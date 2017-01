Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (10 януари)

Досегашният главен изпълнителен директор на комуникационната група Dentsu Aegis Network за България Мария Грашнова ще поеме управлението на групата за целия район на Балканите. Тя ще отговаря за развитието и изпълнението на бизнес стратегията в общо 10 държави от региона. Това са България, Румъния, Хърватия, Словения, Сърбия, Черна гора, Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косово. Грашнова ще се присъедини към екипа на Изпълнителния борд на Dentsu Aegis за Северна, Централна и Източна Европа и ще отговаря пряко пред Ларс Бо Йепенсен, Главен изпълнителен директор на групата за същия регион. Той коментира пред медиите, че новото назначение е резултат от успешното развитие и разрастване на Dentsu Aegis Network България през годините.





Катерина Ушева поема поста директор "Реклама и PR" в Kaufland България. Тя ще отговаря за управлението на стратегическото позициониране и развитие на марката, както и за изграждането на нейната репутация.

Ушева има над 12-годишен професионален опит в сферата на комуникациите, който включва изграждане на марки, стратегическо планиране и развитие на интегрирани комуникационни решения и връзки с обществеността.

Преди да заеме поста в Kaufland България Катерина Ушева е управляващ директор в

All Channels Communication. Като част от комуникационната група тя е работила върху множество проекти и кампании за марките Discovery Networks, Mtel, Amstel, Каменица, Пощенска банка, Белла България, Ficosota, The Mall, Colliers International и др.

Агенцията ARUNA PR Advisory ще обслужва корпоративните и продуктовите комуникации на компанията за човешки ресурси ManpowerGroup България през 2017 година. Работата на агенцията за връзки с обществеността ще бъде с фокус върху разширяването на комуникационната стратегия на клиента им в три основни направления – служители, кандидати за работа и клиенти, както и върху проекти, насочени към ученици и студенти. Програмата за стратегическо развитие на компанията "ще бъде реализирана на национално и регионално ниво чрез връзки с медиите, богато съдържание в социалните канали на компанията и серия от целеви PR кампании", казват от ARUNA PR Advisory.

Основната цел на проекта, изготвен от рекламната агенция Publicis Sofia, е да покаже на потребителите, че съвременните технологии могат да насърчат общуването между възрастните и младите хора. Документалното видео #ShowBulgaria разкрива някои от най-красивите места и заблежителности в България, а главните участници в него са баба и дядо от родопско село и млад фотограф, любител на пътешествията. За да могат да се докоснат до непознатите за тях кътчета на България младият фотограф им оставя таблет на Huawei, на който изпраща снимки и видеа в реално време, заснети със смартфона му. Посланието на Huawei, предадено от рекламната кампания е "младите хора да споделят своите пътувания с по-възрастните близки и роднини, общувайки повече с тях", казват от компанията.

В края на миналата седмица, когато навсякъде в социалните мрежи се споделяха редица публикации, свързани със слуха, че в лютеницата има наркотици, от рекламната агенция Nitram използваха момента, за да споделят рекламната визуализация на лютеница "Гурменица", която гласи "Кажете НЕ на дрогата". "Откритието", че в лютеницата има наркотици, разбира се, не е вярно, но пък успя да популяризира "Гурменица" още преди да може да бъде намерена в търговските мрежи. Рекламната визуализация е реализирана за компанията "Ростар", с която агенцията е работила и по други проекти, сред които кампанията "Краварката в левия ъгъл" за маслото Deutsche Markenbutter, която беше отличена със златна награда на тагодишния рекламен фестивал ФАРА. За сега от Nitram няма да лансират още рекламни публикации или пък кампании, защото "след онлайн активностите ни от веригите магазини увеличиха заявките си и практически, са заявили почти всичко от това, което клиентът ни е произвел", коментира за "Капитал" Мартин Димитров, основател на агенцията. "Това е и резултатът от маркетинга в реално време", допълва той.

Българската компания "Онтотекст", част от групата на "Сирма Груп Холдинг", съвместно с исландския разработчик на решения за разпознаване на обекти в изображения и видео Videntifier и българската Semantic Interactive, специализирана в агрегирането на съдържание започват процес по разботването на автоматизирана софтуерна платформа за когнитивна и семантична оценка на връзки и анализ на медийно съдържание (обекти в текст, видео, статични изображения). Партньорите спечелиха финансиране за проекта, с продължителност 36 месеца, по програма ЕВРИКА/Eurostars-2. Софтуерът с работното име EVALA ще има широко приложение и би могъл да се комерсиализира. Според разработчиците платформата ще бъде полезна за медии и медийни анализатори, PR агенции и др.

В началото на годината "ТехноЛогика" обяви новия дизайн на логото си, който цели да отрази новите тенденции и възможности на типографията, използвайки 3D елементи и ефекти. От компанията обясняват, че остават верни на зеления цвят, чрез който подчертават зелените технологии като част от фирмената социална отговорност. Към него се добавя стоманеносивият цвят, който според "ТехноЛогика" отразява желязната логика, която в комбинацията с творчество и високи технологии, прави разработките на фирмата устойчиви. Новото лого е разработено от проф. Тодор Варджиев, художник, графичен дизайнер и калиграф.

Баланс между качествено, сериозно и развлекателно съдържание. Все по-взискателна аудитория. Нови начини на дистрибуция на телевизионното съдържанието до хората. Така накратко може да бъде описана посоката, в която ще продължи да се развива пазарът на телевизия в България през 2017. "Капитал" попита мениджърите на четири водещи телевизионни компании кои ще са най-важните тенденции на пазара на телевизионно съдържание, в какви продукти ще инвестират и кои платформи за достигане до зрителите ще развиват. Те бяха единодушни, че средата се усложнява с всеки изминал ден, а заедно с нея и натискът върху компаниите да произвеждат видеосъдържание, подходящо за различни устройства и операционни системи и в различни формати с разнообразна продължителност.

От няколко дни за слушателите на Българското национално радио (БНР) не звучи съвременна българска и чуждестранна музика. Причина за това е спорът между медиата и сдружението "Музикаутор", което упражнява правата на композиторите, авторите и издателите на музикални произведения. До тази ситуация се стигна, след като "Музикаутор" изпрати нотариална покана на БНР да прекрати излъчването на музикални произведения, чиито права се държат от него.

В четвъртък Съветът за електронни медии (СЕМ) събра на една маса спорещите страни и пое ангажимент да бъде медиатор в конфликта.

В началото на годината договорът между БНР и "Музикаутор" за условията, при които се плащат авторски отчисления, изтече. Поради нарушена комуникация между двете страни, до края на 2016 г. не са договорени нови условия."Музикаутор" настоява за увеличаване на отчисленията, считано от 2017 г., а БНР обяснява, че няма финансова възможност за това.

Между два и три часа на ден работи телевизорът на почти половината българи през седмицата, а между четири и шест часа дневно е стандарът за почивните дни. Това са резултати от проведеното от SES Astra проучване за предпочитанията на българските телевизионни зрители.

"Проникването на телевизия в България е много голямо", каза Михай Урсой, мениджър на компанията за България, Румъния и Македония, при представянето на резултатите. Според събраните данни 80% от българите имат повече от един телевизор, а 40% имат над три приемника. От данните изглежда, че броят на домакинствата без TV приемник е пренабрежимо малък. Освен това през последните пет години се е утроило проникването на HD телевизия в Европа, като в момента 56% от домовете със сателитна връзка имат и HD канали. България следва тази тенденция.





С новата услуга, наречена Goal-Based Bidding (GBB) социалната платформа има за цел да оптимизира резултатите на рекламните кампании, чрез по-добро познаване на навиците на потребителите като например колко склонни са да отворят дадена рекламна публикация. С помощта на новата технология рекламодателите могат да информират Snapchat дали целта им е засилване на слайдовете в публикациите - най-често, когато става въпрос за инсталиране на приложение, прехвърляне към уеб сайт или преглеждане на трейлър - вместо просто отчитане на импресии. След това могат да предложат сума, на която оценяват един слайд, позволявайки на Snapchat автоматично да оптимизира наддаването и да насочи рекламната публикация към аудитория, която е склонна да взаимодейства с нея. Според споциалната платформа този метод за ценообразуване и достигане до потребителите е по-ефективен, пише AdWeek. Според компанията вече близо 20% от рекламодателите използват технологията GBB и отчитат повече от 40% по-добри резултати на цена на слайд (cost per swipe).

В края на декември технологичният гигант Apple премахна от своя app store мобилното приложение на изданието New York Times за територията на Китай. На въпроса на вестника какви са причините за изтриването, от Apple отговарят, че са "били информирани, че приложението е в нарушение на местни регулации", без да уточняват кои точно са те, пише изданието Quartz. Дори преди премахването му от App Store, в Китай мобилното приложение не е фукнционирало както трябва, допълват те. За да прегледат дадено съдържание онлайн, често се е налагало потребителите да използват VPN връзка, а от 2012 г. властите са блокирали изцяло директния достъп до уеб сайта на New York Times, принуждавайки читателите да използват или VPN връзка, или т. нар. "огледални сайтове". В Китай мобилните приложения на изданията Wall Street Journal и Financial Times все още могат да бъдат свалени от app store-а на Apple, но уеб сайтовете им са блокирани на територията на страната. Това не е първият случай, при който от Apple цензурират дадена услуга в Китай. През април миналата година правителството забрани стоковите приложения на компанията iBook и iTunes, както и новинарската услуга Apple News за всички потребители в страната дори и акаунтите им да са създадени в друга държава.

За поредна година международната агенция Havas PR представя прогнозите си за начина на живот, интересите и навиците на хората в доклада "Blowback to the Future: The Trends That Will Shape 2017", подходящ за рекламодатели и маркетолози. "Във времена на сериозни катаклизми е още по-важно за брандовете, бизнесите и организациите, а и за всички общности, да разпознаят какво се случва, за да могат да подходят и отговорят най-разумно", казва за медиите Мартин Залцман, CEO на Havas PR North America и автор на доклада.

: Предсказаният ответен удар не винаги е добър: Хората са много по-мотивирани да се борят срещу това, което не желаят (дали това ще е Airbnb или Доналд Тръмп), отколкото за това, което искат.

Въпреки че разнообразието от прозрения и мнения е само на един клик разстояние, никой вече не слуша хората с различна от популярната гледна точка.

Когато е нужна реална информация за човешките нагласи, анкетните проучвания не могат да заместят истинския контакт с хората.

: Във време, когато е съсем възможно технологичните решения да заместят реалната работна ръка, има риск да се създаде негативно отнощение към иновациите. Според Мариан Залцман ако това се случи е възможно да повлече след себе си и икономическа несигурност.

С над 2 милиарда души, използващи мобилни устройства в световен мащаб, все повече се засилва движение, готово да проучи заплахите и да излекува заболяванията, които неизменно ще се проявят като следствие от тяхната употреба.

Очаквайте изискването за повече поверителност да нараства, в голяма степен в полза на тези брандове и бизнеси, които разбират нуждата от лично пространство и помагат за нейното осъществяване.

Твърде личните, не до там красиви и определени от обществото като теми табу, продължават да отсъстват от медийната сцена. Платформите, които се осмелят да заговорят за тях обаче ще бъдат добре възприети от хората, които не се страхуват да надникнат по-дълбоко в тях.

През годините се спрягат редица определения на различните видове мъже - мачо, метросексуални, хипстъри. Голямата тенденция, която прави мъжете податливи на модерните движения, се базира на безпокойството им относно това какво се счита за мъжествено и кой го решава.

Какво очакват жените и какво смятат, че се очаква от тях? Напасват ли се, балансират или отхвърлят очакванията към тях? Дали феминизмът вече не е модерен и предпочитат ли да се върнат към начина на живот от преди години? Количеството онлайн информация и различните мненията по тези и други въпроси ще увеличат объркването им, формирайки един неспиращ мътен диалог.

Колкото повече милиардери и технологични звезди носят тениски и дънки, толкова повече ризите и саката остават спомен от отминалия век.

Общетвеният интерес към "чиста" храна все повече измества вредната захар и подсладители от хранителния режим на хората.

Изключването на месото е дребно притеснение за повечето държави, но докога ще продължи това? Защитниците на животни се увеличават, а с тях и вегетарианците и е въпрос на време безмесната храна да стане част от повечето менюта.

Знаейки, че потребителите винаги държат мобилните си устройства включени, търговците ще увеличат услугите си, чрез които да подават информация на клиентите за настоящи промоции и оферти, докато те разглеждат артикулите.

Терминът hygge, въведен от датчаните, олицетворява усещането за уют и комфорт с хубава храна, топлина и приятели. Определението за непретенциозен уют добива все по-голяма популярност сред хората, особено във времена, когато светът изглежда тъмно и плашещо място.

Кметове на редица градове, както и техните граждани избират колелата като разумен начин за придвижване. От една стана е начин за справяне с проблемното, натоварено движение, а същото време е и добра тенировка.

Към тенденцията за опростен начин на живот се вписват и т.нар. житейски хакове (life hacks), които предлагат различни и лесни битови решения.

Търговците, които създават продукти, проследяващи житейските хакове ще бъдат едни от най-успешните.

Тенденцията е за търсенето на опростяване набира все по-голяма популярност. Хората обаче се увличат по модата и по-скоро препочитат да консумират и да си набавят тази простота, отколкото просто да я приложат.

Целия доклад може да прочетете

тук

