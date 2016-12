Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (20 декември)

"БТВ Медиа Груп" има нов главен изпълнителен директор - Флориан Скала. Той сменя Павел Станчев, който управлява компанията три години. Като главен изпълнителен директор Флориан Скала ще ръководи екипа на телевизията. Новият мениджър има опит в Markiza Slovakia (CME) като директор "Продажби", а преди това в IP Austria (RTL Group). Скала има повече от 13 години телевизионен опит.

Българската PR агенция Chapter 4, част от групата Chapter 4 Communications, спечели за втори пореден път награда на международния конкурс European Excellence Awards 2016, който отличава най-добрите европейски проекти в областта на комуникациите. Агенцията е отличена в категорията "Национални и регионални кампании "Балкани" с проекта "Всичко за недоносените бебета", реализиран за Фондация "Нашите недоносени деца" с подкрепата на AbbVie. Той обединява информационна онлайн платформа earlybaby.info и наръчник за родители на недоносени деца. "Наградата е доказателство за реализирането на изключително добра комуникация и надграждане на една идея, която се превърна в кауза за целия ни екип. Тази награда е за родителите, медицинските специалисти, които застанаха зад каузата и за всички съпричастни към проблемите на недоносените деца,", коментира за медиите Анелия Милкова, управляващ директор на Chapter 4 България.

След кризата, която доведе до няколко несигурни години за PR индустрията, пазарът на PR услуги в България започна да търси различни посоки за развитие, включително и през нови комуникационни формати. Социалните мрежи се превърнаха в неизменна част от стратегията за обслужване на PR агенциите, които в кампаниите си все по-често работят и с лидери на мнение за достиганe на желаната целева аудитория. Вътрешната комуникация и т.нар. работодателски брандинг (от англ. employer branding) също трайно се намести като ниша в комуникационния бизнес.

През 2015 г. оборотите на повечето от най-големите PR агенции в страната нарастват в сравнение с предходната година. Общите приходи на топ 19 компании за връзки с обществеността се равняват на 26 млн. лв., което представлява ръст от 4.7% на годишна база.

Въпреки бързия ръст на дигиталната реклама, която с всяка година заема все по-голям дял от маркетинг микса на големите компании, тя все още не е сериозна част от рекламната стратегия на малкия и средния бизнес. Според проучване на онлайн изданието The Financial едва 25% от компаниите в Европейския съюз (ЕС) с десет или повече служители са използвали интернет реклама през 2016 г.

В изследването България се нарежда сред държавите със сравнително нисък процент (19%) на малкия и средния бизнес, рекламиращ в интернет. Близо два пъти повече компании в ЕС (45%) пък са използвали различни социални медии за достигане до потребителите през изминалата година, а общо 77% разполагат със собствен уеб сайт.

Сред държавите - членки на ЕС, най-голямо онлайн рекламно присъствие през 2016 г. имат компаниите в Малта (46%), следвани от Швеция (42%) и Дания (40%). Около 33% от бизнесите с десет или повече служители са лансирали дигитални кампании в Ирландия, Литва и Финландия през изминалата година. В изследването на The Financial с най-нисък процент се нареждат Румъния и Португалия със съответно 12% и 15%.

Фотограф: Dado Ruvic

В края на миналата седмица интернет гигантът призна за нови грешки в отчитането на метриките - този път в услугата Instant Articles - платформата, която позволява директно публикуване на съдържание в социалната мрежа. Компанията за измервания ComScore, с която Facebook работи, е отчела с между 10% и 20% по-малко мобилен трафик на потребители конкретно със смартфони iPhone в периода 20 септември - 30 ноември тази година. От компанията обявиха, че са разрешили проблема и заедно с партньорите им от ComScore съвсем скоро ще предоставят актуализирани данни и прогнози за потребителския трафик на издателите, засегнати от грешката, пише The Wall Street Journal. Някои от големите издалите, усетили силно несъответствието при измерването са Washington Post, BuzzFeed, Mic, Entrepreneur, Foreign Policy и др.

От септември до сега това е четвъртата грешка, за която от Facebook признават публично. Първо интернет гигантът призна че в продължение на две години е преувеличавал времетраенето на гледанията на видеата в платформата с между 60% и 80%. Това накара големите рекламодатели и агенции, които инвестират огромни бюджети в онлайн реклама, да поискат ясни метрики и прозрачност при измерването на кампаниите в социалната мрежа. В края на ноември пък от ръководството на Facebook съобщи, че са открили нови три грешки на преувеличаване на резултатите при измерването на ангажираността на потребителите.

Изследователската агенция Nielsen и компанията Foursquare, която разполага с голяма база данни от локации, се обединяват, за да предоставят на рекламодателите по-точна информация за това кога дигиталните им кампании успяват да отведат потребителите до физическите магазини, където да осъществят покупка. Услугата ще бъде част от някои пакети за измерване, които Nielsen предлага на клиентите си. Новото партньорство ще помогне на рекламодателите да анализират по-задълбочено процеса между лансирането на онлайн рекламна кампания и реалните покупки, до които довежда тя. Nielsen и Foursquare не са единствените компании, коитo предоставят услуга за анализ на действията на потребителите в офлайн пространството. Подобни услуги лансираха Facebook, Google, comScore и др.

Новият проект на британското издание The Telegraph Now Showing, осъществен съвместно с продуцентската къща Endemol Shine Group, обeдинява осем различни телевизионни предавания, избрани на базата на информацията, с която компанията разполага за предпочитанията и интересите на потребителите. Съдържанието на видеата е фокусирано около темите за култура и пътешествия и е достъпно за абонати на изданието. Една от основните причини за лансирането на The Telegraph Now Showing е, че около Коледа потребителите консумират повече видео съдържание, отколкото когато и да било през годината, пише Digiday. The Telegraph има право да излъчва предаванията във Великобритания, като част от приходите ще се насочват към Endemol Shine Group.

Министерството на правосъдието в САЩ започна разследване срещу международните комуникационни групи Publicis Groupe, Omnicom Group и Interpublic Group. Причината е съмнение, че рекламните агенции, част от групите, са насочвали договори за продукция на рекламни клипове към техните вътрешни звена, поставяйки в неизгодно положение други независими компании. В повечето случаи работата на рекламната агенция се ограничава до това да измисли идеята, творческия продукт и стратегията зад него, след което наемат продуцентска компания за изпълнението на клипа. И трите комуникационни групи имат собствени продуцентски звена, но в последните години, особено след навлизането на дигиталната реклама, не инвестират ресурси в тях, а в развитието на някои от останалите си дейности, пише The Wall Street Journal. Според обвинението обаче рекламните агенции, част от Publicis Groupe, Omnicom Group и Interpublic Group, са притискали независимите продуцентски компании да поискат много висока цена за изпълнението на клиповете, така че рекламодателите да предпочетат да дадат работата на вътрешните продуцентски звена на агенциите.

Главният маркетинг директор на гиганта Coca-Cola Маркос де Кинто говори за рекламния бизнес и стратегия на компанията по време на международна конференция. Според него телевизията продължава да бъде най-успешния рекламен канал що се отнася до възвръщаемост на инвестициите. Макар и от 2014 г., данните, представени от де Кинто показват, че за всеки 1 долар, който Coca-Cola инвестира в тв реклама, компанията получава възвръщаемост от 2.13 долара. Доста по-слабо е представянето на дигиталната реклама, където за всеки инвестиран долар Coca-Cola получава обратно едва 1.26 долара. "Ние наистина се опитваме да трансформиране компанията в дигитална такава, но това не може да се случи просто лансирайки реклами в социалните медии", казва Маркос де Кинто, цитиран от AdAge. Той допълва, че в дигитална реклама инвестират много големи суми, но явно не и в правилната посока. "Coca-Cola поддържа около 300 мобилни приложения по целия свят, но повечето от тях имат по по-малко от 50 хил. или 100 хил потребители, което е нищо", дава пример той. От следващата година за дигиталното развитие на бранда ще отговаря Дейвид Годсман, който този месец беше назначен на поста главен дигитален маркетинг директор. Целта на компанията ще бъде да постави продукта и ценностите му в основата на рекламните кампании, показвайки хора, които наистина обичат да пият Coca-Cola, пише AdAge. Компанията се нарежда на 13-то място сред най-големи рекламодатели в света с рекламни инвестиции в размер на 3.9 млрд. долара за 2015 г. според данни на Ad Age Datacenter.

