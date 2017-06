Рекламен скок за "Кауфланд"

Димитър Спасов, председател на управителния съвет на "Кауфланд България"

All Channels Communication Group ще работи върху офлайн и онлайн управлението на репутацията на бранда.

Веригата "Кауфланд" е в България от 2006 г. Днес тя има 57 хипермаркета в 33 града в страната. За 2016 г. компанията отчита 1.663 млрд. лв. оборот (приблизително 12% ръст спрямо 2015) и 84.420 млн. лв. печалба (5% ръст ). "За миналата година сме платили около 130 млн. лева преки и косвени данъци. Направените за тези 11 години инвестиции в страната са за над 1.4 млрд. лева. Всички инвестиции са на зелено – от покупката на земята до изграждането на хипермаркета.", уточни Димитър Спасов. По данни на веригата всеки хипермаркет "Кауфланд" предлага около 20 000 артикула, като в някои категории делът на българските стоки е над 70%. Проучване на компанията показва, че в един магазин всекидневно минават средно между 4000 и 6000 плащащи клиенти.

Още в края на 2016 г. компанията, част от германската Schwarz Group, заяви активното си присъствие в телевизия както с имиджови, така и с продуктови рекламни кампании, които по думите на Димитър Спасов

"Бюджетът за телевизия има най-голям дял от общия ни бюджет за реклама. В онлайн също сме доста сериозен инвеститор, защото резултатите, които постигаме там, са много добри, а таргетирането е ефективно. От там нататък разделяме бюджета към радио и печатна преса

Много зависи от съответното предложение, но да речем продажбата на дълготрайни продукти, като например консерви, понякога се е покачвала десетки пъти. При някои артикули търсенето по време на акция значително нараства. Именно затова доставчиците често искат да участват в рекламната брошура, защото виждат ефекта

Поставяме акцент и на по-високо стойностни марки, особено в големите градове, и увеличаваме избора. Развиваме био асортимента и безглутеновите стоки с разнообразни марки, които предпочита българският потребител

25 млн. лева за нови инвестиции през 2017г.



До края на годината "Кауфланд България" ще обнови шест от своите филиали, съобщи за "Капитал" Димитър Спасов, председател на управителния съвет на компанията. Модернизацията включва подмяна на рафтовете с нови (които са по-ниски, за да са по-удобни), поставяне на пиктограми с ясно обозначение на групата стоки на съответното място, наличие на мобилни маси за свежите плодове и зеленчуци (позволяващи лесна промяна и подредба в зависимост от сезона и часа на предлагане).



Промяната означава също нови цветове, лед осветление, изнасяне на пекарната по-близо до входа, освобождаване на пространствата в средните коридори, обособяване на кът за нехранителните стоки. Новостите в магазините са свързани и с увеличаване на типовете колички за пазаруване – към досегашните ще бъдат прибавени нови, които са по-плитки (за по-малко количество покупки), както и такива, които улесняват хората в инвалидни колички.



Докато трае модернизацията, филиалите на веригата ще бъдат затворени за клиенти за един месец. До края на тази година това ще се случи с магазините в кв. "Дружба" и "Банишора" в столицата, в кв. "Тракия" в Пловдив, във Враца, до "Мол Варна" и в кв. "Възраждане" във Варна, уточни Димитър Спасов. По думите му промяна ще има и в асортимента. " Клиентите държат на свежест, качество и цена, където сме неоспорим лидер. Но търсят и продукти от премиум сегмента, затова поставяме акцент върху тях. Целта е повече предложения и възможности за избор ", коментира още Димитър Спасов.



За модернизацията на шестте магазина и за откриването на нов във Варна (в посока Виница), което ще се случи през октомври, компанията е предвидила 25 млн. лв. инвестиции през 2017. През 2018 г. дружеството предвижда да открие два нови филиала – във Варна (пети за града) и във Велико Търново, както и да модернизира още пет. Догодина трябва да приключи и разширението на централния склад на дружеството в с. Стряма, Пловдив. В момента той е разположен на 80 хил. кв. метра застроена площ и е най-големият в страната. Плановете предвиждат строителство на две нови халета с разгъната застроена площ 25 000 квадратни метра. Предстоят търгове за строителството, затова засега от компанията се въздържат да обявят стойността на инвестицията.

От началото на годината търговската верига хипермаркети "Кауфланд" направи впечатляващ скок в инвестициите си в реклама, а в разгара на лятото започва и процес по ребрандиране, част от международната стратегия на германската компания. Това води след себе си редица промени, сред които разширяване на маркетинг екипа, ново лого, брошура и обновяване на магазините (виж карето). Компанията обяви също така, че за пръв път, откакто е на българския пазар, започва партньорство за стратегическо управление на репутацията. Като за целта след конкурс избра за обслужващи агенции All Channels PR и All Channels Interaction, част от All Channels Communication Group. Веригата започва тази промяна с цел да стане още по-атрактивна за потребителите и да увеличи клиентската си база.В сектора на хранителните вериги комуникацията на "Кауфланд" досега по-скоро изоставаше като обеми в сравнение с тази на преките му конкуренти "Билла" и "Лидл България". Сега обаче това се променя., председател на управителния съвет на "Кауфланд", са изработени в България. Увеличението на инвестициите се вижда ясно и през мониторинговите данни на ГАРБ за брутните инвестиции в телевизионна реклама през първите пет месеца на тази година. За този период "Кауфланд" е насочил близо 9 млн. лв. в телевизия, което представлява ръст от 800% спрямо същия период миналата година (виж таблицата). Така компанията попада на трето място спрямо преките си конкуренти. Всички те обаче бележат двуцифрен ръст на отделените бюджети през първата половина на тази година.", обясни за "Капитал" Катерина Ушева, директор "Реклама и PR" в "Кауфланд".От края на юни компанията започва съвместна работа и с All Channels Communication Group, с които ще работят в посока надграждане на репутацията на марката. "Ще участваме в процеса на създаване и управление на стратегията за онлайн и офлайн позиционирането на хипермаркетите", коментира Николай Бойков, изпълнителен директор на групата на All Channels. "Кауфланд" работи още с агенцията Mindshare за телевизионно купуване на рекламно пространство и с MediaS за онлайн купуване.Един от най-ефективните за комуникацията на "Кауфланд" рекламни канали обаче си остава промоционалната им безплатна брошура. Именно там е и една от най-големите промени за компанията. С тираж от 1.8 млн. броя на седмица, от 1 юли вестникът на "Кауфланд" вече става списание в по-малък формат и с гланцирана хартия. Основното съдържание остават промоционалните оферти в хипермаркета, а допълнително ще има и редакционен текст, като рецепти например. До момента печатането на вестника се е извършвало от Печатница "София", но заради големия тираж и нов формат на брошурите то вече ще се изпълнява от печатница в Румъния.Според измервания на компанията именно брошурата води до увеличение в продажбата на дадени продукти. "", коментира Димитър Спасов.Промяна ще претърпи и логото на "Кауфланд", което вече ще бъде по-семпло и от него ще отпадне слоганът на компанията "Тук съм на правилното място!".Към момента веригата не планира скоро да осъществява онлайн продажби, а присъствието й в дигиталното пространство е чрез лансираното миналата година мобилно приложение. В него са включени всички предложения от брошурата, както и функция за споделяне на списък за пазаруване. То е свалено от потребители над 65 хил. пъти.Подобно на своите конкуренти от "Лидл България" и "Билла" "Кауфланд" също ще постави на фокус в комуникацията си сегмента на по-примиум продуктите. "", обяснява Спасов."Лидл България" със своята серия DeLuxe, a "Билла" с Billa Premium също се стремят да се превърнат в предпочитано място за пазаруване и на по-платежоспособните потребители и разшириха портфолиото си с продукти във високия ценови клас. Търговските вериги следват и сходна рекламна политика. Над 50% от рекламните инвестиции на "Лидл България" например са съсредоточени в телевизионната реклама (включително нейното производство), както и в седмичната им промоционална брошура. Следват ги инвестициите в онлайн реклама, външна реклама, радио, вестници и списания."Печатната ни брошура е с изключително висок тираж и продължава да бъде традиционно силен канал за нас, като я съчетаваме и с онлайн издание. По-голямата част от печатната брошура се разпространява по домовете, а останалата – в търговската ни мрежа", коментираха от веригата. В онлайн комуникацията си "Лидл България" акцентира на силно присъствие в социалните мрежи, като веригата инвестира в създаването на съдържание, специално генерирано за каналите им във Facebook и You Tube. Съвсем скоро веригата обнови и сайта си. Kъм момента обаче от "Лидл България" не планират увеличение или промени в разпределението на рекламните инвестиции за тази година. "Капитал" изпрати въпроси към "Билла", но от компанията не пожелаха да отговорят "поради корпоративната си политика да не се коментират въпроси за бюджети и инвестиции".Така или иначе, завоят в рекламното поведение на "Кауфланд" показва и че секторът се готви за динамична година. Още повече че изтеглянето на веригите "Пикадили" и "Карфур" освободи както дял от пазара, така и рекламно пространство, което ще бъде разпределено между останалите хипермаркети.