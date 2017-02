Никола Иванов: Около 70% от рекламните инвестиции на L'Oréal в България са в телевизия

10 златни правила на L'Oréal за управление на онлайн кампании, представени на конференцията Dentsu Digital Camp.



1. Разработване на поне три различни визии на дадена онлайн реклама.



2. Наличие винаги на call-to-action бутон (при клик потребителите биват отвеждани до онлайн магазина на бранда - бел. ред.).



3. Отбелязване на реклами и интернет сайтове за събиране на first party data (данни, които се извличат от посещенията на потребителите на различни сайтове чрез бисквитките (cookies) - бел. ред.).



4. Изрично внимание при събиране и купуване на данни от трети страни (third party data).



5. Достигане на потребители с поведение в онлайн пространството, подобно на основната таргет аудитория (lookalikes).



6. Обособяване на между 10 и 20 групи потребители за оптимизиране на кампаниите.



7. Филтриране на потребителите по пол.



8. Ограничение на честотата на показване на една кампания до 10 пъти за потребител.



9. Оптимизиране на CPA (cost per action - цена за извършено определено действие от потребителя), никога на CPM (cost per mille - цена за 1000 импресии) или CPC (cost per click - цена на клик).



10. Минимум 40% - 60% видимост на позициите на рекламите.