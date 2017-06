Saatchi&Saatchi: Искаме да бъдем стратегически бизнес партньор на клиентите си

Кристина Петрова директор "Връзка с клиенти" и Константин Трендафилов, творчески директор в Saatchi&Saatchi София

© Цветелина Белутова

Най-новите клиенти в портфолиото на Saatchi са "Мобилтел" и Chivas Regal.

Константин Трендафилов стартира кариерата си в рекламата индустрия преди осем години в Saatchi&Saatchi - София, като и до момента това е единствената агенция, в която е работил. Започва като копирайтър, а от 2014 г. досега е творчески директор на агенцията.

Кристина Петрова се занимава с реклама също от осем години, като в момента заема длъжността директор "Връзка с клиенти" в Saatchi&Saatchi - София. В допълнение към това е и лектор в съвместната магистърска програма на агенцията и ВУЗФ "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт" и именно възможността да предава знанията и опита си на други е двигател на вдъхновението й.

Saatchi&Saatchi - София, е агенцията, която спечели тазгодишното издание на най-големия рекламен фестивал в България ФАРА. Той протече под мотото "Пресечни точки" в новата културна столица на страната Пловдив. Но ще бъде запомнен от индустрията и като #най-милатаФАРА - вътрешна шега, с която рекламистите отбелязаха духа на подкрепа и уважение към труда на другите, който беляза конкурсната програма този път.За Saatchi&Saatchi - София, това е първото голямо творческо отличие. Компанията е част от комуникационната група на Publicis One, която се развива под управлението на младо поколение рекламни творци. Те имат самочувствието да застават зад смели идеи, да работят в посока промяна на индустрията, а целта им е работата им да се доближава до тази на най-добрите в света. Разговаряхме с творческия директор на агенцията Константин Трендафилов и директорката "Връзка с клиенти" Кристина Петрова за пътя към ФАРА, следващото голямо нещо пред агенцията и защо Saatchi&Saatchi - София, се стреми да се позиционира като стратегически бизнес партньор на клиентите си.Точно една година след като Saatchi&Saatchi - София, спечели конкурса за рекламна ефективност "Effie България", рекламната агенция записа убедително и първото си победа на ФАРА 2017 г. Агенцията си тръгна с общо пет златни награди, три сребърни и девет бронзови, голяма част от тях в категории, фокусирани върху дигиталните творчески решения и телевизионни продукции. От общо 34 подадени заявки в конкурса до награди стигнаха кампанията "Името не променя съдържанието", изготвена за продуктите с марка Pilos, както и кампанията "Приказка за зимната ябълка" за плодовете и зеленчуците на "Лидл Бъгария". Рекламите за отговорно шофиране на "Порше БГ" и кампанията на "Загорка специално" също бяха високо оценени от журито в конкурса.Най-много и разнообразни награди обаче събра проектът им за инициативата на електронното издание Mediapool.bg срещу фалшивите новини. Тя се разви в два етапа – първоначално читателите можеха да създадат сами жълти заглавия за свои приятели в специално направен сайт, наречен "Генератор на фалшиви новини". Във втория етап в интернет пространството бяха разпространени "шокиращи разкрития за видни личности от българското Възраждане", чиито заглавия, макар да не звучаха достоверно, успяха да привлекат вниманието на читателите.От Saatchi&Saatchi София разказват, че именно това е и кампанията, която към момента на лансирането си в началото на март е постигнала най-голям вайръл ефект от всички реклами, произведени от агенцията. "Излязохме тотално извън таргет аудиторията, която очаквахме да достигнем. Освен че много хора разбраха за проблема с фалшивите новини, много научиха и че именно Mediapool.bg застава зад тази кауза. Основнaта ни цел беше да насочим хората към достоверен източник на информация", казва Кристина Петрова. Творческият директор на агенцията пък допълва, че големите резултат от кампанията са с имиджов и социален характер. "Mediapool.bg беше малка и недостатъчно разпознаваема медиа, а сега почти всеки знае за нея. Освен това и започнахме разговора за проблема с фалшивите новини и много други медии също подеха темата на локално ниво", допълва Трендафилов.Двамата млади рекламисти са единодушни, че много от кампаниите, състезавали се във фестивала тази година, все повече се доближават до международните добри примери за комуникация. Според тях това до голяма степен се дължи на рекламодателите, които все повече приемат, че смелите решения могат да доведат до ефективни резултати. Примери за това дават с комуникацията на "Лидл България", позиционирането на бранда "Крадецът на ябълки" на "Загорка", както и кампанията "Герои на деня" на "Дневник", реализирана от Noble Graphics. "Генерално ставаме по-добри, все повече се доближаваме до мястото, където трябва да сме, което не е ФАРА в Пловдив, а фестивалът в Кан. Според мен е въпрос на една, две години някоя агенция да отключи тази възможност и всички да разберем, че можем да тръгнем в тази посока", казва Константин Трендафилов.Въпреки че Saatchi&Saatchi - София, вече разполага с големия шлем на българските рекламни фестивали, от началото на годината в агенцията протичат динамични промени, с които целят да се позиционират повече в консултантския бизнес, отколкото в творческата индустрия. В основата на услугите им е разработване на стратегия за развитие на бизнеса на клиентите им, изготвяне на анализи и проучвания. "Искаме да сме бизнес партньор на клиентите си, т.е. да работим и по всичко, което стои преди комуникацията. В момента на фестивала в Кан редица консултантски агенции имат сериозно присъствие, включително и в лекционната част. Това е нещо ново в бранша и определено е посоката, в която агенциите трябва да поемат, ако искат да оцелеят", казва Кристина Петрова. Тя допълва, че тази вътрешна трансформация е дълъг процес и все още има клиенти, които не са свикнали да възприемат рекламните агенции като стратегически бизнес партньор, а не просто като творчески изпълнители.За стратегическото обслужване на клиентите отговаря индивидуално звено в агенцията, наречено Brandworks, а останалите служители са насърчавани също да мислят в посока стратегическо и ефективно обслужване на клиентите на агенцията. "Клиентите, които ни допускат да навлезем в дълбочина в бизнеса им, са тези, на които действително можем да предложим най-ефективна комуникация", обяснява творческият директор на агенцията.Промяната в модела на работа на Saatchi&Saatchi е следствие от преструктурирането на цялата комуникационна група. Преди близо година холдингът Publicis Groupe стана Publicis One с едно главно звено, под шапката на което оперират всички агенции от групата. След това дружеството обедини и трите си медийни агенции Zenith, Starcom и Blue449 в общия клъстер Publicis One Media, които продължават самостоятелната си профилирана дейност, но вече ще споделят общи ресурси и инструменти при обслужването на клиентите си.След ФАРА годината се очертава още по-динамична за Saatchi&Saatchi, които миналия месец обявиха началото на съвместното си партньорство с един от най-големите рекламодателите в страната – телекомът "Мобилтел". "Най-големият проект, по който сме работи през годините, беше именно привличането на "Мобилтел" като клиент", казва Петрова. Най-актуалната новина около агенцията пък е, че прибавя в клиентското си портфолио уиски бранда Chivas Regal, част от "Перно Рикар България". На въпроса дали в момента участват в конкурси за привличане на нови клиенти, Константин Трендафилов коментира, че се стремят да не участват в конкурси, а ако го направят, би било изключение, защото "това е най-лошият възможен старт на взаимоотношения между агенция и клиент".Екипът на Saatchi&Saatchi ще се стреми да развива вътрешните си програми за обучение на млади таланти, сред които са рекламната академия Saatchi Circle и магистърската специалност по "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт" във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Според Кристина Петрова важно за агенцията е да черпи знания и опит от международните си колеги, част от мрежата на Publicis One, като по този начин ще допринесе и за вдигането на нивото на рекламата в България. "Тази година спечелихме ФАРА, но тя не ни е целта. Целта ни е Golden Drum и фестивалът в Кан, следващите години може да очаквате само да се стремим и евентуално да ги достигнем", обещава Трендафилов.