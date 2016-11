Кои са най-добрите дигитални рекламни решения

Победители в IAB MIXX Awards 2016



Категория Mobile

Победител: кампания: Bushmills 360, агенция: Knoway, клиент: Bushmills



Категория Social

Победител: кампания: "Социалният крадец", агенция All Channels / Interaction, клиент: "Загорка" АД и сайдер "Крадецът на ябълки"



Категория Video

Победител : кампания: Jack Daniel`s –Holiday Songs, агенция: NEXT –DC , клиент: "Бран-Форман България"



Категория Direct Response and Lead Generation

Победител : кампания: "Крадени новини", агенция: ALL Channels / Interaction, клиент: "Загорка" АД и сайдер "Крадецът на ябълки"



Категория Branded Content

Победител: кампания: Jack Daniel`s –Holiday Songs, агенция: NEXT –DC , клиент: "Бран-Форман България"



Категория: Cross Media Integration

Победител: кампания: "Балкон турист", агенция Metrics DS/ Ogilvy, клиент: ИКЕА



Категория Brave

Победител : кампания: "Социалният крадец", агенция All Channels / Interaction, клиент: "Загорка" АД и сайдер "Крадецът на ябълки"