Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (27 декември)

Дигитален бизнес

Деветте най-значими дигитални тенденции от 2016 г.

В година на възходи и падения за някои от най-големите играчи в дигиталния бизнес, онлайн изданието AdWeek определя деветте тенденции, които ще бъдат запомнени, като определящи за изминалата 2016 година.

1. Възходът на Snapchat

Видеата в социалната платформа генерират повече от 10 млрд. гледания на ден, което я превърна в сериозен конкурент на телевизията. Това още повече се затвърди и след сключването на договори с компании като NBC, ESPN и CNN за излъчване на видеосъдържание в Snapchat. Приходите на компанията за 2016 година се равняват на 366.7 млн. Долара, а според прогнозите на eMarketer следващата година те ще бъдат в размер на 935.5 млн. долара , което би било ръст от 155 % на годишна база. През първото тримесечие на 2017 г. се очаква да се реализира и първичното публично предлагане на Snapchat.

2. Всички очакваха изкуствения интелект

През юни IBM обяви лансирането на дигиталните рекламни формати Watson Ads, през които потребителите могат да задават въпроси чрез съобщение или гласова команда и съответно да получат отговор. Компаниите, които първи се възползваха на новата технология бяха Weather.com, Campbell Soup Company, Unilever и GSK Consumer Healthcare. Очаква се до 2020 година пазарът на изкуствен интелект да достигне 40 млрд. долара основно благодарение на проекти на стартиращи компании, които фондовете за рискови инвестиции финансират постоянно.

3. Бляскавият видеострийминг

Мина малко повече от година след като Facebook за първи път лансира услугата за публикуване на видеа на живо. От тогава почти всички потребители на социалната мрежа я използват. Идеята за видеостриймиг започна от приложението на Twitter Periscope, а сега услугата е достъпна и в Tumblr, Kanvas, YouTube Live, Ustream, YouNow, Instagram и др. Скоро се очаква Twitter отново да представи нова собствена платформа за видеа на живо.

4. Горящият Facebook

Интернет гигантът генерира приходи в размер на 18.5 млрд. долара през първото тримесечие на 2016 година в сравнение със 17.9 млрд. долара приходи за цялата 2015 година, което я поставя сред най-печелившите компании в света. През годината Facebook започна да предлага редица нови услуги на потребителите и през социалната платформа Instagram. В допълнение компанията планира да започне да доставя интернет до недостъпни региони чрез дронове. През годината обаче интернет гигантът претърпя и някои поражения. Пред втората половина на 2016 година Facebook на няколко пъти призна за редица грешки при измерването на резултатите от рекламите в платформата. Първо интернет гигантът обясни, че в продължение на две години е преувеличавал времетраенето на гледанията на видеата в платформата с между 60% и 80%. Това накара големите рекламодатели и агенции, които инвестират огромни бюджети в онлайн реклама, да поискат ясни метрики и прозрачност при измерването на кампаниите в социалната мрежа. В края на ноември пък от ръководството на Facebook съобщиха, че са открили нови три грешки на преувеличаване на резултатите при измерването на ангажираността на потребителите. Последното признание на интернет гигантът беше във връзка с нови грешки в отчитането на метриките - този път в услугата Instant Articles - платформата, която позволява директно публикуване на съдържание в социалната мрежа.

5. Вече всички възприемат хакерите насериозно

След като две хакерски групи с връзки с руското разузнаване проникнаха в сървърите на Демократическата американска партия и пуснаха на порции компрометиращи мейли на близки до кандидатката за президент Хилъри Клинтън хора, кибер сигурността е сред приоритетите на САЩ. На 21 октомври пък редица онлайн платформи, сред които Twitter, Spotify, Pinterest, Shopify, Etsy, Reddit, Airbnb, The New York Times и The Boston Globe бяха хакнати, което причини дълго прекъсване на достъпа до тях. В края на тази година официално стана ясно, че хакери са откраднали персоналните данни на над един милиард потребители на Yahoo през 2013 г., което е и най-голямата хакерска атака в историята.

6. Тъмната страна на meme-та

Онлайн движението alt-right или алтернативно дясно, която демонстрира и разпространява в онлайн медиите крайно консервативни възгледи, понякога граничещи с расизъм и антисемизъм се превърна в политическа сила по време на тазгодишните президентски избори в САЩ. Алтернативното дясно е термин, който започна да се употребява широко покрай възхода на Доналд Тръмп, като дори победата му се приписва на тази идеология. Тяхната тактика включва вменяване на страх, подстрекателство, поставяне на прякори, разсейване и понякога дезинформация на публиката. Всичко това е представено през картинки и meme-та (шеговити карикатури), за да бъде лесно възприето от широката аудитория.

7. Смесените сигнали на Twitter

Въпреки че приходите на социалната платформа се увеличиха близо двойно през изминалата година в сравнение с 2015 г., интересът и активността на потребителите нарастват със съвсем бвани темпове. Услугата за видеострийминг на Twitter Periscope е изместена от тази на Facebook Live, а в допълнение на това компанията среща и проблеми със зачестилите трол-атаки в платформата. През годината обаче Twitter успя да сключи договори за телевизионно партньорство с National Football League, MLB Advanced Media, the National Basketball Association, Campus Insiders, Bloomberg News и др., което би трябвало да привлече повече потребители и да засили интереса им.

8. Софтуерите за блокиране не реклами са по-малко притеснителни

Ако това беше една от най-обсъжданите и притеснителни теми през 2015 година, то през 2016 издателите реагираха по-спокойно на софтуерите за блокиране на реклами. През юни Върховният съд в Германия постанови, че изданиято Axel Springer може да плаща на компанията AdBlock Plus, за да се показват рекламите дори на потребители с инсталиран софтуер. Според данни на различни издателски групи в Европа пък използването на софтуери за блокиране на реклами е миналo своя пик и дори се наблюдава спад. Тези резултати се дължат основно на преминаването на потребителите от дектоп към мобайл, където много по-малко се изполват подобни програми. В допълнение, издателите правят задълбочени проучвания за интересите на читетелите си, така че да им предоставят рекламно съдържание, което е подходящо и полезно за тях.

9. Брандираните подкасти помогнаха за разрастването на платеното редакционно съдържание

Някои от най-големите компании, като eBay, General Electric, Netflix и State Farm смятат, че аудио предаванията са следващата голяма възможност за привличане на вниманието на потребителите. Брандираните подкасти дори биха могли да се определят като новите брандирани блогове, в които компаниите ще правят все по-големи рекламни инвестиции, за да достигнат до правилната аудитория в точния момент.

Повече може да прочетете тук

Топ 20 на най-популярните реклами в YouTube за 2016 г.

Коледна история, Параолимпийски игри и музикална селекция са идеите, които се нареждат на челните места в класацията. Тя е подготвена от компанията за изследване на потребителски нагласи Unruly, която класира най-популярните рекламни видеа на база броя споделяния, а не на броя гледания. Този показател проследява по-скоро активното поведение на потребителите и предприемането на действия, след като изгледат клипа, отколкото пасивното, което се ограничава до показване и единствено гледане на рекламата.

Класацията обединява рекламни продукции от 10 различни страни - Великобритания, САЩ, Дания, Египет, Тайланд, Бангладеш, Индия, Норвегия, Филипините и Индонезия.

Под третото място в класацията с общо 1.7 млн. споделяния попада музикалната реклама на Shell #makethefuture. В нея популярни артисти и музиканти изпълняват песента Best Day Of My Life в иновативни стаи, част от цялостна мрежа, която представлява бъдещото развитие на технологиите.

На второ място се нарежда рекламният клип на тазгодишните параолимпийски игри в Рио. В него група музиканти с увреждания изпълняват песен за уменията на хора с увреждания. В рекламното видео с близо 1.9 млн. споделяния се показват кадри както от параолимпийски състезания, така и от всекидневието на параолимпийските герои.

Първото място в класацията заема рекламната продукция #BusterTheBoxer на веригата британски магазини John Lewis. Коледният клип, в който главната роля се изпълнява от боксера Бъстър, е споделен близо 2 млн. пъти.

Цялата класация на най-популярните рекламни клипове може да видите тук

Медиен бизнес

Nielsen купува Gracenote за 560 млн. долара

Изследователската агенция Nielsen купи компанията за база данни Gracenote, собственост на Tribune Media, за 560 млн. долара. Gracenote е голям доставчик на телевизионни метаданни и ще бъде внедрен в услугите на Nielsen при изследване на зрителските телевизионни предпочитания. Сделката ще бъде официално завършена през първото тримесечие на 2017 г.

Повече тук

Британската телевизия Channel 4 направи разследване, с което разкри източника на голяма част от неистинните про-Тръмп новини, циркулиращи из социалните мрежи. А той се оказа група младежи от македонския град Велес, търсещи препитание. New York Times също разкри такава група, но в Грузия. Общото между тях е, че и в двата случая младежите произвеждат фалшиви новини за Доналд Тръмп. В средата на ноември от Buzzfeed публикуваха проучване, в което се констатира, че в някои периоди през тази година фалшивите новини значително са задминали ангажираността (брой споделяния, коментари и харесвания) на статии, публикувани от истински медии като CNN, The Guardian, Fox News и други.

Създаването на уеб страница и изпълването ѝ със съдържание не е особено трудно. Прегледът на различни онлайн издания, циркулиращи както в САЩ, така и в България, всъщност разкрива доста прилики в модела. Свободата за създаването на такъв тип медии пречи върху тях да се установи монопол – поради това не съществуват и преки данни, че голяма група такива сайтове могат да бъдат свързани с определен човек, компания или държава. Понякога сайтовете се позовават на информация от също толкова неблагонадеждни сайтове, друг път не посочват източник въобще. Аналогично в България разпространяваната информация понякога може да бъде открита при търсене в Google в някои руски сайтове, но може и да е изцяло ендемична. Често пъти авторите на такъв тип новини дори не е задължително да разчитат на изцяло съчинена новина, а единствено на манипулативно заглавие.

Абсурдът на новинарската онлайн икономика

През последните 24 часа от New York Times са публикували около 180 статии с общо 128 хил. думи. Колко от тях могат да бъдат определени като уникални? 20%? 30%? Всъщност няма никакво значение.

Цената за рекламодателите е една и съща без значение от качеството на редакционното съдържание, където се позиционира рекламата. За да го обвържем с дискусията за производството на телефони, цената на една история може да варира в широки граници: разследване в продължение на един месец от двама репортери, прегледано от редактори, проверка за верността на фактите ще струва между 30 хил. и 50 хил. долара; тази сума може да бъде и много по-висока, ако материалът се произвежда от гореща новинарска точка като Сирия, която носи милиони долари постоянни разходи на година, само за да гарантира сравнително безопасна среда на кореспондентите. В същото време новина от 500 думи, която изисква половин ден репортаж, написана и редактирана от репортер и редактор, ще струва по-малко от 2 хил. долара (базирана на прогнозни разходи на участващите служители). Може да се досетите какво следва - тези два журналистически материала ще бъдат продадени на рекламодатели за точно една и съща сума. В момента New York Times няма механизъм, чрез който да прехвърля на рекламодателите по-високите производствени разходи, често свързани и с по-високо качество.

Повече по темата може да прочетете тук

Рекламен бизнес

Coca-Cola създаде електронна коледна капачка

Коледната кампания на Coca-Cola с името "Съобщение в бутилка Coca-Cola" цели да създаде празнично настроение у хората чрез електронна капачка, която позволява записване на гласови съобщения с продължителност до 30 секунди. Записите могат да бъдат преслушани при отваряне на бутилката Coca-Cola. Кампанията е изготвена от рекламните агенции David и Gigigo и беше лансирана първо в Италия през декември. "Целта ни е да зарадваме хората, като им помогнем да благодарят на онези, които правят тяхната Коледа специална по креативен начин – с лично съобщение до любим човек, споделено посредством бутилка Coca-Cola", коментира за медиите Палома Азулей, регионален отговорник за творческата реализация на маркетинговите кампании на Coca-Cola.

Leo Burnett поема глобалното рекламно обслужване на Jim Beam

В началото на есента алкохолният бранд започна процедура по преразглеждане на рекламното си обслужване. В конкурса на Jim Beam участваха три големи агенции - DDB, McCann и Leo Burnett. От компанията все още не са дали публично изявление с причините за избор на Leo Burnett, част от комуникационния холдинг Publicis Groupe. Все още не е ясно и в кои държави агенцията ще облужва бранда или кой ще бъде първият проект, с който Leo Burnett ще дебютира. Рекламните инвестиции на уиски бранда в последните години са по-скоро незначителни, а кампанията "Make History" с участието на актрисата Мила Кунис, която стартира през 2014 г., беше първият глобален рекламен проект на Jim Beam.

Повече тук

Топ 10 на рекламите през 2016 г. според AdWeek

Американското издание AdWeek изготвя разнообразна селекция от най-добрите рекламни продукции на 2016 г., които варират от комедийни до драматични и емоционални видеа. Те до голяма степен отразяват и значимите обществени събития през годината. На първите места в класацията са продукции на големи международни компании и едно от рекламните видеа за Олимпийските игри.

Рекламната на спортния бранд Nike заема третото място според класирането на AdWeek. На момичета, които отрастват в Индия се вменява, че спортът е загуба на време и вместо това трябва да се съсредоточат върху училището и изграждането на семейство. В три минутния рекламен клип на Nike се показва усилието, което полагат индийските жени атлети и успехът, с който се увенчават те.

Клипът с име "Дуелът" на автомобилния производител Audi попада на втора позиция в класацията. В нея двама хотелски служители - жена и мъж стигат до битка помежду си кой от тях ще паркира авбомобилът RS 7.

На първото място е клипът на Майкъл Фелпс, който рекламира тазгодишните Олимпийски игри в Рио. Целта на рекалмната продукция и проста - изследване на тежките и изтощителни тренировки, през които Фелпс преминава, за да се подготви за игрите, както и лишенията, на които се подлага всеки ден.

Цялата класация на AdWeek може да видите тук

Най-добрите външни реклами през 2016 г.

Макар делът на външната реклама в маркетинг микса на компаниите да не е голям, креативните проекти в комбинация с добро изпълнение и подходяща локация винаги привличат вниманието на потребителите. Сред най-добрите идеи през изминалата година попадат външни реклами от цял свят - от САЩ и Канада до Франция и Австралия. Всички те са генерирали огромна реакция от страна на потребители и са добро напомняне, че в ерата на интернет, дори единични екзекуции могат да придобият глобален обхват.

В топ 3 на най-интересните външни реклами през годината попада идеята на McDonald’s да постави табела на пътя с упътване до най-близкия ресторант от веригата. Само по себе си табелата не представлява нищо особено освен, че след 5 км. пътуващите ще стигнат до заведението за бързо хранене. По-интересното в случая е, че до табелата на McDonald’s от компанията поставят друга с упътвания към най-близкия Burger King. Конкретната табела обаче е висока няколко метра, съдържа редица обяснения на маршрути и посоки и завършва с това, че най-близкия ресторант от веригата на Burger King се намира на 258 км. разстояние.

На второ място се нарежда активацията с име Van Gogh Bnb, изготвена за Художествения институт в Чикаго. За кампанията популярната картина на Ван Гог "Спалнята" беше превърната в истинска стая, която се отдава под наем в сайта Airbnb.

Първото място заема проектът "Следващият Рембранд" (The Next Rembrandt), изготвен от J. Walter Thompson Amsterdam за компанията ING. С помощта на изкуствен интелект и голяма доза креативност, рекламистите пресъздават творба на Рембранд, използвайки неговия стил и техника на рисуване. Произведението не е дубликат, а нова картина, разултат от дълго изучаване на художника и начина, по който рисува поретрети.

Пълния списък с най-добрите външни реклами може да видите тук

20 творчески тенденции, които движеха маркетинговите решения през 2016 г.

1. Изящно изкуство

Дори рекламният бизнес да не спада към категорията на изкуството, той успя да го внедри в маркетинговите си решения и да заинтригува аудиторията. Пример за това са рекламните кампании Van Gogh Bnb и "Следващият Рембранд" (The Next Rembrandt).

2. Увреждане

По повод на Параолимпийските игри в Рио тази година, бяха създадени редица рекламни продукции с акцент върху хората с увреждания и силата, която притежават, за да преодоляват предизвикателства. Това беше и част от фокуса и на рекламните кампаннии на Burger King и Lego.

3. Реклами на живо

С популяризирането на видеострийминга някои компании започнаха да лансират реклами на живо, в които участват популярни артисти. Такъв е примерът с рекламата за тазгодишните награди Grammy с главно действащо лице изпълнителката Гуен Стефани.

4. Прозрачност

Тенденцията през годината води към е по-отворени, честни и самокритични рекламни продукции. Такава е например рекламната кампания на един от най-популярните филми за 2016 г. Deadpool, която акцентираше на забавната откровеност на героя.

5. Заблуда

В началото на лятото френската агенция BETC създава фалшив профил в Instagram на измислено младо момиче на име Лоиз Делаж, което публикува красиви и модерни снимки и събира редица последователи в мрежата. Това, което никой не забелязва обаче е, че във всяка снимка на младото момиче има позициониран алкохол. Точно това беше и основната концепция на кампанията "Харесай пристрастяването ми" (Like my addiction), изготвена за френската компания за борба с пристрастяванията Addiction Aide.

6.Политика

В наситената с политически събития година имаше и интересни креативни рекламни решения - дело на рекламни агенции, марки, комитети или на самите политици.

7. Квадратно и вертикално видео

Това беше годината на т.нар. квадратни и вертикални видеа, които добиха популярност благодарение на социалните платформи Facebook, Instagram и Snapchat. Една от най-запомнящите се рекламни кампании е тази в Instagram на компанията Sonic, която представи първите квадратни шейкове и коктейли, специално направени, за да се впишат във формата на снимки в приложението.

8. Изкуствен интелект

След като IBM обяви лансирането на дигиталните рекламни формати Watson Ads, компанията лансира и първата рекламна видео продукция, в центъра на която са роботите и изкуствения интелект.

9. 360-градуса видеа и виртуална реалност

Тези нови завладяващи видео формати все още не са достигнали кулминацията на възможностите си, но определено представляват интерес за рекламодателите. Тази година вниманието на бранша беше привлечено от кампанията на McCann - Field Trip to Mars за компанията Lockheed Martin.

10. Фотошоп

Обработените снимки с фотошоп най-често на млади момичета модели, които извеждат на преден план неестествения външен вид станаха повод за редица рекламни кампанни през годините. Една от запомнящите се сред тях е хуморстичната реклама на Snickers, дело на BBDO New York.

11. Човешко многообразние

Тази година рекламната индустрия много по-категорично се престраши да рискува с продукции, в които се смесват религии, раси и полове. Един от силните примери за това е рекламният клип на H&M със заглавие "Тя е дама" (She’s a Lady), в която няма значение какъв е външният вид на жената, защото тя винаги си остава нежният пол.

12. Изключително дълги реклами

Много марки през годината решиха да заложат на дълги продукции, целейки се в свободното време на потребителите. Сайдерът Somersby например излъчваше 24 часа на живо мъж, който прави едни и същи повторни движения.

13.Разводи

Рекламодателите дълго време избягваха темата за разводите, което е разбираемо, но от друга страна и странно, защото редица хора са преминали през това и биха откликнали на комуникация, свързана с темата. Запомнящи се продукции на тема разводи тази година направиха Ford и IKEA.

14. Умни опаковки

Добрите и иновативни идеи за опаковки, които са същевременно са и полезни, винаги успяват да привлекат вниманието на потребителите. През годината в световен план бяха направени много такива опаковки, като един от добрите приемери е кен бутилката на Saltwater Brewery, която е съставена от ядливи за морските животни материали.

15. Животни

И през 2016 г. животните присъстват в голяма част от рекламните продукции, защото привличат вниманието на широката аудитория и в общия случай създават положителна и забавна асоциация.

16. Завръщане на prank видеата

Ако prank ("шеговити" от английски език - бел. ред.) видеа бяха позабравени през последните две-три години, то те определено се завърнаха през 2016 г. Heineken и JetBlue заложиха точно на тях за някои от рекламните си кампании. Биреният бранд заложи на футболните дилеми, а авиокомпанията предложи интересна компенсация в случай, че бебе заплаче на борда на самолета.

17. Женската сила

Тенденцията за представяне на женската сила и спортен дух на преден план в рекламните кампании се засили през изминалата година. С добри продукции се отличиха Procter & Gamble с кампанията "Стрес тест" (Stress Test) и Selfridges с рекламата си на бельо, която показва и нежната страна на жените.

18. Реклами за шампионати

В наситена със спортни събития година, рекламодателите инвестираха големи бюджети в продукции, свързани с тях. В част от кампаниите участваха някои от най-добрите спортисти в света, а други заложиха на амбицията и усилията на тези, които тепърва започват да се изграждат като спортисти.

19. Post-its

Бележките за напомняне бяха в центъра на артистичния проект с име "Метро терапия" (Subway Therapy) за обновяване на метространция в Ню Йорк. Всеки минувач можеше да залепи цветно листче по стените, а резултатът беше разноцветна станция с хиляди бележки.

20. Сбогувания

2016 г. беше година на сбогуванията, а рекламодателите бяха на първия ред. Прекратяването на кариерата на Коби Брайънт и организацията на последната му спортна проява или използването на песни на Дейвид Боуи и Принс в рекламни кампании.

Повече тук



На българския пазар



Ани Великанова е новият мениджър "Продажби Реклама" в OLX





Ани Великанова поема управлението и стратегическото развитие на директните продажби и programmatic рекламата в OLX България. Преди да се присъеди към екипа на OLX, тя е била част от Innovation Starter Box, а преди това е ръководила екипа за интернет продажби на bTV Media Group.



Сред основните приоритети на компанията през следващата година ще бъде именно развитието на programmatic рекламата и инвестирането в нови продукти, което ще спомогне "посланията да достигат до все по-сегментирани аудитории", се казва в съобщението на компанията.



"За мен е голямо предизвикателство да се присъединя към екипа на OLX и се радвам, че се харесахме още от пръв поглед. С колегите споделяме еднакви ценности, визия и стремеж към развитие, вярвам че "връзката" ни ще бъде успешна", коментира за медиите Великанова.



Повече по темата може да прочетете тук