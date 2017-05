Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (30 май)

Женя Гуцова, изпълнителен директор на MediaCom



Медийната агенция MediaCom, част от комуникационната група на Ogilvy Group Bulgaria, започна да обслужва всички брандове на гиганта в бързооборотните стоки Procter&Gamble. Преди това медийното обслужване на един от най-големите рекламодатели в страната беше в агенцията MediaS. MediaCom стана част от групата на Ogilvy преди по-малко от три години, а към момента сред клиентите й са GSK, Betfair, KFC, Procter & Gamble, HBO, Danone, Ryanair, Unicredit Bulbank, Shell и Bayer. "В последната година реализираме все повече нестандартни партньорства, които надграждат доверието и емоционалната връзка на клиентите ни с целевите им групи. Експериментираме с нестандартни формати, които водят след себе си нови кампании заради страхотните резултати. Доверието към нашия понякога нестандартен медиен подход ни дава увереността, че вървим по правилния път", коментира Женя Гуцова, изпълнителен директор на MediaCom за България.

"Радиокомпания СиДжей", под чиято шапка са петте радиостанции Z Rock, bTV Radio, N Joy, Jazz FM и Classic FM, има двама нови изпълнителни директори. Това са Давид Степан, главен финансов директор на "БТВ медиа груп", и Господин Йовчев, директор "Правни и бизнес отношения" в компанията.

Те заемат мястото на дългогодишния изпълнителен директор и съсобственик в "Радиокомпания СиДжей" Васил Димитров. Той напуска компанията, но запазва дела си в нея. В дружеството, управляващо радиокомпаниите, "БТВ медиа груп" притежава 74%, останалите 26% се държат от "Р1", собственост на Васил Димитров и съдружника му Петър Коев. Пред "Капитал" Димитров обясни, че не обмисля да се раздели с дела си и това му дава право да продължи да участва в управлението на компанията.

Освобождаването на Димитров е изненада за пазара, тъй като той работи от създаването на радиогрупата в нея, а тя отчита добри резултати както при аудиторния си дял, така и от рекламни приходи.

За четвърта поредна година Българската асоциация на рекламодателите (БАР) организира конкурса BАAwards, който цели да отличи компаниите с най-добри и иновативни маркетингови стратегии през изминалата година. Желаещите да се включат могат да подадат своите онлайн кандидатури най-късно до 25 август

на сайта на състезанието

. Сред условията за участие е кампаниите да са осъществени в периода между 1 януари 2016 г. и 15 май 2017 г.

Кандидатите ще се състезават в 10 различни категории. Това са "Нов продукт", "Нова услуга", "Нова корпоративна марка, "Ребрандинг на продукт, "Ребрандинг на услуга", "Корпоративен ребрандинг", "Пускане на пазара на обновен продукт", "Пускане на пазара на обновена услуга", "Активиране на марка" и "Корпоративна социална отговорност". Победителите ще бъдат известни в края на септември, когато ще се проведе и официалната церемония по награждаването.

Българският хелзинкски комитет (БХК) лансира нова рекламна кампания с провокативно послание "Да закрием БХК" в отговор на критиците на организацията, които призовават за закриването й и за забрана на дейността й. Във видеото участват редица популярни активисти, общественици и журналисти, които заявяват, че искат БХК да се закрие, а отговорът на организацията е, че това ще се случи тогава, когато се постигне пълното зачитане на правата на човека в България, призовавайки хората да подкрепят усилията й в тази посока. Кампанията е дело на Noble Graphics и ще продължи шест месеца, разгръщайки се в различни канали - електронни медии и онлайн медии, социалните мрежи, както и офлайн пространства. "Кампанията цели да провокира обществото да се замисли за важността на отстояването на човешките права, които често се приемат за даденост, както и да представи цялостната работа на БХК, която е с 25-годишна история", коментират от организацията.

Клипът "Боксьорът" на рекламната агенция Garlic, собственост на "Националната лотария", беше класиран сред 5-те най-добри реклами според седмичната класация на международната рекламна платформа AdForum. Оттам я определят като "вдъхновяваща". Клипът представя трудното всекидневие на младо момче, което мечтае да стане професионален боксьор и всяка вечер случайно в градския транспорт се засича в възрастен мъж, който е минал по този път.

Творческият директор на рекламна агенция Noble Graphics Мария Милушева е един от участниците в тазгодишното събитие See It Be It, което се провежда в рамките на най-престижния рекламен фестивал Cannes Lions. В програмата, създадена през 2014 г., участват само жени, които заемат ръководни постове в рекламната индустрия. "See It Be It е отговор на дисбаланса мъже - жени в индустрията и дава възможност на талантливи жени с лидерски потенциал в рекламата да развият в пълна степен възможностите си чрез поредица от семинари, срещи и уъркшопове, както и с осигурен пълен достъп до всички събития на фестивала", казва Милушева. В програмата тази година ще се включат общо 15 участници от цял свят, избрани сред повече от 650 кандидати, след поредица от интервюта и подбор на база портфолио, награди и опит.

В опит да привлече още рекламни инвестиции интeрнет гигантът Google представи нови инструменти и възможности за реклама в платформата. Сред най-значимите нововъведения е напредъкът на компанията в свързването на онлайн рекламите с покупките във физическите магазини. Използвайки база данни, осигурени от трети страни, компанията заяви, че може да проследи пътя на потребителите от онлайн пространството до плащането в магазините. За целта Google вече разполага с данни за 70% от дебитните и кредитните транзакции на територията на САЩ. Компанията заяви, че данните са анонимни и агрегирани.

В опит да предостави информация на рекламодателите как действат и каква е добавената стойност на всяка реклама към потребителите интернет гигантът представи новия инструмент в платформата, наречен Google Attribution. Той ще проследява именно коя реклама кара потребител с даден профил да извърши действието, което рекламодателят цели.

В началото на годината от Google обявиха, че разработват нова система за измерване на YouTube реклами в облака. Сега тази възможност е достъпна и за другите формати реклами на компанията. Центърът на базите данни за рекламите е разработен така, че да дава на рекламодателите и агенциите достъп до подробна информация за техните рекламни кампании в Google в по-сигурна среда.

Okja, както и The Meyerowitz Stories

на режисьора Ноа Баумач носят тежкия товар на това да бъдат продуцирани от

Netflix, новият злодей за удобната френска филмова индустрия. Спорът започна да назрява седмица преди филмовия фестивал в Кан. Netflix се състезава в категорията на фестивала "Златна палма"

с два филма, но стрийминг гигантът нямаше никакво намерение да ги покаже в киносалоните, както изисква френското законодателство (да, има закон за това). Позицията на

Netflix - изхарчили са 50 млн. долара, за да произведат Okja, и възнамеряват да си възвърнат инвестицията ексклузивно през тяхната платформа.

Ръководството на фестивала спешно се опита да преговаря с директора, отговарящ за съдържанието на Netflix Тед Сарандос, все пак да се ангажира за някакъв тип представяне на филма в киносалоните. Без резултат. Под натиска на френската филмова индустрия директорите на фестивала обещаха, че това е последният път, когато филм, толкова видно опитващ се да избегне правилото за премиера-на-големия-екран-първо, ще бъде допуснат на фестивала.

В разгара на спора режисьорът на Okja Бонг Жоон-Хо откровено заяви: "Преди да бъде показан, един филм трябва да бъде продуциран и финансиран." И финансирането е това, което играчите от огромната дигитална индустрия са склонни да осигурят. Прогнозата е, че през 2017 г. Netflix ще инвестират 6 млрд. долара за създаване на оригинално съдържание, Amazon - 4.5 млрд. долара, а HBO 2.5 млрд. долара. В сравнение с това шестте големи холивудски студиа (Disney, Warner Bros., Universal, Paramount, Sony и 20th Century Fox) и, както ги наричат, "малките-големи" (DreamWorks, Lionsgate, Weinstein Co., CBS) са изхарчили общо 7 млрд. долара за производството на филми през 2015 г.

Вместо да забранява Airbnb, Швеция се рекламира в платформата "нацяло", сякаш самата държава е просторен апартамент, готов да приеме гости от цял свят, като гарантира удобства, уют, приказни гледки и "шведски минималистичен стил" на "обзавеждането", пише "Дневник".

В специално създаден видеоклип туристическият борд на страната кани евентуалните наематели да се насладят на неговите "басейни" - сто хиляди безкрайни езера, да поседят на терасата - самотна скала, с приказна гледка във всички посоки.

"Името ми е Оке и това е домът ми, площта му е 450 хил. кв. километра - изцяло мои, и го деля с 10 млн. души", разказва "авторът" на офертата. Той разказва, че в Швеция съществува т.нар. право на придвижване, което означава, че всеки може да спи, да се храни и да се разхожда където пожелае. Включително и гостът. Та, добре дошли в Швеция.

Американската верига заведения за бързо хранене Burger King, която се готви да открие първата си закусвалня в Белгия в края на юни, пусна рекламна онлайн кампания, с която разгневи кралското семейство, пише "Дневник". Причината е в неуважителното отношение към монарха на страната - крал Филип, който се възкачи на престола през 2013 г.

За да популяризира продуктите си, веригата пуснала сайт, на който предлага на потребителите да гласуват кой да управлява Белгия. Желаещите да гласуват получават две възможности за избор - между крал Филип, представен с карикатурна рисунка, и "краля на бургерите".

Ако потребителят избере реалния монарх, сайтът няколко пъти го пита дали е сигурен в избора си, първо като му напомня, че "все пак той няма да му приготви пържени картофки", а след това като мести бутона за гласуване и го смалява, така че да е труден за натискане. За сметка на това гласуването за другия "крал" - този на бургерите, се приема веднага, а сайтът поздравява участника.

