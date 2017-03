Повече от 250 компании оттеглят рекламите си от YouTube

Интернет гигантът отчете ръст от 17.4% в приходите си от рекламния бизнес, който през 2016 г. е в размер на 22.4 млрд. долара.

© Lucy Nicholson

Въпреки промяната, която Google ще въведе за по-затегнат контрол над видеосъдържанието в YouTube и съответно рекламите, които се показват там, големи компании продължават да оттеглят рекламните си инвестициите от платформата. Основната причина, която посочват, е възможността съдържанието им да е било показвано до екстремистки видеозаписи. Някои от най-големите американски рекламодали, присъединили се към протеста срещу интернет гиганта, са телекомите AT&T и Verizon, Johnson & Johnson, GSK, Enterprise, съобщава The Time. Към момента повече от 250 компании от Европа и САЩ бойкотират платформата за видеосъдържание. Сред тях са и Volkswagen, Toyota, Tesco, Marks & Spencer.Компаниите, чиито рекламни бюджети надвишават няколко милиарда, са категорични, че няма да позиционират рекламите си в YouTube, докато от Google не вземат достатъчно сериозни мерки, за да гарантират, че подобни грешки няма да се случват в бъдеще. "Взехме решението да спрем онлайн рекламата си от YouTube в световен мащаб, за да гарантираме, че не се появява в канали с обидно съдържание. Ще продължим да взимаме всички мерки, за да сме сигурни, че рекламното ни съдържание съответства на ценностите на марката", коментираха от Johnson & Johnson пред The Time.Поредицата от оттегляния на рекламни бюджети от платформата накара Google да предприеме промени в рекламната си политика. От компанията обявиха, че ще контролират по-стриктно видеосъдържанието, в което има по-остър език, както и нападки срещу религия, пол и др. "Ще бъдем по-стриктни в наблюденията си на рекламите и те ще се появяват само в каналите на истинските създатели на оригинално съдържание, а не на хора, които ги копират и не спазват правилата на нашето общество", коментира в бележка Филип Шилер, бизнес директор в Google.Интернет гигантът ще се фокусира и върху разработването и предлагането на допълнителни контроли за рекламодателите, чрез които те ще могат да избират къде точно да се появяват техните реклами в YouTube и други канали на Google.Бързата реакция и предлагането на работещи решение от страна на платформата са важни още повече, защото през изминалата година приходите на Alphabet - компанията майка на Google, нараснаха с 22% на годишна база, водени основно от рекламите в YouTube, достигайки 26 млрд. долара. Интернет гигантът отчете ръст от 17.4% в приходите си от рекламния бизнес, който през 2016 г. е в размер на 22.4 млрд. долара.Скандалът с позиционирането на рекламни съобщения в YouTube до радикални, хомофобски и антисемитски съдържания започна на 16 март, когато правителството на Великобритания сигнализира, че компанията е позволявала реклами в платформата да се появяват до екстремистко съдържание, чиито създатели извличат печалба от това.Малко по-късно британското издание The Guardian установи, че рекламите им са били поставени в непосредствена близост до видеа на американски бели националисти, забранени във Великобритания, както и на спорни ислямски проповедници. Това се е случило, след като обслужващата агенция е купила инвентар през автоматизираната платформа на Google.