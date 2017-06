Пролетната светлина на ФАРА

Кой ще оценява кампаниите тази година



Творческо жури:



Председател: Момчил Захариев, творчески директор на NEXT-DC



Членове:

Ана Младенова, творчески директор Havas Sofia

Андрей Андреев-Вини, криейтив директор, New Moment New Ideas Company

Богдан Русев, творчески директор, The Smarts

Васил Петраков, творчески директор, DDB Sofia

Велина Мавродинова, творчески директор, "Ентусиазъм"

Иван Иванов, Creative Director, Ogilvy Group Bulgaria

Ивелина Гичева, творчески директор, Tribal Worldwide Sofia

Константин Трендафилов, творчески директор, Saatchi&Saatchi

Марин Костов-Мъро, творчески директор, All Channels | Advertising

Мария Милушева, творчески директор, Noble Graphics

Надежда Трифонова, творчески директор, NRG Creative Boutique

Тошка Иванова, творчески директор, reforma



Медийно жури:



Председател: Георги Гавазов – управител в Saatchi&Saatchi



Членове:

Александър Гагов, управляващ директор, MediaS Com

Диляна Драгомирова, директор връзка с клиенти, reforma

Емилия Стефанова, управляващ директор, All Channels | Advertising

Владимир Стоилов, Director Client Leadership, Mindshare/Ogilvy Group

Иво Алтънов, управляващ директор, Noble Graphics

Мария Тодорова, основател и управител, NEXT-DC