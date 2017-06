Saatchi&Saatchi София е агенция на годината за 2017 г.

Георги Гавазов, управител на Saatchi & Saatchi Sofia

© Цветелина Белутова

Saatchi&Saatchi София беше отличена за "Агенция на годината" на осемнадесетото издание на най-големия рекламен фестивал в България ФАРА. Той се проведе за първа година през юни в бъдещата европейска столица на културата Пловдив.Агенцията, част от комуникационната група Publicis One, спечели общо пет златни награди, три сребърни и девет бронзови. Златните отличия са в категориите "Радио реклама", "Социални медии", "Дигитална кампания", "Интегрирана кампания – Социална, политическа, медийна реклама", "Медийна кампания - Социална, политическа, медийна реклама", сребърните - в Art Direction, "Нестандартно използване на дигитални и социални канали", "Медийна кампания – Стоки", а бронзовите - в категориите "ТВ реклама и кинореклама " – Стоки и Услуги, "Прес реклама – социална политическа, медийна реклама", "Рекламен текст", Digital, "Онлайн реклама", "Интегрирана кампания – Стоки".На второ и трето място в надпреварата за най-добра агенция са All Channels Communication, които спечелиха своите първи златни отличия и бяха поздравени от гилдията за добрите проекти през годината. На трето място в тазгодишния фестивал е агенцията DDB Sofia.Наградата "Рекламодател на годината" беше присъдена за втора поредна година на "Загорка", която работи с редица агенции от пазара, сред които NEXT-DC с бранда Heineken, Saatchi&Saatchi София за "Загорка Ретро" и All Channels, които обслужват новия бранд сайдер "Крадецът на ябълки".Тази година в рекламната надпревара се включиха общо 31 агенции и бяха подадени общо 273 заявки за творческите и медийните категории, което е с около 20% по-малко в сравнение с общия брой заявки миналата година. Това се дължи основно на по-краткия срок за подаване на проектите. Най-много заявки имаше DDB Sofia – 47, All Channels с 35, a с една по-малко се включи агенцията Saatchi & Saatchi София.На ФАРА 2017 г. всички от бранша се обединиха около мнението, че освен че има отново раздвижване на рекламния пазар, нивото на заявките е по-високо, а в индустрията вече не цари ожесточена конкуренция и все повече се оценяват добрите практики между агенциите.По време на сесията за въпроси и отговори от журито отново беше повдигната темата за включване на чуждестранни специалисти в състава му. Според голяма част от сегашните му членове това трябва да бъде сред приоритетите за промяна на организаторите на фестивала от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Фокус при организацията на ФАРА ще бъде и комуникирането на фестивала, така че повече рекламодатели да разберат за подобренията, добавената му стойност и да присъстват на форума.Именно с идеята за привличане на бизнеса и на по-широка аудитория фокус на най-големия рекламен фестивал за втора година беше лекционната част, в която участваха международни специалисти от различни сфери - продуцент, режисьор, невролог, творчески директори и рекламни иноватори. Надграждането на ФАРА 2017 г. беше добавянето на уъркшопи в програмата. Журито и организаторите от БАКА коментираха, че именно това трябва да е и основната посока, в която да се развива форумът.ЗЛАТО: Боксьорът, рекламодател: Национална лотария, агенция: GarlicСРЕБРО: Рекламният блок на Крадецът, рекламодател: Загорка, агенция: All Channels AdvertisingБРОНЗ: Животът има нужда от вкус, рекламодател: Загорка, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Името не променя съдържанието, рекламодател: Лидл България, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaЗЛАТО: Unlimited data, Limitless you, рекламодател: Telenor Hungary, агенция: DDB SofiaСРЕБРО: Винен туризъм, рекламодател: Лидл България, агенция: DDB SofiaБРОНЗ: Приказка за зимната ябълка, рекламодател: Лидл България, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Хиляди причини да вземеш кредит, рекламодател: Банка ДСК, агенция: Noble GraphicsЗЛАТО: Забранено за виждане, рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", агенция: The SmartsСРЕБРО: Видеонепиратството не е престъпление, рекламодател: София филм фест, агенция: DDB SofiaЗЛАТО: Видеонепиратството не е престъпление, рекламодател: София филм фест, агенция: DDB SofiaБРОНЗ: LED Song, рекламодател: V-TAC Europe, агенция: NRG Creative BoutiqueБРОНЗ: Покажи България, рекламодател: HUAWEI TECHNOLOGIES BULGARIA, агенция: Publicis SofiaЗЛАТО: Онова обаждане, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Остави телефона, докато караш, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Пешеходна пътека, рекламодател: Порше БГ, агенция: NRG Creative BoutiqueСРЕБРО: Багри, рекламодател: ресторант "Багри", агенция: FOUR PLUSСРЕБРО: Make&Take Pizza, рекламодател: Make&Take, агенция: FOUR PLUSБРОНЗ: Pet mall, рекламодател: Petmall.bg, агенция: Studio EnthusiasmЗЛАТО: Сира 2014, рекламодател: винарска изба Дамяница, агенция: Studio EnthusiasmБРОНЗ: Make&Take Pizza, рекламодател: Make&Take, агенция: FOUR PLUSБРОНЗ: Rose Diamond, рекламодател: Филикон-97, агенция: reformaБРОНЗ: Happy Benjamino, рекламодател: Bio Benjamin, агенция: mërz punkt & Studio EnthusiasmЗЛАТО: Видеонепиратството не е престъпление, рекламодател: София филм фест, агенция: DDB SofiaЗЛАТО: Забранено за виждане, рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", агенция: The SmartsСРЕБРО: Боксьорът, рекламодател: Национална лотария, агенция: GarlicСРЕБРО: Винен туризъм, рекламодател: Лидл България, агенция: DDB SofiaБРОНЗ: LED Song, рекламодател: V-TAC Europe, агенция: NRG Creative BoutiqueБРОНЗ: Unlimited Data, Limitless you, рекламодател: Telenor Hungary, агенция: DDB SofiaСРЕБРО: Above and Beyond, рекламодател: Moto-Pfohe, агенция: ББДО груп/Графити ББДОСРЕБРО: Остави телефона, докато караш, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Emergency Exit, рекламодател: METROPOLIS, агенция: ББДО груп/Графити ББДОБРОНЗ: Cabinets of Wisdom, рекламодател: Brown-Forman, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: Little Havana, рекламодател: Перно Рикар България, агенция: GarlicБРОНЗ: Ти си това, което четеш, рекламодател: Saatchi & Saatchi Sofia, агенция: FOUR PLUSБРОНЗ: Ако възрожденската журналистика беше жълта, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaЗЛАТО: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България, агенция: DDB SofiaСРЕБРО: Decathlon Box Office, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels AdvertisingСРЕБРО: Игра "Герои на деня", рекламодател: Икономедиа, агенция: Noble GraphicsБРОНЗ: Създай фалшива новина, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: Ако възрожденската журналистика беше жълта, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaЗЛАТО: Създай фалшива новина, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaЗЛАТО: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България, агенция: NEXT-DCСРЕБРО: Стикери "Героите на деня", рекламодател: Икономедиа, агенция: Noble GraphicsБРОНЗ: Годината на Крадецът, рекламодател: Загорка, агенция: All Channels AdvertisingЗЛАТО: Decathlon Box Office, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels AdvertisingЗЛАТО: Ти си това, което четеш, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaСРЕБРО: Герои на деня, рекламодател: Икономедиа, агенция: Noble GraphicsСРЕБРО: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България, агенция: DDB SofiaЗЛАТО: Cabinets of Wisdom, рекламодател: Brown-Forman, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: The Phone Call, рекламодател: Загорка, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: Volkswagen Passat GTE Launch, рекламодател: Порше БГ, агенция: B+REDЗЛАТО: Крушата на Decathlon, рекламодател: Decathlon България, aгенция: All Channels AdvertisingЗЛАТО: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България, агенция: DDB SofiaБРОНЗ: The Phone Call, рекламодател: Загорка, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: Коледен ваучер, рекламодател: Noble Graphics, агенция: Noble GraphicsБРОНЗ: Сандъкът на Крадецът, рекламодател: Загорка, агенция: All Channels AdvertisingБРОНЗ: SAP, рекламодател: САП-БЪЛГАРИЯ, агенция: DDB SofiaБРОНЗ: Червеният телефон, рекламодател: Mall Plovdiv, агенция: The SmartsСРЕБРО: Крадецът играе на едро, рекламодател: Загорка, агенция: All Channels AdvertisingБРОНЗ: #излез, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaБРОНЗ: Chivas Venture и спасяването на пчелите, рекламодател: Перно Рикар България, агенция: reformaСРЕБРО: Decathlon Box Office, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels AdvertisingБРОНЗ: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България, агенция: DDB SofiaБРОНЗ: Unlimited Data, Limitless you, рекламодател: Telenor Hungary, агенция: DDB SofiaЗЛАТО: Ти си това, което четеш, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaСРЕБРО: Забранено за виждане, рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", агенция: The SmartsЗЛАТО: Рекламният блок на Крадецът, рекламодател: Загорка, агенция: All Channels AdvertisingБРОНЗ; Нюанси на синьо, рекламодател: FOX NETWORKS GROUP BULGARIA, агенция: McCann SofiaСРЕБРО: Създай фалшива новина, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaСРЕБРО: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България, агенция: NEXT-DCБРОНЗ: Игра "Герои на деня", рекламодател: Икономедиа, агенция: Noble GraphicsЗЛАТО: The Phone Call, рекламодател: Загорка, агенция: NEXT-DCСРЕБРО: Крушата на Decathlon, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels AdvertisingБРОНЗ: WWF фризер, рекламодател: WWF, агенция: All Channels AdvertisingЗЛАТО: Крадецът играе на едро, рекламодател: Загорка, агенция: All Channels AdvertisingСРЕБРО: The Phone Call, рекламодател: Загорка, агенция: NEXT-DCСРЕБРО: #излез, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi SofiaНяма наградиЗЛАТО: Герои на деня, рекламодател: Икономедиа, агенция: Noble GraphicsЗЛАТО: Ти си това, което четеш, рекламодател: Медиапул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia