Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (7 март)

От 1 март телекомът започна да излъчва два нови спортни телевизионни канала - Mtel Sport 2 и EDGEsport, които до края на месеца ще бъдат безплатни за абонатите на "Мобилтел". Основният фокус на Mtel Sport 2 ще бъдат бойните спортове, лека атлетика, волейбол и хокей на лед. EDGEsport пък ще се фокусира върху екстремните състезания по ски и сноуборд, мотокрос, рали крос, BMX суперкрос, сърф, скейтборд и др. През януари компанията представи и първия изцяло собствен канал Mtel Sport 1, който струва 1.99 лв. за двегодишен абонамент на потребителите на телевизия от телекома и blizoo. Цената без абонамент пък е 3.99 на месец. Пакетът за трите канала ще струва 2.99 лв. на месец за двегодишен абонамент и 5.99 лв. - без такъв.

С амбицията да "върне изгубения смисъл в словосъчетанието "свободно слово" на пазара миналата седмица се появи ново сатирично издание със звучното име "Прас прес".

Зад проекта стоят имената на четирима известни български карикатуристи - Христо Комарницки, Чавдар Николов, Алла и Чавдар Георгиеви, които през годините събраха верни последователи и почитатели в социалните мрежи.

Вестникът е на пазара от 1 март и струва 0.99 лв. Засега ще излиза на две седмици, а всеки брой ще бъде посветен на определена тема, която ще се развива на 8 страници. Акцент в "Прас прес" са карикатурите, комиксите, фотографиите и колажите, които ще са в по-голям формат, отколкото във всекидневните издания.

Малко след като изданието излезе на пазара обаче, издателите обявиха, че ще сезират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Ина Добрилова, мениджър PR и маркетинг



Образователната организация за софтуерни обучения "Телерик академия", която в края на миналата година се отдели като независима от американската компания Progress организация, обяви, че разширява маркетинг екипа си. Към него се присъединяват Александра Мечкова на поста главен директор "Маркетинг" и Ина Добрилова, която заема позицията мениджър PR и маркетинг. Те ще отговарят за общата бранд визия, маркетинг и комуникации на "Телерик академия", а сред основните задачи на екипа ще бъдат изграждането на цялостна маркетинг стратегия и бранд идентичност.

Александра Мечкова има над

12 години опит в сферата на PR, бранд и корпоративните комуникации в технологичния сектор. Преди да стане част от екипа на "Телерик академия", Мечкова изпълнява функцията старши мениджър "Глобален PR" в Progress, oтговаряйки за външните комуникации и връзките с медиите на компанията в ЕМЕА (Европа, Близкия изток и Африка), Латинска Америка, Азия и Австралия, и ръководи базирания в България PR екип на Progress.

В професионалния си опит Ина Добрилова също е заемала позицията старши специалист "Глобален PR" в маркетинг екипа на Progress. Тя става част от екипа на Telerik още през 2011 година и участва в изграждането на бранда на "Телерик академия", ръководейки PR и маркетинг стратегията на инициативата.

На новия пост Поля Александрова ще ръководи връзките с обществеността, корпоративната и социалната отговорност на "Нова броудкастинг груп". Тя има повече от 20 години опит в медийната сфера. Александрова е работила като главен редактор на дамското списание Grazia, както и като редакционен директор в "Атика Ева медия груп", издател на списанията EVA, Forbes, OK!, Joy, Playboy и Esquire.

Петя Терзиева, която в средата на миналата година се присъедини към медийната група на поста

директор "Комуникации", сега заема позицията директор "Маркетинг и комуникации" в "Нова броудкастинг груп". Тя отговаря за цялостното управление на маркетинговите комуникации, връзките с обществеността, корпоративните и социалните дейности на телевизионните канали на "Нова броудкастинг груп" и портфолиото на "Нетинфо", съобщават от компанията.

В края на февруари bTV Radio стартира излъчването на програмата си в град Кърджали на честота 98.8 МНz. Така информационното радио разширява обхвата си в страната, като излъчва в общо шест града, а именно София, Бургас, Горна Оряховица, Велико Търново, Свищов и Кърджали. Предстои старт на програмата на bTV Radio също и във Велинград (106.8 МНz.) и Силистра (105.8 МНz.).

Електронното издание Mediapool.bg започна инициатива за изобличаване на фалшивите новини чрез умишлено създаване на такива, oсмивайки собствените им похвати и механизми за привличане на внимание.

Кампанията, изготвена съвместно с рекламната агенция Saatchi&Saatchi, има за цел да създаде критично мислене у хората и да им покаже колко лесно е да се изфабрикува една фалшива новина. В специално направен сайт, наречен "Генератор на фалшиви новини", читателите могат да създадат сами жълти заглавия за свои приятели и да ги споделят във Facebook. Всичко, което трябва да направят, е да прикачат снимка, да изберат скандално възклицание и да напишат фалшивата новина. Платформата, от която се споделят материалите, е измисленото онлайн издание "Жълт байрак" (

bairak.bg

). Към него биват препращани и читателите, които отворят жълтите публикации, а призивът му е "Напиши фалшива новина за приятел, заглуши фалшива новина от интернет".

Kонференцията за дигитална индустрия

IAB Forum

ще се проведе за седма поредна година на 30 март и ще премине под надслов The digital revolution is over. It is all digital now.

На събитието ще бъдат представени тенденциите и бъдещото развитие на онлайн маркетинга и ще бъдат изнесени данните за обема на онлайн реклама в страната, както и за най-големите рекламодатели в интернет за изминалата година.

Организаторите на IAB Forum залагат на практичеката насоченост на лекциите и представянето на казуси от кампании от различни индустрии, като по тази причина за първи път се променя и форматът на форума. Тази година преди началото на основното събитие ще има уъркшопове, на които ще бъдат показани интересни и иновативни решения за онлайн маркетолози.

Майсторският клас

по дигитален маркетинг на IAB България ще се проведе за пети пореден път и стартира на 25 март. Курсът е с продължителност 8 дни, разпределени до края на април, а цената му е 400 лв.

Майсторският клас е насочен към всички, които искат да разберат кои са добрите практики и тенденции в дигиталния маркетинг, и ще се води от професионалисти в онлайн бизнеса в България. Сред лекторите са изпълнителни дирeктори и топ мениджъри на компании като "Нетинфо", OLX, TBI Bank, Investor.bg, Xplora, Interactive Share, BGMaps, SBB Media, DDB Sofia, Foodpanda, Netpeak, Crimtan и много други.

Обучението е насочено към студенти, интересуващи се от развитие в областта на онлайн рекламата и дигиталния маркетинг, както и към младши маркетинг специалисти. Курсът ще може да бъде проследен и онлайн, а всички курсисти ще получат сертификат от IAB Bulgaria.

Компании с технологичен профил могат да кандидатстват в четвъртото издание на конкурса E-volution awards 2017, който се организира от "Forbes България" съвместно с агенцията е-act creative digits. Конкурсът цели да отличи най-добрите и иновативни дигитални продукти и услуги в общо 14 категории.

В E-volution awards 2017 могат да участват както компании и стартъпи с функциониращи иновативни сайтове и онлайн платформи, така и дигитални агенции, които разработват подобни продукти за своите клиенти. За целта кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за участие

в сайта на конкурса

, към който да прикачат или презентация на проекта, с който кандидатстват, или кратко видео, в което го представят. Крайният срок за участие в E-volution аwards 2017 е 24 март. Всички кандидатури ще бъдат оценявани от жури, съставено от специалисти в различни области на дигиталния бизнес. В края на април на официална церемония ще бъдат наградени победителите в тазгодишните дигитални награди.



За Миша Лукич, ветеран с повече от двадесет години опит в сферата на маркетинга, живеем в "революция на рекламната индустрия". Технологиите, които направиха естествен диалога между компаниите и техните потребители, поставиха в центъра на съвременната комуникация споделянето на общи ценности, креативното и персонално общуване и плавно водят рекламния пазар към пълно дигитализиране, смята главният изпълнителен директор на комуникационната група Publicis One за Централна и Източна Европа. Естественият път за комуникационния бизнес по думите му е да започне да заличава границите между криейтив, PR, медийно и онлайн обслужване. И макар в България трансформацията да се случва с бавни темпове, а телевизията все още да е силно доминиращ канал, развитието на онлайн сектора у нас е факт и е въпрос на време рекламодателите да последват световните тенденции.





Първичното публично предлагане (IPO) на акции на софтуерния разработчик Snap се оказва доста успешно. Компанията е продала 200 млн. акции по 17 долара всяка, което означава, че е привлякла от инвеститори 3.4 млрд. долара, съобщава Financial Times. На база продадените акции компанията се оценява на 20 млрд. долара. Заедно с неупражнените опции върху акции и други опции за общо 1.39 млрд. акци Snap би имала стойност от около 23.6 млрд. долара. Медийният гигант NBC Universal инвестира 500 млн. долара в Snapchat по време на първичното публично предлагане, обявявайки, че групата планира да лансира повече съдържание в платформата.

Подобно на Facebook, Snap е много зависима от рекламните приходи, генерирани от потребителите, а през четвъртото тримесечие на 2016 г. глобалните приходи от абонат възлизат на 1.05 долара. За сравнение, при Facebook този параметър беше 1.21 долара (13% повече) през трите месеца преди нейното IPO. А сега платформата на Марк Зукърбърг има средни приходи от потребител в размер на 4.83 долара.

Facebook, с около 1.2 млрд. дневно активни потребители на водещата си платформа и 1.2 млрд. в WhatsApp, се търгува около 10.5 пъти над оценката за приходите за тази година. Instagram на Facebook представи функция за правене на видео, подобна на Stories на Snapchat, и вече има 150 млн. потребители дневно, почти колкото са тези на Snap - 158 млн.

YouTube ще започне да предава телевизия в САЩ чрез своя собствена онлайн стрийминг платформа, пише Financial Times. Целта на компанията, собственост на Google, е да достигне по-лесно до по-младите потребители, които предпочитат интернет пред телевизия. Според началния обявен пакет от YouTube в него ще влизат 40 различни канала, сред които CBS, NBC, ABC, Fox News от страна на новинарските канали, ESPN от страна на спортните и канали като USA Network, CW и SyFy, които залагат на сериали.

YouTube TV ще започне излъчването си през следващите няколко месеца. За момента няма планове услугата да стане международна. Цената за един месец е 35 долара, в които обаче влизат шестима потребители, които могат да гледат едновременно на различни устройства. Досега в сектора със стрийминг на телевизия доминиращи бяха услугите на SlingTV, PlaystationVue и DirecTVNow на AT&T. Цялостната тенденция в страната е все по-малко хора да използват кабелна телевизия за сметка на стрийминг услуги като Netflix и Hulu. YouTube е в добра позиция да завладее пазара заради огромния си обхват от потребители.

Групата на Discovery Communications, която включва каналите Discovery Channel, Eurosport, TLC, Animal Planet, Discovery Science и др., обяви лансирането на "официален мобилен канал", чрез който мобилните оператори на територията на Европа ще имат възможност да покажат на своите потребители следващите издания на олимпийските игри в периода от 2018 г. до 2024 г. От компанията посочват, че основната цел на "официалния мобилен канал" е да даде на доставчиците на мобилни услуги възможност да осъществят кобрандиране с олимпийските кръгове и да предложат на своите потребители достъп и съдържание от игрите по всяко време. За целта услугата ще бъде създадена като отделен канал, брандиран с логото на съответния оператор, който "ще излъчва най-доброто от олимпийските игри, акценти в реално време и последните новини в допълнение към съдържанието при поискване, което операторите ще могат да използват и за да активират феновете и общностите в социалните мрежи. Цялата услуга ще бъде на разположение преди, по време на и след олимпийските игри", обясняват за медиите от Discovery Communications.

Веригата за бързо хранене KFC съвместно с блогърката Фиги Поплетон-Райс публикува в социалните мрежи онлайн видеореклама, в която представи как се приготвя новият здравословен бургер на веригата, направен изцяло от биозеленчуци и чисто варено пилешко месо. Хумористичната реклама е лансирана във Великобритания и Ирландия, а рецептата на новия бургер включва карфиол вместо хляб, сос от кисело мляко и чиа семена. В края на видеото сандвичът бива смачкан от гигантска реклама на истинския нов бургер, който KFC предлага с името Dirty Louisiana.

