Saatchi&Saatchi Георги Гавазов и Юлия Атанасова, мениджър за България на Criman. На официалното събитие по награждаването на победителите в IAB MIXX Awards 2016 всички те ще коментират каква е била изминалата година за дигиталния маркетинг и какви тенденции са се очертали на рекламния пазар.



Най-големите рекламни агенции в страна: трудно извоюван ръст



През последните две години рекламната индустрия в България започна бавно да излиза от застоя си. Инвестициите на рекламодателите растат, макар и с малко, следвайки позитивните сигнали на икономиката. И това се отразява добре и на финансовите резултати на най-големите рекламни агенции в страната. Сборът от приходите на 20-те най-големи възлиза на 151.7 млн. лева през 2015 г., което е ръст от около 15.5% на годишна база.



Дигитален бизнес



Adobe лансира нов инструмент за проследяване на онлайн кампании

Повече



Facebook спря таргетирането на потребители според техния етнос



Интернет гигантът съобщи, че вече са активни нови инструменти в платформата за купуване на реклами, които не позволяват таргетиране на потребители спрямо техния етнос за реклами в области, които "исторически са били повод за дикриминация", пише AdWeek. Това са реклами, които предлагат отдаване на жилища, кредити или работа. Освен това Facebook премахва опцията за таргетиране на потребители по демографски показатели. Сега тази секция от софтуера за купуване на реклами се казва "поведения" (behaviors). Американската корпорация заяви още, че ще обнови Правилата за рекламиране, за да бъде още по-ясно за компаниите, че платформата не подкрепя по някакъв начин дискриминационните реклами и ще добави образователни материали, в които обяснява как се изпозлват новите инструменти за таргетиране.

Повече



Медиен бизнес



Приходите на Walt Disney Co. отбелязват спад



През фискалното четвърто тримесечие на годината, приходите на компанията се равняват на 13.1 млрд. долара при прогнозирани 13.5 млрд. долара. Този спад до голяма степен се дължи на намалените приходи от реклама на американския спортен канал ESPN, част от групата на Walt Disney. Макар, че ESPN успя да затвърди прогнозата за 5.7 млрд. долара приходи, от компанията коментират, че рекламните постъпления бавно намаляват, пише AdAge. Причините за това са основно по-малкото импресии и ниските цени на рекламата.

Повече



Рекламен бизнес

National Geographic (NG) обяви всеобхватен ребранд на всички свои медийни платформи, бизнес начинания и организацията с нестопанска цел, която е част от компанията - "Национално географско общество". Компанията ще има и ново глобално послание FURTHER (по-далеч, отвъд възможното). Мениджмънтът на дружеството е преценил, че то най-точно отразява духа на марката National Geographic, която има 128-годишна история.



Тази еволюция е продължение на обявеното миналата година съвместно дружество с 21st Century Fox. Тогава "Национално географско общество" подписа сделка на стойност 725 млн. долара с 21st Century Fox, която даде на компанията на Рупърт Мърдок мажоритарен дял в световноизвестното списание National Geographic и други медийни активи.



Adobe придоби компанията за programmatic купуване TubeMogul



Сделката е на стойност 540 млн. долара и чрез нея компанията цели да засили предлагането на видеореклама на рекламодатели. Услугата на софтуерната компания ще се влее към онлайн продуктите на Adobe Marketing Cloud и ще помага на брандовете да управляват дигитални кампании, основно на десктоп устройства, в социалните мрежи и в търсачката. По този начин Adobe ще успее да привлече и по-големи бюджети за дигитална реклама. Programmatic компанията TubeMogul работи по дигитални проекти за мобилна и видеореклама в платформите Facebook и Snapchat с брандове като Danonе и Quiznos.

Повече





Само ден след изборите в САЩ New Balance успя да ядоса част от феновете на спортната марка с изказване на PR директора на компанията Мат ЛеБретон, че "след избора на Доналд Тръмп за президент усещаме, че нещата се движат в правилата посока". В отговор на коментара му, даден в разговор с The Wall Street Journal, редица клиенти публикуваха видеа и снимки в социалните мрежи, в които демонстративно запалват или хвърлят на боклука маратонките си с марка New Balance. Малко по-късно пред BuzzFeed ЛеБретон разясни, че коментарът му е бил единствено в контекста на търговските трансатлантически споразумения и не е имал нищо общо с политическите възгледи на компанията.