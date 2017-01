Деветте най-значими дигитални тенденции от 2016 г.

[Shutterstock]

В година на възходи и падения за някои от най-големите играчи в дигиталния бизнес, онлайн изданието AdWeek определя деветте тенденции, които ще бъдат запомнени, като определящи за изминалата 2016 година.

1. Възходът на Snapchat

Видеата в социалната платформа генерират повече от 10 млрд. гледания на ден, което я превърна в сериозен конкурент на телевизията. Това още повече се затвърди и след сключването на договори с компании като NBC, ESPN и CNN за излъчване на видеосъдържание в Snapchat. Приходите на компанията за 2016 година се равняват на 366.7 млн. Долара, а според прогнозите на eMarketer следващата година те ще бъдат в размер на 935.5 млн. долара , което би било ръст от 155 % на годишна база. През първото тримесечие на 2017 г. се очаква да се реализира и първичното публично предлагане на Snapchat.

2. Всички очакваха изкуствения интелект

През юни IBM обяви лансирането на дигиталните рекламни формати Watson Ads, през които потребителите могат да задават въпроси чрез съобщение или гласова команда и съответно да получат отговор. Компаниите, които първи се възползваха на новата технология бяха Weather.com, Campbell Soup Company, Unilever и GSK Consumer Healthcare. Очаква се до 2020 година пазарът на изкуствен интелект да достигне 40 млрд. долара основно благодарение на проекти на стартиращи компании, които фондовете за рискови инвестиции финансират постоянно.

3. Бляскавият видеострийминг

Мина малко повече от година след като Facebook за първи път лансира услугата за публикуване на видеа на живо. От тогава почти всички потребители на социалната мрежа я използват. Идеята за видеостриймиг започна от приложението на Twitter Periscope, а сега услугата е достъпна и в Tumblr, Kanvas, YouTube Live, Ustream, YouNow, Instagram и др. Скоро се очаква Twitter отново да представи нова собствена платформа за видеа на живо.

4. Горящият Facebook

Интернет гигантът генерира приходи в размер на 18.5 млрд. долара през първото тримесечие на 2016 година в сравнение със 17.9 млрд. долара приходи за цялата 2015 година, което я поставя сред най-печелившите компании в света. През годината Facebook започна да предлага редица нови услуги на потребителите и през социалната платформа Instagram. В допълнение компанията планира да започне да доставя интернет до недостъпни региони чрез дронове. През годината обаче интернет гигантът претърпя и някои поражения. Пред втората половина на 2016 година Facebook на няколко пъти призна за редица грешки при измерването на резултатите от рекламите в платформата. Първо интернет гигантът обясни, че в продължение на две години е преувеличавал времетраенето на гледанията на видеата в платформата с между 60% и 80%. Това накара големите рекламодатели и агенции, които инвестират огромни бюджети в онлайн реклама, да поискат ясни метрики и прозрачност при измерването на кампаниите в социалната мрежа. В края на ноември пък от ръководството на Facebook съобщиха, че са открили нови три грешки на преувеличаване на резултатите при измерването на ангажираността на потребителите. Последното признание на интернет гигантът беше във връзка с нови грешки в отчитането на метриките - този път в услугата Instant Articles - платформата, която позволява директно публикуване на съдържание в социалната мрежа.

5. Вече всички възприемат хакерите насериозно

След като две хакерски групи с връзки с руското разузнаване проникнаха в сървърите на Демократическата американска партия и пуснаха на порции компрометиращи мейли на близки до кандидатката за президент Хилъри Клинтън хора, кибер сигурността е сред приоритетите на САЩ. На 21 октомври пък редица онлайн платформи, сред които Twitter, Spotify, Pinterest, Shopify, Etsy, Reddit, Airbnb, The New York Times и The Boston Globe бяха хакнати, което причини дълго прекъсване на достъпа до тях. В края на тази година официално стана ясно, че хакери са откраднали персоналните данни на над един милиард потребители на Yahoo през 2013 г., което е и най-голямата хакерска атака в историята.

6. Тъмната страна на meme-та

Онлайн движението alt-right или алтернативно дясно, която демонстрира и разпространява в онлайн медиите крайно консервативни възгледи, понякога граничещи с расизъм и антисемизъм се превърна в политическа сила по време на тазгодишните президентски избори в САЩ. Алтернативното дясно е термин, който започна да се употребява широко покрай възхода на Доналд Тръмп, като дори победата му се приписва на тази идеология. Тяхната тактика включва вменяване на страх, подстрекателство, поставяне на прякори, разсейване и понякога дезинформация на публиката. Всичко това е представено през картинки и meme-та (шеговити карикатури), за да бъде лесно възприето от широката аудитория.

7. Смесените сигнали на Twitter

Въпреки че приходите на социалната платформа се увеличиха близо двойно през изминалата година в сравнение с 2015 г., интересът и активността на потребителите нарастват със съвсем бвани темпове. Услугата за видеострийминг на Twitter Periscope е изместена от тази на Facebook Live, а в допълнение на това компанията среща и проблеми със зачестилите трол-атаки в платформата. През годината обаче Twitter успя да сключи договори за телевизионно партньорство с National Football League, MLB Advanced Media, the National Basketball Association, Campus Insiders, Bloomberg News и др., което би трябвало да привлече повече потребители и да засили интереса им.

8. Софтуерите за блокиране не реклами са по-малко притеснителни

Ако това беше една от най-обсъжданите и притеснителни теми през 2015 година, то през 2016 издателите реагираха по-спокойно на софтуерите за блокиране на реклами. През юни Върховният съд в Германия постанови, че изданиято Axel Springer може да плаща на компанията AdBlock Plus, за да се показват рекламите дори на потребители с инсталиран софтуер. Според данни на различни издателски групи в Европа пък използването на софтуери за блокиране на реклами е миналo своя пик и дори се наблюдава спад. Тези резултати се дължат основно на преминаването на потребителите от дектоп към мобайл, където много по-малко се изполват подобни програми. В допълнение, издателите правят задълбочени проучвания за интересите на читетелите си, така че да им предоставят рекламно съдържание, което е подходящо и полезно за тях.

9. Брандираните подкасти помогнаха за разрастването на платеното редакционно съдържание

Някои от най-големите компании, като eBay, General Electric, Netflix и State Farm смятат, че аудио предаванията са следващата голяма възможност за привличане на вниманието на потребителите. Брандираните подкасти дори биха могли да се определят като новите брандирани блогове, в които компаниите ще правят все по-големи рекламни инвестиции, за да достигнат до правилната аудитория в точния момент.