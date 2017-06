Колко пораснаха телевизиите през 2016 г.

[Shutterstock]

Развитието на Discovery



Въпреки че в международния отчет на Discovery Networks няма данни конкретно за бизнеса й в България, развитието на каналите от групата тук е интересно . Дружеството, което има правата да сключва търговските споразумения с дистрибуторите на съдържание, е регистрирано в Румъния. От лятото на 2014 г. Discovery Networks управляват освен портфолиото на научнопопулярните канали Discovery и Eurosport за целия регион. Компанията заяви, че ще привлича реклама и от българския пазар. Резултати ще могат да се видят обаче едва в края на тази година. " Със сигурност сме на все по-растящ пазар, като се има предвид непрекъснатото увеличените на инвестициите особено по отношение на придобиването на премиум спортни права, като например придобиването на "Уимбълдън" или подновяването на "Бундеслигата" и олимпийските игри от 2018 до 2024 г. ", коментираха от Discovery. От компанията се определят като ключов играч на българския пазар, предлагащ портфолио от 14 платени телевизионни канала, обхващащи документалистика и спортно съдържание за всички възрасти.

През финансовите отчети на основните играчи на телевизионния пазар изминалата 2016 г. изглежда успешна за голяма част от тях. Двата водещи канала, Nova и bTV, отчитат ръстове и на приходите, и на печалбата си (виж таблицата). Те са и телевизиите, които имат доминиращо присъствие на пазара като дял от аудитория и рекламни приходи. Извън двете търговски медии, БНТ и групата канали Fox Networks Group, останалите влизат в графа "други" на рейтинговите агенции и имат сравнително скромни рекламни приходи.В момента делът на телевизионната реклама в България е чувствително по-голям в сравнение с други държави с подобни икономики. На практика телевизиите държат между 70 и 75% от рекламния пазар в България, което дава отражение и върху финансовите им резултати.Според медия директора на Argent Симона Тенчева намаляването на цените на телевизионната реклама, на което сме свидетели през последното десетилетие, вече не е валидно. "Според нашите оценки за първата половина на 2017 г. цената на рейтинг точка в телевизията се е увеличила с 5-10%. Очакваме цените на телевизията да продължат да се покачват бавно, но стабилно. Подобни индикации се посочват и от повечето телевизионни канали", обясни Тенчева.Другото перо, което повишава приходите на каналите, е политиката на увеличение на таксите към кабелни и сателитни оператори.Двата водещи канала, "Нова" и bTV, създадоха свои филмови къщи - "Лента" и bTV Studios, и стъпиха на пазара на киноразпространение, което също носи допълнителни постъпления в бюджетите им. Положителен за приходите на телевизиите е и фактът, че през изминалата година заради изборите имаше инвестиции в политическа реклама. Основен двигател на рекламните инвестиции в телевизиите все пак остават големите проекти: риалити формати, музикални и кулинарни шоупрограми, както и снимането на български сериали.Ръстът в бизнеса на "Нова броудкастинг груп" (НБГ) през миналата година е бил 20% до 157 млн. лв., показва справка на "Капитал" за финансовите данни на дружеството. Той вероятно е комбинация от рекламни приходи, такси за излъчване от кабелни и други оператори, старта на новите спортни канали Diema и плащания от бурно растящия бизнес на "Национална лотария". В портфолиото на НБГ влизат каналите Nova, KinoNova, Diema, Diema Sport, Diema Sport 2, Diema Family и най-голямата онлайн група Netinfo. В интернет бизнеса на "Нова" приходите също са се увеличили с около 20% - от 11 млн. на малко над 13 млн. Печалбата на НБГ през 2016 г. е пораснала с близо 217%.Приходите на "БТВ медиа груп" за 2016 г. също отчитат леко увеличение в сравнение с 2015 г. до 127 млн. лева, става ясно от годишния отчет на дружеството. А печалбата на компанията расте с 97%. В портфолиото на "БТВ медиа груп" влизат телевизионните канали bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady и Ring.bg.И "Нова", и bTV не коментираха резултатите си пред "Капитал".Най-сериозно раздвижване в приходите от 2007 г. досега (вижте таблицата) се наблюдава в сегмента на специализираните нишови играчи, където се открояват каналите на Fox Networks Group (FNG), следвани от HBO и Discovery Networks.През 2016 г. обаче FNG повишава приходите си само с 2% в сравнение с предходната година. Компанията определя ръста на финансовите си резултати като задоволителен. Според мениджмънта на дружеството това се дължи на значителните инвестиции в качествено съдържание и правилно експониране на търговските марки на каналите, които разпространява."Ръст има във всеки един отделен сегмент на приходите. Приходите от дистрибуция на съдържание нарастват благодарение на развитието на регионалния пазар, както и по-голямата пенетрация на канали с HD качество, което се отразява благоприятно на средния приход от абонат", коментират от FNG. Рекламните приходи на групата също нарастват благодарение на увеличения дял от телевизионната аудитория, както и увеличените рекламни бюджети на клиентите им. От края на 2012 г. "Нова броудкастинг груп" отговаря за продажбите на FNG. "Приходите от дигитална реклама имат скромен ръст, но този сегмент не е приоритетен към този момент", обясниха от FNG.През първата половина на 2017 г. компанията отново отчита ръст спрямо финансовите показатели през 2016 г. "Темпът на нарастване на приходите се запазва на устойчиво ниво, което ни дава възможности за нови, допълнителни инвестиции в качествено съдържание", казаха от Fox.Въпреки че е намалила приходите си с 27% през 2016 спрямо 2015 г., HBO - България, отчита увеличение на печалбата с 82%. През лятото на 2015 г. компанията прекрати договорните си отношения за разпространение на програмите на групата с най-големия сателитен оператор "Булсатком", което е и причината за спада в приходите. Причината за прекратяване на излъчването тогава бешече операторът забави плащанияГенералният мениджър на HBO за България Димитър Нойков коментира пред "Капитал", че през 2016 г. прогресивно се повишава интересът на потребителите към ползване на услугата HBO GO. "Това е напълно в унисон със световните тенденции, а именно налагане на модела за гледане на съдържание навсякъде по всяко време, предопределени от еволюцията в потребителските нагласи през последните години", каза Нойков.Приходите на групата "Инвестор.бг" нарастват почти три пъти през 2016 г. и достигат до 6.1 млн. лв. Отчетът на дружеството обаче показва, че са се увеличили и задълженията му. В портфолиото на групата влизат ефирната BG On Air, бизнес каналът Bloomberg, както и онлайн групата на Investor.От Investor Media Group коментираха пред "Капитал", че във финансовите резултати намират отражение засилените инвестиции, които компанията прави от края на 2015 г. - в хора, в технически ресурс и в съдържание. От дружеството уточняват, че най-голям финансов ресурс през 2016 г. е вложен в телевизионните канали. "Bulgaria ON AIR, която, освен че стана политематична и започна да излъчва и филми, и сериали, засилено развива новинарското си съдържание, което традиционно е най-скъпият телевизионен продукт", обясниха от компанията. Преформатирането на канала и включването на ново съдържание в него логично са довели и нови рекламодатели в телевизията. От медийната група твърдят, че отбелязват голям ръст на приходите от дигитална реклама на групата, но не уточняват колко е той.