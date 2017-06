ФАРА, ден първи: В крак с рекламните тенденции

Момчил Захариев, председател на творческото жури във форума и творчески директор в NEXT-DC, по време на откриването на ФАРА 2017 г.

© ФАРА

Тазгодишното 18-то издание на най-големия рекламен фестивал в страната ФАРА започна с обявяването на някои промени в категориите, с които журито цели да се доближи до световните тенденции в сектора. Момчил Захариев, председател на творческото жури във форума и творчески директор в NEXT-DC, агенцията, която спечели отличието "Агенция на годината" за 2016 г., разясни, че от категорията Art Direction, в която традиционно има много заявки, вече е отделена категорията Film Craft. "Така ще може да журираме отделно както статични, така и динамични формати, което е отражение на тенденцията за засменането на все повече качествени видеоклипове", допълни Захариев.

За ФАРА 2017 г. съставът на журито единодушно се обедини и около решението в категорията "Интегрирана кампания" да оценяват единствено идеи реализирани в много канали, между които има синергия, а не просто една идея, която сама по себе си е станала популярна.

Днес, през първия ден от ФАРА, журито избра финалистите в творческите категории на форума. И макар общият брой на подадените заявки да е с около 10% по-малко, специалистите от бранша се обединиха около мнението, че нивото на изпълнението на заявките и кампаниите е на по-високо ниво в сравнение с миналогодишното издание на най-големия български рекламен фестивал.

Журито оценява заявките в два етапа. В първата фаза гласуват пред широката публика с "да" или "не", а след това допълнително при закрити врати дискутират и аргументират кои кампании със сигурност продължават напред в надпреварата. Именно заради този регламент към момента са известни сигурните финалисти само в някои от творческите категории. От тях най-много заявки за финала изпраща агенцията Saatchi&Saatchi, част от комуникационната група на Publicis One, с общо 4 рекламни проекта в категориите Film Craft, Art Direction и "Прес реклама - Социална, политическа, медийна реклама". Рекламната агенция DDB Sofia до момента има общо 3 заявки на финала, всички от новата категория Film Craft. Във ФАРА 2017 г. нито една заявка в категориите "Прес реклама - Стоки", "Прес реклама - Услуги" и "Вътрешна реклама" не стигна до финала.

Вижте някои от финалистите в творческите категории:

Категория "Дизайн и текст"

Корпоративна и бранд идентичност

Заглавие на рекламата: Багри

Рекламодател: ресторант "Багри"

Агенция: FOUR PLUS

Заглавие на рекламата: Make&Take Pizza

Рекламодател: Make&Take

Агенция: FOUR PLUS

Заглавие на рекламата: Pet mall

Рекламодател: Petmall.bg

Агенция: Studio Enthusiasm

Опаковки и етикети

Заглавие на рекламата: Маски

Рекламодател: Chucky's

Агенция: Garlic

Заглавие на рекламата: Make&Take Pizza

Рекламодател: Make&Take

Агенция: FOUR PLUS

Заглавие на рекламата: Rose Diamond

Рекламодател: Филикон-97

Агенция: reforma

Заглавие на рекламата: Сира 2014

Рекламодател: винарска изба "Дамяница

Агенция: Studio Enthusiasm

Заглавие на рекламата: Happy Benjamino

Рекламодател: Bio Benjamin

Агенция: Merz Punkt & Studio Enthusiasm

Film Craft

Заглавие на рекламата: Боксьорът

Рекламодател: Национална Лотария

Агенция: Garlic

Заглавие на рекламата: Видеонепиратството не е престъпление

Рекламодател: София филм фест

Агенция: DDB Sofia

Заглавие на рекламата: Винен туризъм

Рекламодател: "Лидл България"

Агенция: DDB Sofia

Заглавие на рекламата: Животът има нужда от вкус

Рекламодател: "Загорка" АД

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Заглавие на рекламата: Забранено за виждане

Рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим"

Агенция: The Smarts

Заглавие на рекламата: LED Song

Рекламодател: V-TAC Europe

Агенция: NRG Creative Boutique

Заглавие на рекламата: Unlimited Data, Limitless you

Рекламодател: Telenor Hungary

Агенция: DDB Sofia

Art Direction

Заглавие на рекламата: Above and Beyond

Рекламодател: Moto-Pfohe

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

Заглавие на рекламата: Emergency Exit

Рекламодател: METROPOLIS

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

Заглавие на рекламата: Забранено за виждане

Рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим"

Агенция: The Smarts

Заглавие на рекламата: Cabinets of Wisdom

Рекламодател: Brown-Forman

Агенция: NEXT-DC

Заглавие на рекламата: Коледен ваучер

Рекламодател: Noble Graphics

Агенция: Noble Graphics

Заглавие на рекламата: Little Havana

Рекламодател: "Перно Рикар България"

Агенция: Garlic

Заглавие на рекламата: Остави телефона, докато караш

Рекламодател: "Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Заглавие на рекламата: Ти си това, което четеш

Рекламодател: Saatchi & Saatchi Sofia

Агенция: FOUR PLUS

Рекламен текст

Заглавие на рекламата: Ако възрожденската журналистика беше жълта

Рекламодател: Медиапул

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Заглавие на рекламата: Не на дрогата

Рекламодател: "Ростар БГ"

Агенция: Nitram

Заглавие на рекламата: Предсказание

Рекламодател: "Порше БГ"

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Категория "Прес реклама"

Стоки

Няма финалисти

Услуги

Няма финалисти

Социална, политическа, медийна реклама

Заглавие на рекламата: Остави телефона, докато караш

Рекламодател: "Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Заглавие на рекламата: Хитрино

Рекламодател: Български червен кръст

Агенция: Publicis Sofia

Категория Out Of Home

Външна реклама

Заглавие на рекламата: Мръдни си пръста

Рекламодател: Сдружение ХепАктив

Агенция: reforma

Заглавие на рекламата: Пешеходна пътека

Рекламодател: "Порше БГ

Агенция: NRG Creative Boutique

Заглавие на рекламата: Хитрино

Рекламодател: Български червен кръст

Агенция: Publicis Sofia

Вътрешна реклама