Промяната в бизнес модела на медиите изигра критична роля за победата на Тръмп

Тръмп е "добър клиент" за медиите, който генерира сочни заглавия, кликове и импресии

© Jim Urquhart

Във френската журналистика, особено в радиото и телевизията, имаме израз, който казва всичко: "Той (или тя) е bon client." Буквално - добър клиент, безкраен доставчик на сочни цитати, които се изкачват на върха на новинарския поток. Най-ефектният, най-семантично простият печели наградата. "Добрият клиент" прави силни, живи реплики. Те могат да са повърхностни и дори неверни, но само мелодията има значение, не текста на песента. Такъв винаги е бил случаят с безчет популистки лидери - от френската крайнодясна лидерка Марин льо Пен до президента на Филипините Родриго Дутерте и, разбира се, Доналд Тръмп.Медиите от целия спектър обичат такъв тип храна. Включително тези с традиции и история. Преди няколко години, облечени в мантията на святата журналистика, тези новинарски организации осмиваха базираните на кликове новинарски машини, които започнаха да се появяват в интернет: "Ние не сме в един бизнес - те са жадни за кликове, ние правим сериозна журналистика."Днес обаче разделителните линии са замъглени. Родените в дигитална среда медии допринасят към добрата журналистика - Buzzfeed, да дам един пример, публикува редица страхотни материали през последните няколко месеца. Медиите с традиции обаче до голяма степен се поддадоха на диктатурата на ръста на трафика, а оттам и на привлекателността на "добрия клиент".Да вземем например следните графики. Първата е дело на The DataFace, малка група за визуализация на данни. Те просто са измерили броя на статии, произведени от юли 2015 до 13 септември 2016 г. от "сериозни" медии като New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Chicago Tribune, Slate, Politico, Fox News и Weekly Standard. Обсебването от Тръмп е фрапантно. По всяка метрика повечето истории за кандидата на републиканците са били негативни. Но този елемент няма последствия. В постфактологично общество, каквото е сега нашето, точността не тежи много. Само шумът има значение.Втората графика беше публикувана от New York Times и показва потресаващия размер на "безплатното" медийно внимание, на което се е радвал Тръмп, директно и измеримо последствие от ефекта на "добрия клиент". Тръмп получава два пъти и половина повече безплатно пространство от Хилъри Клинтън. Тези тенденции са тясно свързани с набиращата скорост промяна в бизнес моделите на медиите.Преди около 10 години новото поколение на дигитални издатели започна да променя темпото на новинарския поток. Бързината и реактивността се превърнаха в норма. Пришпорени от страха да не изостанат, под натиск от рекламодатели и читатели, старите медии се качиха на този влак. Този страх беше увеличен допълнително от двоен мениджърски провал.От една страна, на ниво нюзрум никой не беше достатъчно прозорлив, за да разбере, че манията по кликове и произвеждането на новини с добавена стойност може да не са съвместими. По същия признак тези, които отговаряха за приходите, размахвайки "красноречиви" листове в excel, убеждаваха всички, че машината за генериране на импресии действително печата пари. Те бяха успокоявани от екипите по продажби, които откриха, че е много по-лесно да продаваш "сензации", отколкото да изискваш по-високи цени за по-високо качество. Вместо да мисли в посока как дългосрочно да създаде стойност, рекламната общност прегърна опростената идея, че трафикът е по-ценен от аудиторията. Това се оказа неуместен избор - както продаващата, така и купуващата страна осъзнаха (твърде късно), че машините са хиляди пъти по-добри в това да продават и оптимизират рекламно пространство, отколкото група традиционни търговци.Но вредата беше нанесена и ние все още плащаме цената на този ужасен избор, направен съвместно от издатели и рекламодатели. Много фактори допринесоха за ерозирането на цените на рекламата: автоматизираните места за продажба, пазарният дял, завзет от платформите гиганти (Facebook, Google). В същото време дигиталните издатели накрая осъзнаха, че само 10% от тяхната аудитория реално е готова да плаща за съдържание. Като ехо на подхода да се цени повече трафик от аудитория самите нюзруми развиха обсебеност от данните в реално време. В прекрасния нюзрум на Washington Post например таблата, които ги показват, са навсякъде.Не изпитвам носталгични чувства към добрите времена на новинарската ера. Но някои от нейните черти тежко липсват днес: когато новинарският продукт беше интегриран като поредица от рубрики, стойността на една история беше много по-малко съизмервана с други. Сега, благодарение на многобройните табла, представянето на всяко парче информация се следи както никога. Ако някой текст няма правилните KPIs (индикатори за представяне - бел. ред.), неговият живот може значително да намалее. Сгъстяването на новинарския цикъл взе своята дан и в производствения процес на новините. Покатерени върху контролната си кула, архитектите на нюзрума обичат командните звена, където отговорниците виждат всичко и поддържат темпото "Не мисли твърде много, проверявай после, просто натисни "публикувай".Познайте какъв тип новини поощрява тази система: още един от изблиците на Тръмп срещу имигрантите или добре разработена история за глупостта на икономическата му програма?Медийната сфера внезапно нарочи фалшивите новини във Faceboоk като ключов виновник за победата на Тръмп. Те изиграха своята роля, това е ясно. Дори можем да очакваме, някой ден, Facebook да си извади главата от пясъка и да започне да се държи отговорно по този въпрос. Но остава фактът, че традиционните медии и тяхната засукана икономика не могат да оправдаят собствените си недостатъци. Те трябва да намерят бизнес модел, който възнаграждава силната журналистика.*Филу е автор в блога за медии, технологии и бизнес модели Monday Note. "Капитал" публикува текста с неговото разрешение.