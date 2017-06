Брандирай блога ми

MediaCom започна да обслужва P&G; bTV смени изпълнителния директор на радиогрупата си; Започна кандидатстването за годишните на награди на БАР; БХК и Noble Graphics провокират с кампания "Да закрием БХК"; Реклама на Garlic сред 5-те най-добри според седмичната класация на AdForum; Мария Милушева от Noble Graphics ще участва в програмата See It Be It на рекламния фестивал в Кан

30 май 2017, 1926 прочитания