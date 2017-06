ФАРА, ден втори: Поглед към бъдещето на рекламата

За втора поредна година ФАРА ще връчва големи награди само в две основни категории - "Агенция на годината" и "Рекламодател на годината", а отделно награждаване за креативна и медийна агенция няма да има. Поради тази причина оценките на медийното жури ще бъдат прибавяни към тези на творческото. "Критерийте ни трябва да следват логиката на творческото жури. Основно ше гледаме идеята, дали е ясно описана, след което ще следим за медийната креативност, а именно как са използвани медийните канали", каза по време на откриването Георги Гавазов, председател на медийното жури и управител в агенцията Saatchi&Saatchi Sofia, част от комуникационната група на Publicis One.С най много проекти от медийните категории, които продължават напред към финала, е агенцията All Channels Advertising - с общо 6 медийни заявки, следвана от Saatchi&Saatchi Sofia с общо 5 кампании. Творческото жури от своя страна обяви финалисти от останалите категории. (Виж карето)Днес, във втория ден от фестивала, се проведе лекционната част и уъркшопите, в които международни специалисти от сферата на комуникациите говореха за бъдещето на рекламата, новите технологии и как може да бъдат разпознати подобните рекламни похвати в някои от най-добрите кампании в света.Според директора стратегии и иновации в комуникационната група Dentsu Aegis Network Вим Ветмюлен, брандовете и рекламните агенции трябва възможно най-скоро да започнат да възприемат гласовите асистенти и изкуствения интелект като възможни канали за комуникация. "Редица проучвания показват, че гласовите асистени ще се внедрят в ежедневието на хората по-бързо отколкото се внедриха смартфоните. Брандовете трябва да започнат да тестват технологията, за да удовлетворят желанието на потребителите за по-лесна консумация", каза той по време на лекцията си.Йонатан Доминиц основател на Mindscapes, предлагащ творческо усъвършенстване в областта на рекламата, медиите и маркетинга, представи на публиката на ФАРА 2017 г. някои от кампаниите, спечелили награди през годините на най-престижния рекламен фестивала – Cannes Lions и анализира сходните идеи и концепции, внедрени в тях. "Творческите идеи сами по себе си са различни и уникални, но ако погледнете в дълбочина ще видите, че при някои от тях са използвани подобни шаблони. 66% от идеите, които печелят награди на рекламния фестивал в Кан, използват еднакви шаблони", коментира Доминиц. Тези шаблони могат да бъдат например динамичните връзки между различни променливи, като цена, име на бранда, момент на производство и др.Лекцията на проф. Богдан Драгански – консултант – невролог в Департамента по клинични невронауки на Университетската болница в Лозана на тема "Манипулираният мозък — quo vadis, homine?" предизвика голям интерес в публиката, макар и в област, различна от комуникационната. Той заключи, че най-често изгодата и личната мотивация са тези, които провокират творческите способности на мозъка.Сред останалите лектори и спеиалисти на тазгодишния фестивал бяха писателят, режисьор и продуцент, проф.– консултант – невролог в Департамента по клинични невронауки на Университетската болница в Лозана,–творчески директор McCann Букурещ. В последния ден от фестивалаChief Innovation Officer в агенцията Saatchi & Saatchi Sofia ще изнесе лекция на тема българската реклама и как тя може да промени света. 