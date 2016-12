Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (13 декември)

На българския пазар



Жанета Дядовска е новият управляващ директор на Publicis Consultants MSLGROUP





Жанета Дядовска поема ръководството на PR агенцията Publicis Consultants MSLGROUP, част от комуникационната група Publicis One Bulgariа. Сред основните отговорности на Дядовска ще бъде стратегическото планиране и бизнес развитие на агенцията, консултирането на настоящи и потенциални клиенти и устойчивото прилагане на интегрирани PR програми в рамките на групата както на локално, така и на регионално ниво.



"Радостни сме, че Жанета се присъединява към екипа на Publicis Consultants MSLGROUP. Тя е експерт с широки познания и опит в областта на маркетинговите комуникации. Нашият фокус е да създаваме продукти с висока добавена стойност за клиентите ни, креативността вече не е запазена част на рекламата, търси се все повече в PR-a и дигиталните комуникации и решенията все по-често са интегрирани. Сигурни сме, че заедно с опита и ресурса, който имаме, тя ще успее да приложи ефективни стандарти за работа, съизмерими с глобалните практики на най-добрите PR агенции", коментира за медиите Николай Неделчев, изпълнителен директор на Publicis One Bulgariа.



През последните години Дядовска работи по управлението на европейски проекти, преди това е част от PR агенцията United Partners, а повече от шест години заема различни позиции в рекламната група MAG Communications.



Пазарът на външна реклама нараства с бавни темпове, а класическите рекламни формати са предпочитани от рекламодателите



Противно на тенденцията за търсене на иновации, интересни и нестандартни проекти външната реклама остава предпочитана с традиционните си и класически формати. Според най-големите компании за външна реклама в страната най-силно продължава да бъде търсенето на стандартните статични билбордове на ключови градски локации и пътни възли.



Повечето от най-големите компании за външна реклама в страната са намерили своята ниша и бизнесът им се развива добре - част от тях бележат дори двуцифрен ръст в оборите си за 2015 г. При други обаче приходите намаляват, а като основна причина за това те посочват свиващите се бюджети на рекламодателите. Оборотите на топ 20 компаниите за външна реклама в България се равняват на близо 61.5 млн. лв., което е ръст от едва 2.8% спрямо предишната година.

Повече по темата може да прочетете



Любомир Аламанов спечели награда в международните 2016 PR People Awards



Фотограф: Надежда Чипева Повече по темата може да прочетете тук

Собственикът и управляващ директор на агенцията SiteMedia Consultancy Любомир Аламанов беше отличен в категорията Community Relation Professional of the Year на международните награди за PR специалисти 2016 PR People Awards, организирани от американското издание PR News. "Приемам това признание от името на цялата ни общност и то не само защото в България PR-практиките могат успешно да се конкурират с предлаганите услуги в световен мащаб.Българската PR общност се развива в правилната посока и всички ние работим усилено за това", коментира за медиите Аламанов. Сред финалистите в тазгодишното издание на 2016 PR People Awards бяха специалисти и представители на компаниите Havas PR, Burson- Marsteller, Ogilvy, Bayer, Bank of America, T-Mobile, Miami International Airport, SAP, Cisco, United Nations Foundation, Elizabeth Arden и др.

Реализацията на рекламния клип е част от глобалната кампания Hello Moto, която извежда на преден план личните връзки, способни да променят човек. Клипът е имиджов, а творческата идея е дело на PR ателие Mate Bulgaria, което Lenovo избра за своя комуникационна агенция през 2015 г. "Почти всеки от нас е имал мобилен телефон Motorola през годините. За много от нас даже е бил първият телефон и това прави бранда много специален за хората - свързват го с хубави и много забавни спомени от своя живот", коментира за медиите Мила Кръстева, собственик на агенцията.



Дигитален бизнес



Snapchat очаква ръст от приходите от реклама въпреки спада в гледанията на видео и публикации от рекламодатели





Една година след последните данни на Snapchat за броя на гледанията на видеата в социалната платформа, при някои рекламодатели компанията отчита близо двоен спад. Ако през юни 2015 г. от платформата излязоха с изявление, че средният брой гледания на видео в секцията за истории на живо - Live Stories е 20 млн. за 24 часа, то сега този брой намалява до 10 млн. Рекламодатели също забелязват спад в гледанията на видеата им, като според тях една от основните причини за това е промяната в позиционирането на двете основни секции в платформата - Live Stories и Snapchat Discover, където потребителите търсят каналите, към които да се абонират, пише Digiday. Тя вече се намира в долната част на страницата за търсене, като над нея са публикациите, споделени от приятели на потребителите.



Според някои рекламодатели обаче инвестициите им във видео публикации в Snapchat и съответно резултатите от тях не са толкова определящи. Фокусът им по-скоро е в спонсорираните филтри, които потребителите на социалната палтформа могат да използват при снимките си. Все пак заниженият интерес от страна на рекламодателите към публикациите в Live Stories няма да се отрази на финансовите успехи на Snapchat, които очакват голям ръст в приходите от реклама през следващата 2017 година. Прогнозите им са те да достигнат до 935.5 млн. долара при 366.7 млн. долара за 2016 г.

Повече

тук



Amazon лансира два нови продукта за дигитална реклама

Компанията разширява портфолиото си от технологични решения, лансирайки две нови платформи, които да помогнат на дигиталните издатели да увеличат приходите си от дигитални реклами. Amazon представи т.нар. продукт header bidding, чрез който издателите ще могат да позволяват на различни рекламодатели и рекламни агенции да наддават за онлайн рекламно пространство едновременно. Продавайки чрез programmatic базираната система за наддаване те ще могат да управляват по-лесно инвентара си и да генерират повече приходи, а купуването на рекламно пространство ще бъде по-прозрачно за всички участници, пише The Wall Street Journal.



Гигантът Amazon представи и новата си услуга Shopping Insights Service, която цели да помогне на издателите по-добре да анализират с какъв профил са хората, които посещават сайта им. Това ще се случва с помощта на огромната база данни за пазаруващите потребители, с която компанията разполага. Amazon не планира издателите да заплащат за използването на двете нови услуги. За сметка на това обаче не е сигурно дали използването на някои други, допълнителни услуги по трасето няма да бъдат платено, пише The Wall Street Journal.

Повече

тук



Инвестициите на WPP за реклама в онлайн платформи нарастват

Изпълнителният директор на британския рекламен гигант Мартин Сорел коментира по време на годишната конференция на UBS Media, че през изминалата година агенцията WPP е инвестирала от името на клиенти около 70 млн. долара в реклама в Snapchat, пише The Wall Street Journal. Тази сума обаче е много малка в сравнение с милиардните бюджети, които агенцията насочва към другите два интернет гиганта - Facebook и Google.



Прогнозите са, че тази година инвестициите, които WPP е насочила към реклама във Facebook са с близо 700 млн. долара повече отколкото през 2015 г., достигайки 1.7 млрд. долара. Повече от четири пъти повече пък са насочените бюджети на рекламодатели към реклама в Google. Мартин Сорел коментира, че през тази година общите инвестиции на агенцията ще достигнат 5.5. млрд. долара в сравнение с 4 млрд. долара през 2015 г. "Очевидно обаче има притеснения за Facebook особено при силното навлизане на Snapchat на пазара", допълни той цитиран от The Wall Street Journal. В края на август от агенцията коментираха, че ще продължат да увеличават инвестициите си в двата гиганта Facebok и Google най-вече заради засиленото мобилно търсене.

Повече

тук



Медиен бизнес



News UK ще се фокусира върху programmatic рекламни решения

Британското медийно издание, собственик на The Times и The Sun, обяви преструктуриране във вътрешните си звена за дигитално рекламно обслужване. Компанията ще раздели екипа си в четири основни направления, които ще са и фокусът за развитие на бизнеса - programmatic, видео, мобайл и брандирано съдържание. Начело на programmatic звеното е назначен Иън Хокинг, който преди това е оглавявал екипа по programmatic продажбите в Ebay. Сред основните цели на новата структура ще бъдат създаване на персонализирани за бизнеса на News UK data решения, пише DigiDay. Поради затрудненията през последните години на The Times да монетизира бизнеса си, сега целта е чрез отваряне на базата данни за потребителите и техните навици компанията да предoстави ефективни решения на рекламодателите и programmatic възможности на дигиталните агенции.

Повече

тук



Havas поема PR обслужванете на Kellogg’s за EMEA



Фотограф: В© Phil Noble / Reuters

От началото на следващата година Havas PR започва да обслужва производителя на зърнени закуски Kellogg’s за региона на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА). Решенията ще се взимат от централата на агенцията в Манчестър, Великобритания, управлявана от Найджъл Хюс. На конкурса за PR агенция на Kellogg’s са се състезавали единствено Havas PR и Edelman, която ще продължи да управлява част от рекламните бюджети на бранда. Като причина за избора си от компанията посочват, че "Havas демонстрира силен творчески отговор на зададения бриф и желание да работят с нас, за да се увеличат ефективността на целия ни бизнес в региона", пише PRWeek. Kellogg’s ще преразглежда отново PR обслужването си в края на 2017 година.

Повече

тук



Ритейл терапията на IKEA



Фотограф: IKEA

Новата рекламна кампания "Ритейл терапия" на шведската мебелна верига проследява някои от най-често срещаните проблеми в семейните взаимоотношения и предлага решения на тях чрез продуктите си. На базата на най-често въвежданите в Google търсачката решения на проблеми в Швеция, от IKEA решават да преименуват някои от популярните си мебели. Така например дават името "Партньорът ми хърка" на дневно единично легло или "Дъщеря ми е навън цяла вечер" на светеща дискотопка. Идеята за кампанията "Ритейл терапия" е на шведската агенция Åkestam Holst.

Повече

тук



И тазгодишния приз за най-разчувстваща коледна реклама отива при... полския сайт Allegro

Полският уеб сайт за продажба на продукти чрез онлайн аукциони Allegro лансира коледна рекламна кампания, която успя да привлече вниманието както на бранша, така и на потребителите с добра, емоционална идея. Рекламният клип разказва историята на възрастен поляк, който малко преди празниците решава да започне да учи английски с помощта на самоучител, поръчан от Allegro. В края на клипа става ясно, че той трябва да замине за Великобритания, където живее синът му със съпругата си. Рекламната агенция Bardzo, изготвила кампанията, е била сигурна, че клипът ще придобие популярност в Полша, пише The Guardian. "Има много случаи, като този, когато един човек емигрира във Великобритания (или другa страна), живее там, жени се и има деца. Така че рекламата ни е за живота", коментират от Bardzo пред британския вестник. Те допълват обаче, че са много изненадани от факта, че клипът е успял да докосне сърцата на хората по цял свят. "Получихме много писма, дори от САЩ, с топли поздравления", добавят от агенцията.

Повече

тук

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук *Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg