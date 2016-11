Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (22 ноември)

На българския пазар



All Channels / Interaction спечели най-много награди на IAB MIXX Awards 2016

За втора поредна година фестивалът IAB MIXX Awards оцени най-добрите постижения в интерактивния и дигиталния маркетинг в общо седем категории. Агенцията All Channels / Interaction, част от групата на All Channels Communication, беше отличена с най-много първи награди (общо три) в категориите Social (кампания в социалните мрежи), Direct Response and Lead Generation (директна интерактивна кампания) и Brave (експериментални кампании, които не подлежат на категоризация). И трите награди са за проекти, реализирани за рекламодателя "Загорка АД" и техния продукт - сайдерът "Крадецът на ябълки". Награди за две първи места получи и агенцията NEXT-DC с кампанията Jack Daniel`s –Holiday Songs, изготвена за "Бран-Форман България".



Interactive Share стана представител на Adform за България

Дигиталната агенция Interactive Share сключи договор за партньорство с датската programmatic компания Adform, която предлага услуги в областта на дигиталния маркетинг, насочени към онлайн издатели и рекламодатели. Чрез това бизнес партньорство Interactive Share цели да предостави на клиентите си новите технологии, инструменти и метрики, свързани с programmatic модела.



"Мисията ни винаги е била и ще бъде увеличение на финансовите приходи на нашите партньори, ето защо това партньорство с Adform е ключов елемент в развитието на агенцията ни през следващите няколко години. Силно вярвам, че е дошъл моментът и в България, в който рекламодатели могат да се възползват максимално добре от този нов, но много ефективен инструмент за реализиране на дигитални брандинг кампании", коментира Мартин Попов, управител на агенцията.



Interactive Share ще разшири и портфолиото си от услуги, някои от които платформата (Demand Side Platform) за купуване на реклама по модела наддаване в реално време, както и DMP платформата (Data Management Platform), която представлява система за управление и събиране на информация и др. "Партньорството ни с дигитална агенция Interactive Share се случва в изключително важен момент в развитието на programmatic рекламата в България. Заедно с тях ще образоваме и изградим пазара и разбира се ще наложим най-добрите и ефективни международни практики", коментира Бартош Малиновски, вицепрезидент на Adform за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Северна Америка (MENA) и Индия.



The Smarts спечели сребърна награда в международния конкурс Epica Awards

Рекламната агенция The Smarts спечели сребърно отличие за кампанията "Червен телефон" на международния творчески конкурс Epica Awards. Проектът на агенцията беше реализиран за Mall Plovdiv, където на необичайни места беше поставен червен телефон, който посетителите да вдигат при позвъняване. Всеки, който се престраши да се обади, разполага с 15 минути, за да реализира покупка, която пък автоматично се превръща в негов подарък. Същият проект на агенцията миналия месец влезе в селекцията на Ads of the World



Испанският рекламист и автор на "Креативността" Луис Басат идва в България





Луис Басат, почетният председател на комуникационната група Bassat Ogilvy Group в Испания, част от глобалната рекламна мрежа на Ogilvy & Mather, ще посети България идната седмица. Поводът е проектът "Басат и креативността" - изложба на личната му колекция на съвременно каталунско изкуство, която ще бъде изложена в Националната галерия от 29 ноември до 15 януари. Освен това Басат ще изнесе и лекция на тема "Креативността" в СУ "Св. Климент Охридски" на 30 ноември, насочена както към студенти, така и към специалисти в областта на рекламата, дизайна и режисурата. Тогава той ще представи и книгата си със едноименното заглавие, която излиза за първи път на българския пазар.



Най-големите медиа агенции в България: 23% ръст

Общите приходи на 20-те най-големи медийни агенции в страната се равняват на 289.8 млн. лв. за 2015 г., което представлява ръст от повече от 23% на годишна база. Макар приходите на повечето от най-големите да нарастват с двуцифрени проценти през 2015 г., това не задължително означава, че бизнесът им се развива със същите темпове. Големите им приходи са по-скоро отражение на увеличените бюджети на рекламодателите, които агенциите насочват към различни медии. Предизвикателство пред сектора на медийните агенции остават спадащите комисиони за обслужване, които от 10-15% преди кризата са се свили до 1-2% и правят все по-трудно издържането на бизнеса им.

Дигитален бизнес



Facebook призна за грешки в отчитането на рекламите



Фотограф: В© Dado Ruvic / Reuters

Социалната мрежа обяви, че е открила няколко грешки в отчитането на метриките към партньорите и рекламодателите и обеща да бъде по-прозрачна за грешките си в бъдеще, докато коригира проблема. Компанията е изготвила подробен анализ, след като преди три месеца откри, че е надценила колко време хората гледат видеоклипове на сайта. Тогава се оказа, че само пускане на видеоклип е достатъчно, за да се зачете като изгледан на сайта на социалната мрежа. В YouTube гледането се зачита след 15-ата секунда и тези данни за трафика бяха атакувани като подвеждащи за рекламодателите, пише Wall Street Journal.

На погрешните изчисления не беше дадена широка гласност, което доведе до критики към платформата. Сега Facebook признава, че е открила 4 други примера за погрешно изчислен обсег на сайта си. Компаниите и рекламодателите разчитат на платформата да им дава информация колко добре се приема съдържанието, което публикуват, за да могат да преценят колко да инвестират в реклами.

За да преодолее нови грешки, компанията обяви, че създава съвет за измерване, в който влизат топ рекламодатели и партньори. Facebook ще позволи и на повече трети страни, които правят подобни проучвания, например Nielsen, да следят и да допълват метриките му.



Snapchat започва партньорство с Foursquare





Сделката за парньорство включва обмяна на голяма база данни с компанията Foursquare, което ще спомогне за по-добро таргетиране на потребителите в Snapchat според местоположението им. Рекламодателите в социалната платформа ще имат достъп до над 90 млн. локации, когато лансират кампаниите си. Така например вместо да таргетират потребителите в цял район, ще могат да сведат насочването на рекламните си постове до хората в един конкретен магазин, ресторант и др.

Google лансира нов рекламен формат: native видео реклами



Интернет гигантът представи нови мобилни видеореклами за платено редакционно съдържание или т.нар. native ads, насочени основно към издатели. Целта им е по-лесно да бъдат публикувани рекламните видеа и същевременно да увеличи скоростта им при зареждане в мобилните сайтове, което ще се отрази положително и на приходите на медийните компании. Управлението на новият рекламен формат ще се случва през платформата на Google DoubleClick.

Google и Facebook ще се борят с фалшивите новини



Фотограф: В© Francois Lenoir / Reuters

Google и Facebook ще започнат съвместна работа за справяне с фалшивите новини, които се разпространяват чрез търсачката и социалните мрежи, пише Bloomberg. Причината са засилените критики към двете компании, които включват и обвинения, че те дават платформа за разпространение на невярна информация. Конкретният случай, който се използва за главен пример, са изборите за президент на САЩ, където според много критици разпространението на невярна информация е оказало влияние върху крайния резултат.



Alphabet - компанията майка на Google, коментира в понеделник, че ще спре да дава възможност на сайтовете, които пускат фалшиви или манипулирани новини, да използват рекламите на Google, чрез които много от тях се финансират. Компанията обаче няма да спре да индексира подобни сайтове и цялостно не взима най-тежките възможни мерки срещу тях. "В бъдеще ще ограничим рекламите, които предлагаме в сайтове, за които смятаме, че пускат невярна информация и няма ясна информация за това кой е собственик и автор", коментира Андреа Фавил, говорител на Google.

Facebook от своя страна ще започне кампания за изясняване на вече съществуващите правила. Тя също ще отдръпне рекламите си от сайтове, за които не е сигурно, че са легални, или разпространяват невярна и подвеждаща информация.



Медиен бизнес



Univision започва партньорства с брандове за организиране на събития

Телевизионната компания Univision създаде маркетингово звено UCI Live и започва да си партнира с различни марки за организиране на събития. Целта на новата услуга е да помага на рекламодатели да ангажират директно целевата си аудитория посредством активации и директен контакт с потребителите. Основната дейност на

UCI Live ще бъде да организа спонсорства на ралични събития, първото от които ще бъде международен младежки турнир по футбол (Global Youth Soccer Team Competition).

Рекламен бизнес



Leo Burnett спечели няколко златни отличия в конкурса Epica Awards

На международния творчески конкурса Epica Awards американският клон на творческата агенция Leo Burnett спечели златни отличия в редица категории с активацията Van Gogh Bnb за Художествения институт в Чикаго и печатната реклама "Думи" (Words) за организацията "Дари живот Америка". В категориите "Иновация в медиите" и "Събития и изложби" две първи места спечели кампанията, в която популярната картина на Ван Гог "Спалнята" беше превърната в истинска стая, която се отдава под наем в сайта Airbnb. По рано тази година същата кампания спечели и 14 награди на рекламния фестивал Cannes Lions. В категорията "Здраве и сигурност" златно отличие спечели печатната реклама "Думи", в която е представено как в името на един човек се крие възможността да помогне чрез съгласие за донорство на няколко други, които са съставна част от него.

Международната комуникационна група обяви, че обединява двете си дигитални звена SapientNitro и Razorfish, които ще образуват нов бранд под името SapientRazorfish. Целта е да обединят експертизите си, така че една организация да предоставя на клиентите пълна гама от дигитални услуги. "Създавайки SapientRazorfish и внедрявайки по-интегриран начин на управление, комбинираме най-добрите дигитални и технологични активи [на двете звена] в една обединена структура", каза Алан Херик, председател на новосформираната компания, цитиран от AdWeek.

McDonald’s и Omnicom лансират нова рекламна агенция



Фотограф: Brian Snyder

Новата агенция с името We Are Unlimited ще бъде фокусирана единствено върху рекламното обслужване на гиганта за бързо хранене. Начело на управлението на структурата ще бъде Браян Найенхаус, който е бивш изпълнителен директор на BBDO в Ню Йорк. Екипът на Unlimited

ще бъде съставен от около 200 специалисти, привлечени от организации като Facebook, Google, Twitter, Adobe и др., като целта да се предостави висококачествено рекламно обслужване на McDonald’s без значение от комуникационния канал. Новата агенция ще започне работа още в началото на януари 2017 г.

