Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (31 януари)

поема поста продуктов мениджър в маркетинг отдела на автомобилната компания "Тойота Балканс". Тя ще отговаря за брандовете Aygo, Yaris, Auris, Prius и Prius Plus, както и за цялостната хибридна стратегия на Toyota в България. Радкова ще поеме комуникацията с медиите за марката Toyota.

Тя има близо 10 години професионален опит в сферата на маркетинга и комуникациите. В продължение на 5 години в заемала поста продуктов мениджър в Nestle и 5 години във VP Brands International, където е била регионален маркетинг мениджър, групов продуктов мениджър, отговарящ за разработката на нови продукти и иновации, и експорт маркетинг мениджър, отговарящ за развитието на бизнеса на компанията на чужди пазари.

освен че продължава да заема поста Lexus Manager Toyota Romania NMSC (Румъния и България), ще поеме и работата по комуникацията с медиите за марката Lexus в България. Антров пое развитието на марката Lexus на двата пазара в началото на 2015 г. и според компанията е успял да доведе до многократно увеличение на продажбите в България и Румъния и рекордни постижения при пазарния й дял.

"Музикаутор" е създадено като сдружение с нестопанска цел. То защитава и управлява правата на авторите (изпълнители, композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели). Организацията представлява над 2700 български автори. На база на договорите си за взаимно представителство със сродните авторски сдружения от близо 100 държави предлага и почти целия световен музикален репертоар на българския пазар. Той включва общо 14 млн. парчета. На сайта на организацията е публикуван и дълъг "забранителен списък" от автори, които са отказали сдружението да управлява техните права. "Те не искат да си уреждат правата колективно, а индивидуално", уточниха пред "Капитал" от "Музикаутор".

"Музикаутор" сключва договори с ползвателите, които използват музикални произведения за своя бизнес. Това са както медии и кабелни оператори, заведения и търговски обекти, така и интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и др. Авторските възнаграждения от ползвателите се събират на базата на тарифи, утвърдени от Министерството на културата. "Музикаутор" има за задача да разпредели възнагражденията сред правоносителите. По правило организацията не генерира печалба.

От последния отчет на "Музикаутор" става ясно, че през 2015 г. организацията е събрала авторски възнаграждения за ползване на музика в размер на близо 7.5 млн. лв. Това са най-високите приходи в историята й, като ръстът е с близо 50% спрямо 2014 г. когато сумата възлиза на около 5 млн. лв.





Собственикът на "Нова телевизия" - "Нова броудкастинг груп" АД, придоби 20% от компанията за онлайн продажба на хранителни стоки и продукти за дома и офиса на територията на София

. Компанията е създадена преди две години от Иван Александров, а в сайта вече се предлагат над 15 хил. продукта, като целта на основателя е услугата да се разшири и извън територията на столицата. "Нова броудкастинг груп" продължава да обогатява и развива палитрата от уеб сайтове и платформи в дигиталното си портфолио, като чрез сделката с eBag.bg насочваме вниманието на бизнеса и потребителите към нова за пазара услуга – онлайн пазаруването на хранителни стоки. Развиваме се добре и това ни позволява непрекъснато да инвестираме в мотивираните и успешни млади български предприемачи, защото вярваме в техния потенциал", коментира за медиите Дидие Щосел, главен изпълнителен директор на компанията. В началото на миналата година чрез "Нетинфо" компанията придоби 51% от Grabo.bg, 51% от Trendo.bg и мажоритарния дял в Opoznai.bg, част от Grabo.bg. От юни 2016 г. компанията притежава и 20% от уеб сайта Broshura.bg.

Рекламните активации на новия и най-малък модел Volkswagen up! целят да привлекат вниманието на аудиторията чрез позициониране на автомобила на популярни градски места. Серия минисъбития използват тенденцията за pop-up случки - изненадващи моментни магазини, ресторанти и др. изнесени на нестандартен терен. Таргет аудиторията на събитията са "млади градски хора, които се интересуват от най-новите тенденции, живеят за мига, общуват в социалните мрежи и нямат комплекси относно размера на притежаваните от тях вещи – т.е. избират малкото и икономичното, стига да е и достатъчно вълнуващо", пишат от компанията. Петото събитие от поредицата pop up! Stories ще се проведе на 7 февруари в бар "Петък", където Volkswagen up! ще стане най-малкия DJ пулт за pop up диско. В края на миналата година като част от кампанията автомобилът беше превърнат в най-малкия фризьорски салон, най-малкото автокино,

най-малкото рали за една кола, а в разгара на зимата Volkswagen up! беше и улична библиотека. "Паралелно up! набра фенове в Snapchat (volkswagen_up) и си праща с тях моментни pop up! видеосъобщения, което е и първата Snapchat рекламна кампания в индустрията", коментираха от компанията.

Агенцията APRA Porter Novelli Balkans Communication Group ще работи съвместно с японския производител на гуми и други каучукови изделия Bridgestone по проекти в сферата на връзки с медиите и организирането на събития основно на територията на България. Договорът им за комуникационно обслужване е с продължителност една година и включва работа по отделни проекти в различни държави от региона, сред които са Сърбия, Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора. Bridgestone ЕМЕА, с централа в Брюксел, е ключово регионално подразделение на базираната в Токио Bridgestone Corporation и оперира в над 60 държави.

Изданието YOU, насочено към стилисти и любители на модата, е вече на български език. С обем от 300 страници списанието цели да отрази тенденциите в областта на модата, аксесоарите и грима. YOU излиза на български два пъти годишно – пролет и есен, като сроковете за подаване на рекламните материали са съответно до 5 март за пролетния брой и до 10 септември за есенното издание.





Подобно на интернет гигантите Facebook, Google и Twitter социалната платформа Snapchat започва да използва данни, предоставени от трети страни, или т.нар. third party data. За целта компанията е сключила договор с Oracle Data Cloud, които ще предоставят информация на рекламодателите за офлайн поведението на потребителите, извлечена от различни източници, като например клиентски карти от супермаркети. Партньорството между Snapchat и Oracle Data Cloud ще помогне, от една страна, за по-подробното и точно таргетиране на целевите аудитории и, от друга - за проследяване и измерване на резултатите от рекламни кампании в действителни офлайн продажби.

Преди няколко години социалната платформа беше обвинена, че се движи твърде бавно в предлагането на рекламни технологии и опции за достигане на потребителите. Затова и Snapchat работи усилено в изграждането собствена дигиталната рекламна инфраструктура, която да предложи на рекламодателите. Така Snapchat се превърна в един от най-силните дигитални рекламни канали, особено що се отнася до по-скоро нишовата аудитория, която събира, а именно технологичното поколение millennials, или хората, родени от средата на 80-те до началото на XXI в.

Повече

тук

Интернет гигантът Google лансира нова рекламна услуга във видеоплатформата си YouTube, чрез която рекламодателите могат да таргетират потребители на база техните действия в търсачката. Така, ако някой е търсил информация в Google за например туристическа дестинация, конкретен продукт или билети за кино, е много вероятно да попадне на рекламни клипове в YouTube, свързани точно с тях.

До момента рекламодателите в YouTube разполагаха единствено с информация за потребителските предпочитания на базата какви видеа гледат, което ограничава възможностите им за достигане на целевата аудитория. С новата услуга на Google цялата история за търсенията в платформата ще бъде събирана за всеки, който е влязъл в профила си, и използвана при лансиране на рекламен клип в YouTube.

Дия Джоли, управляващ директор в YouTube, коментира в блог пост, че с увеличаване на зрителската аудитория през мобилни устройва от компанията искат да улеснят рекламодателите да доставят по-подходящо рекламно съдържание на потребителите. "Сега информацията за потребителите на Google като демографски показатели и търсения в платформата може да бъде използвана, за да повлияе на рекламите, които те виждат в YouTube", добавя тя.

Американската Time Inc. придобива платформата за автоматизирано закупуване на рекламна площ Adelphic Inc., която ще помогне на рекламодателите директно за закупуват рекламно пространство в медията, таргетирайки специфични потребителски аудитории. Подробностите около придобиването, включително и сумата по сделката, се очаква да станат ясни през първото тримесечие на годината, когато ще бъде официално финализирана. Според Time Inc. новата платформа ще допълни услугите на технологичната компания Viant, която беше придобита миналата година и разполага с база данни на над 1 млрд. регистрирани потребители, но не предлага възможност за автоматизирано купуване на рекламна площ, пише Wall Street Journal.

В края на 2016 г. Time Inc. създаде 10 дигитални звена с цел бързо увеличаване на аудиторията и обединяване на редакционните ресурси. Новата структура работи в посока обогатяване на съдържанието в областите храна, здраве, забавление, дом и др. Всяка секция се оглавява от редактор, чиято работа ще бъде да увеличи дадената аудитория, като координира съдържанието така, че да може да работи за различните брандове от медийната група. Тази промяна настъпи малко след като Time Inc. обяви 3% спад на годишна база в приходите си за третото тримесечие на 2016 г.

Повече

тук

Американската компания започва подготовка за лятната рекламна кампания на бранда си Coors Light. В топлите месеци пивоварната планира да използва максимално възможностите на външната реклама, превръщайки билбордовете в хладилници за бира. В допълнение потребителите ще могат да трансформират кеговете на Coors Light в грилове за барбекю. Кампанията със слоган "Всеки може" (Every One Can) ще продължи няколко месеца и допълнително ще насърчава потребителите да рециклират бирените кенове. По този начин компанията цели да привлече клиенти, които се интересуват от опазване на околната среда.

Повече

тук

обяви

вакантна позиция за

.

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук Повече по темата може да прочетете тук ebag.bgПовече по темата може да прочетете тук *Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg