Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (6 декември)

Xplora започва да обслужва бранда "Активиа"

Агенцията Xplora спечели конкурс за цялостно дигитално обслужване на "Активиа" за релансираща кампания на бранда, тъй като в последните години от "Активиа" не са представяли масивни дигитални активности. Тинка Александрова, старши бранд мениджър на "Данон България", коментира избора на агенцията с факта, че Xplora е показала "цялостна и завършена стратегия за развитието на цялата дигитална екосистема на "Активиа". Много професионална и същевременно ефективно насочена", добави тя.





Петър Кесерджиев става творчески директор в All Channels | Advertising



Рекламната агенция All Channels | Advertising, част от комуникационната група All Channels, разширява екипа си с още един творчески директор - Петър Кесерджиев. В продължение на две години и половина той заемаше поста криейтив лидер в агенцията Saatchi & Saatchi, част от Publicis One. "Вярвам, че за да се развива един човек, той трябва да се предизвиква сам, да не допусне да стигне до момента на зацикляне, попадане в зоната на комфорт за прекалено дълго. All Channels е агенция, която в последните години ме е изненадвала с интересни и смели решения, и определено вярвам, че ще продължи да го прави. Чисто егоистично искам да съм част от това", коментира Кесерджиев.



Той има 11-годишен опит в рекламната индустрия, бил е част от екипа на агенциите New Moment New Ideas и Leo Burnett. Кесерджиев е участвал в разработването на кампании за "Загорка Специално", "Загорка Ретро" и Mr. Bricolage, както и в развитието на рекламната академия за млади таланти Saatchi Circle.



BTL агенциите в България се трансформират в предлагането на маркетинг на преживяванията



С развитието на технологиите и дигиталния завой на целия рекламен пазар агенциите, специализирани в BTL активности, започнаха да се препозиционират в маркетинга на преживяванията (т.нар. experiential маркетинг) и да разширяват портфолиото си от услуги извън промоциите в точките на продажби. Така 2015 година е била добра за повечето агенции от сектора, които отбелязват увеличение на приходите си. Оборотите на най-големите 9 агенции в BTL сферата възлизат на 20 милиона лева, което е с около 10% ръст спрямо предишната година. Двигател на сектора са бързооборотните компании, както и производителите и вносителите на цигари и алкохол, които имат законови ограничения да рекламират в медиите и затова съсредоточават бюджетите си в извънмедийни активности, промоции и активации на местата за продажба.

Българският екип спечели две награди на Future Proof Awards, вътрешното отличие за устойчивост на глобалната мрежа Dentsu Aegis. В категорията за иновации - Innovating the Way Brands are Built, Dentsu Aegis Network - България, беше отличена за социалната инициатива #1000cranes, която се проведе в края на миналата година. Това е коледна кампания, посветена на каузата на фондация "За нашите деца", която подпомага развитието на децата в сигурна и защитена семейна среда. За да популяризират дарителския номер на инициативата, служителите на компанията изработиха ръчно 1000 оригами, които раздадоха като коледни послания на свои партньори и клиенти.



Втората награда беше връчена на Радослав Неделчев, оперативен директор на комуникационната група, който получи признание в категорията Move the Dial - Champion за развитие на социалната отговорност на корпоративно ниво. "Отличието е за личния му принос в създаването на социално отговорен екип и повишаване на доброволческите инициативи на компанията, сред които високо оценената кампания за популяризиране на бягането #4040caratrun и организацията на доброволческата инициатива за обучение на възрастни хора да боравят с новите технологии", добавят от компанията.



Дигитален бизнес



Програматик купуването е вече достъпно и в социалните канали



Американската медийна компания ROI Influencer Media, която помага на лидери на мнение в социалните мрежи да достигнат до по-широка аудитория през различни медии, в партньорство с редица платформи за програматик купуване ще предоставя на рекламодатели услуга за рекламиране в каналите на популярни лидери на мнение в допълнение към основните програматик рекламни пакети . Програматик рекламите ще следват модела CPM, или цената за 1000 импресии, за да бъдат сигурни брандовете, че закупуват само наистина видими импресии.





Гледанията на рекламни публикации в Snapchat намаляват с до три пъти



Някои рекламодатели отчитат три пъти по-малко гледания на публикациите им в социалната платформа от началото на октомври до момента. Според тях това се дължи основно на промяната в позиционирането на секцията Snapchat Discover, където потребителите търсят каналите, към които да се абонират. Тя вече се намира в долната част на страницата за търсене, като над нея са публикациите, споделени от приятели на потребителите. Социалната платформа направи тази промяна в изгледа на споделените видеа и снимки с аргумента, че иска да акцентира на личните публикации в платформата, а не на рекламните такива. Говорител на Snapchat излезе с изявление, че според статистиката им броят на активните потребителите на дневна база, които използват секцията Discover, продължава да се увеличава, пише Digiday.

Със залеза на печатната реклама повечето медийни издания търсят как да станат по-ефективни в произвеждането на съдържание. Подобна стъпка предприема и Time Inc., създавайки 10 дигитални звена с цел бързо увеличаване на аудиторията и обединяване на редакционните ресурси. Новата структура ще работи в посока обогатяване на съдържанието в областите храна, здраве, забавление, дом и др. Всяка секция ще се оглавява от редактор, чиято работа ще бъде да увеличи дадената аудитория, като координира съдържанието така, че да може да работи за различните брандове от медийната група. Тази промяна настъпва малко след като Time Inc. обяви 3% спад на годишна база в приходите си за третото тримесечие на 2016 г.

Медиен бизнес



Как промяната в бизнес модела на медиите изигра критична роля за победата на Тръмп



Медийната индустрия нарочи фалшивите новини във Faceboоk като ключов виновник за победата на Тръмп. Те изиграха своята роля, това е ясно. Дори можем да очакваме някой ден Facebook да си извади главата от пясъка и да започне да се държи отговорно по този въпрос. Но остава фактът, че традиционните медии и тяхната засукана икономика не могат да оправдаят собствените си недостатъци. Те трябва да намерят бизнес модел, който възнаграждава силната журналистика, пише авторът на блога за медии и технологии Monday Note Фредерик Филу.



Рекламен бизнес







На въпрос за бъдещето на Транстихоокеанското партньорство (споразумение за свободна търговия между 12 държави в Пасифика) вицепрезидентът на New Balance по публичните въпроси Мат Лебретън заяви, че по отношение на търговските въпроси администрацията на Барак Обама не се е вслушвала в исканията на компанията. "И, честно казано, с новоизбрания президент Тръмп смятаме, че нещата ще тръгнат в правилна посока", коментира Лебретън пред Wall Street Journal. Изявлението беше изненадващо, защото големите корпорации се стараят да избягват политически коментари. Репликата беше възприета като пълна подкрепа за политиките на Тръмп и светкавично беше разпространена от медии и потребители в социалните мрежи.

Реакцията беше мигновена. Много досегашни фенове пуснаха видеа и снимки в мрежата как горят и изхвърлят маратонките си. Независимо дали New Balance подкрепя Тръмп, онлайн репутацията на бранда пострада и ще са нужни сериозни усилия от страна на маркетинговия и мениджърския екип на компанията да спечели отново доверието на поне част от потребителите си.



Spotify лансира глобална рекламна кампания, в която използва по хитър начин данните за потребителите си



Шведската платформа за стрийминг на музика представя изминалата 2016 година по забавен начин чрез някои от най-странните навици на потребителите си, извличайки информация за тях от базата данни на компанията. Глобалната рекламна кампания на Spotify се разгръща през редица билбордове с надписи като "Уважаеми човеко, който си пусна песента Sorry 42 пъти на Св. Валентин, защо го направи?" или "Уважаеми човеко от Theater District (квартал на Ню Йорк - бел. ред.) , който слуша саундтрака на Hamilton ( американски мюзикъл - бел. ред. ) 5376 пъти през годината, може ли да ни вземеш билети?" и др. Рекламната кампания е разработена от вътрешния творчески екип на Spotify и към момента е лансирана в САЩ, Великобритания, Франция и Германия. Посланията, част от външната рекламна кампания, са адаптирани с данни от всяка от държавите, където са лансирани.

Свободни позиции:



Nestle обяви вакантна позиция за Digital Marketing Assistant в отдел "Комуникации".



"Мобилтел" обяви вакантна позиция за младши продуктов мениджър "Фиксирани услуги" в областта на маркетинга.



"Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" обяви вакантна позиция за Head of PR and Corporate Communication department .



*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg

