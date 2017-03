Новaта формула на Publicis: 3 в 1

© Надежда Чипева

Десислава Стоянова поема поста главен изпълнителен директор на медийния клъстер Publicis One Media. Основната й цел ще бъде поддържането на по-тясно сътрудничество с експертите от различните звена, част от Publicis One, за да се предложат по-добри цялостни решения на клиентите. Преди да заеме новата позиция, в продължение на повече от 12 години Стоянова е главен изпълнителен директор на медийната агенция ZenithOptimedia, част от комуникационната група на Publicis. Оттoгава е и член на борда на директорите на Publicis. Тя е част от медийните aгенции на холдинга още от стъпването им на бългaрския пазар – през 1996 г. става част от екипа на Optimedia/K+K, a през 2000 г. поема позицията медиа директор.

Весела Апостолова поема съвместното управление на Publicis One Media на позицията заместник изпълнителен директор на клъстера. От 13 години тя е част от комуникационната група на Publicis, като последно заема позицията заместник изпълнителен директор на медийната агенция ZenithOptimedia, където отговаря за ключови клиенти, бизнес развитие и управление на талантите.

38.9 млн. лв. са консолидираните приходи за 2015 г. на "Publicis One България", която обединява 9 агенции под шапката си.

Обединяването на ресурсите в холдинга следват логичната трансформация на медийния и рекламен пазар, където границите между различните канали стават все по-размити, а в основата

на успешната комуникация залягат своевременните и персонализирани решения

. "

През последните години повечето клиенти търсят нещо, което да прави брандовете им отличими от останалите и да ги движи напред по нов начин.

Н

естандартни

те

решения

и

повече творчески позиционирания в медийни формати

са част от тази тенденция

"

, казва Мария Георгиева, ръководител на агенцията

Blue 449,

която пр

од

ължава да

обслужва

всички клиенти на вече закрития бранд Equinox.

Искаме агенциите да предлагат нещо уникално и различно, което е ценно за рекламодателите. Затова и всяка разполага със специфични инструменти, които използва в процеса на работа", коментира за "Капитал" Весела Апостолова, заместник изпълнителен директор на Publicis One Media. Именно тези ресурси за медиа планиране и купуване ще се обединят в цялостен инструментариум, до който ще имат достъп

и ще предлагат на своите клиенти

трите бранда от групата

.

Главният изпълнителен директор

на Publicis One Media Десислава Стоянова

разказва, че за целта на ниво централа на групата

се преценява кои инструменти

на агенциите

са най-добри, за да

бъдат споделени помежду им

. Те

ги използват абсолютно самостоятелно, за да могат да обслужват бизнеса на клиентите

си

. "

Медийните агенции участват и изцяло индивидуално на

конкурси на рекламодатели",

добавя тя.

М

едийната група ще фокусира развитието си в още две ключови посоки – дигитално и творческо обслужване. Това е визията на клъстера

за предоставяне на 360-градусово обслужване на рекламодателите. "

О

сновната ни цел ще бъде намирането на онази форма на дигитално присъствие на пазара, част от медийното планиране, която би била полезна за клиентите, не само имиджово, но и като интернет присъствие, което съответно продава. От гледна точна на продукта

искаме по-интегрирани,

цялостни комуникационни решения от страна на медийните агенции и доста по-креативни решения за клиентите и техните брандове", обяснява Десислава Стоянова.

Според Весела Апостолова търсенето на различни агенции за отделните комуникационни дейности е следствие от честата практика на някои рекламодатели през последните години да търсят най-ниска цена на обслужване, което обаче невинаги води до желаните резултати. "В годишните стратегии за медийно обслужване на клиентите ни винаги сме залагали по-тясна работа с творческите им агенции - да мислим заедно за комуникацията, да излизаме с цялостни решения, а не от двете страни да има предложения и проекти, които накрая да съединяваме в едно решение. Когато творческата агенция не е част от твоята рекламна група, обслужването и сработването е доста по-трудно. Искаме да покажем каква е разликата в крайния продукт, когато излизаме с предложения към нашите клиенти, които са и творчески подкрепени", разяснява тя. От

Publicis One Media

прогнозират, че тенденцията на интегрирания модел на обслужване на клиентите ще става все по-търсена, защото комуникационното управление е много по-лесно при по-малко точки на контакт. Как ще повлияе централизираното обслужване на крайната цена за рекламодателите не може да се каже, но от комуникационната група посочват, че не се целят към монетизацията на тази форма на сътрудничество, а към резултати.

Медийна агенция Специализация Ръководител Клиенти Zenith Фокусът й е върху извличане и анализиране на данни и възвръщаемостта от инвестициите. Александър Бирцоев Raiffeisen, Molson Coors (Каменица АД), Storck Blue449 Разчита на тесния контакт с външни източници на информация, така че да се превърне в своеобразна креативна медиа агенция. Мария Георгиева Renault, Ferrero, Omega Pharma, BNP Paribas Starcom В основата си залага на потребителите и предоставя подробна информация за техните навици и поведение. Велислава Анастасова Sandoz, Аvon, Brown-Forman

Медийният пазар през 2017 г.



След като през 2016 година цените на рекламното време в телевизията паднаха драстично и много на брой малки рекламодатели успяха да запълнят инвентара на основните телевизионни групи - "БТВ медиа груп" и "Нова броудкастинг груп", логично инфлацията в цените тази година не закъсня. Десислава Стоянова коментира, че и двете телевизионни групи обявиха двуцифрена инфлация за 2017 г., което според нея е следствие от няколко фактора. "Търсенето на телевизионно време се увеличи, а показателят за обща гледаемост намаля. Съответно телевизиите увеличиха цените си, за да могат да доставят планираната аудитория в рамките на кампанията на рекламодателите." Тя добавя, че тази година очакванията й са да няма липса на инвентар, а инвестициите в телевизия, особено във фармация, ритейлъри и храни, да отбележат ръст с около 5% спрямо 2016 г. "С увеличаване на цените в телевизия очакваме да се насочат инвестиции в останалите рекламни канали – дигиталния, външната реклама, радио", прогнозира Стоянова.

Обединение, споделяне и оптимизация. Това са трите ключови стълба, около които се изгражда новата философия на комуникационната група "Publicis One България". По-малко от една година след преструктурирането й от Publicis Groupe в холдинг с едно главно звено, под шапката, на което оперират всички агенции от групата, "Publicis One България" обяви втората голяма промяна в организацията на бизнеса си. Дружеството обединява трите си медийни агенции на българския пазар в общия клъстер Publicis One Media. Така на практика Zenith, Starcom и новият медиен бранд Blue449 (преди това Equinox - бел. ред.) продължават самостоятелната си профилирана дейност, но вече ще споделят общи ресурси и инструменти при обслужването на клиентите си.Медийното обслужване продължава да бъде основна дейност и на трите агенции в Publicis One Media, но всяка от тях се позиционира различно на пазара, запазвайки независимото си управление (виж таблицата). "Образуването на Publicis One Media е част от глобалната стратегия за преструктуриране на групата на по-малките пазари и споделянето на общи ресурси. В началото на годината моделът започна да функционира в Унгария, Румъния и Турция, като целта на групата е обединението на медийните агенции в един клъстер постепенно да се случи във всички страни от региона, където Publicis One оперира. Структурните промени в големите комуникационни групи целят да отговорят на новите изисквания на рекламодателите. Те повече от всякога търсят цялостни технологични решения и ясна отчетност на резултатите, които да оправдаят инвестициите им. Вече не става въпрос просто за изпълнение на медийни планове, а за цялостно развитие на продукта на клиента и представянето му по иновативен и интересен начин на потребителите. Затова и рекламодателите търсят в лицето на агенциите по-скоро партньори, отколкото подизпълнители. Рекламният бизнес е в процес на трансформация и различните играчи търсят начини как да се адаптират към новата комуникационната революция.