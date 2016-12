Под една пета от малкия и средния бизнес в България рекламират онлайн

© Dado Ruvic

Въпреки бързия ръст на дигиталната реклама, която с всяка година заема все по-голям дял от маркетинг микса на големите компании, тя все още не е сериозна част от рекламната стратегия на малкия и средния бизнес. Според проучване на онлайн изданието The Financial едва 25% от компаниите в Европейския съюз (ЕС) с десет или повече служители са използвали интернет реклама през 2016 г.В изследването България се нарежда сред държавите със сравнително нисък процент (19%) на малкия и средния бизнес, рекламиращ в интернет. Близо два пъти повече компании в ЕС (45%) пък са използвали различни социални медии за достигане до потребителите през изминалата година, а общо 77% разполагат със собствен уеб сайт.Сред държавите - членки на ЕС, най-голямо онлайн рекламно присъствие през 2016 г. имат компаниите в Малта (46%), следвани от Швеция (42%) и Дания (40%). Около 33% от бизнесите с десет или повече служители са лансирали дигитални кампании в Ирландия, Литва и Финландия през изминалата година. В изследването на The Financial с най-нисък процент се нареждат Румъния и Португалия със съответно 12% и 15%.Европейските бизнеси, лансирали онлайн рекламни кампании през 2016 г., са използвали най-често формати за популяризиране на промоционални маркетингови съобщения, таргетирайки правилната за тях аудитория. Над три четвърти от компаниите, или общо 78%, са избрали да рекламират чрез т.нар. контекстуална реклама, базирана на съдържанието в уеб сайтовете, които потребителите посещават. Най-много са компаниите, използвали контекстуална реклама, в Чехия и Полша – близо 89%, следвани от Румъния с 84%. Вторият най-предпочитан от малкия и средния бизнес в Европа формат за онлайн реклама е чрез таргетиране на потребителите спрямо локацията им – избират го 30% от компаниите през изминалата година, пише The Financial. В ЕС 27% от компаниите достигат до целевата си аудитория чрез използването на бисквитки (cookies).