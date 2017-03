Започна записването за конкурса за най-добра PR агенция

© BAPRA

станалите са "Комуникационна кампания на годината", "Комуникационна кампания в публичния сектор", "Иновативна кампания", "Кампания, реализирана от вътрешен

отдел", "Специално събитие" и наградата за цялостно представяне, а именно "Агенция на годината".

Председателят на БАПРА Катя Димитрова коментира за "Капитал", че причината за обособяването на новите категории е да се отвори възможност за участие на по-малки и нишови комуникационни кампании. Традиционно проектите в различните категориите ще се оценяват от международни експерти с дългогодишен опит в областта на комуникациите.

"Иновативна кампания", добавя тя.

Започна записването за осмото издание на PR конкурса BAPRA Bright Awards, който традиционно се организира от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Той цели да отличи най-добрите кампании в сферата на маркетинговите комуникации през изминалата година. Крайният срок за подаване на кандидатури за участие в конкурса е 24 март, а едно от основните изисквания е кампаниите да бъдат осъществени в периода между февруари 2016 г. и февруари 2017 г. Официалната церемония по награждаването на победителите ще се проведе на 27 април.Тази година БАПРА обяви 9 нови категории, в които PR агенции и компании могат да се състезават със своите проекти. Това са: "Дебют на годината – кампания за нов продукт или услуга"; "Корпоративен PR"; "Кампания за изграждане на работодателска марка"; "Кризисен PR"; "Кампания за вътрешни комуникации"; "Дигитална кампания"; "Кампания Public Affairs"; "Маркетинг, свързан с кауза". Така категориите в конкурса стават общо 14, като оPRЗа първи път BAPRA Bright Awards въвежда и специалната категория "Студентски проект". Тя е и единствената, която се оценява от изцяло българско жури, съставено от специалисти в сферата на масовите комуникации и медиите. Участието е безплатно, а студентите могат да представят както екипни, така и индивидуални проекти. Единственото условие е да отговарят на предварително зададената тема, а именно "Иновативни похвати за комуникация с поколението millennials". "Целта ни е да образоваме младите кадри и да им покажем практическата част на работата. Искаме да имат досег с практиците в областта и да получат реални оценки за проектите си", обяснява Димитрова.Очакванията на Катя Димитрова са в тазгодишното издание на BAPRA Bright Awards броят на подадените кандидатури да бъде значително по-голям от миналата година, а най-много заявки прогнозира да има в категориите "Студентски проект" и "Кампания за изграждане на работодателска марка". "Дигиталните проекти вече не са иновация, затова и очаквам интересни и изненадващи решения и one to one комуникации в категориятаВ миналогодишното издание на конкурса M3 Communications Group беше избрана за PR агенция на година. Това е и най-престижната награда в BAPRA Bright Awards, която се връчва за реализирани успешни проекти и кампании през годината. С най-много награди - по 4, пък си тръгнаха агенциите Intelday Solutions и United Partners.