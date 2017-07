Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (4 юли)

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

На българския пазар

"DDB София" порасна в регионален лидер на творчески решения

Йордан Жечев ще оглави творческия хъб в страната като регионален творчески директор.



Фотограф: Юлия Лазарова

Рекламната агенция "DDB София" става творчески хъб за агенциите от 23 държави в региона, част от DDB Group. По този начин се превръща и в двигател на маркетинговите стратегии на групата.

Сред задълженията на агенцията като център на DDB за региона са да осигури стратегическа и творческа подкрепа на останалите агенции при подготовката на проекти за конкурси или комуникационни задачи.

Изпълнителният директор на "DDB София" Ангелос Парасхакис коментира за "Капитал", че новата структура би могла да допринесе и за все повече съвместни регионални рекламни кампании, ръководени от екипа на агенцията в България. "Под ръководството на "DDB София" ще се сформира и екип, съставен от най-добрите и талантливи кадри от региона и ще функционира като специализиран творчески екип за всички 23 държави", казва той в допълнение. Сред страните, които влизат в новата структура са Сърбия, Гърция, Македония, Хърватия, Словения, Литва, Армения, Черна гора, Румъния, Естония, Казахстан, Азербайджан и др.

Дългогодишният творчески директор на "DDB София", след което изпълнителен директор и партньор в Tribal Worldwide Sofia, Йордан Жечев ще оглави творческия хъб в страната вече от позицията на регионален творчески директор.

стана партньор на Ketchum за България

PR агенцията "Параграф 42", част от портфолиото на независимата рекламна агенция The Smarts, започва съвместно партньорство за България с глобалната комуникационна агенция Ketchum, част от групата на Omnicom Group. Целта на сътрудничеството е размяна на опит и експертиза, както и привличане на нови клиенти, които да обслужват българския пазар.

Като официален партньор на базираната в Ню Йорк агенция, "Параграф 42" има възможност да работи с клиенти на Ketchum, които търсят комуникационно обслужване в България. Сътрудничеството между двете компании до голяма степен се явява и гарант за поддържане на еднакво ниво на комуникация на различните пазари.

Тони Стефанова е новият маркетинг мениджър в eMAG.bg

Тони Стефанова, маркетинг мениджър в eMag.bg.





Тони Стефанова поема ръководния пост маркетинг мениджър на платформата за онлайн търговия eMag.bg. Тя ще отговаря за развитието на бранда на българския пазар и позиционирането му в различните комуникационни канали, като фокусът й ще бъде присъствието му в онлайн пространството. Сред целите на Стефанова ще бъдат подобряване на таргетирането на клиентите и привличането на потребители в платформата през социалните мрежи. От компанията посочват, че една от големите задачи в работата ѝ ще бъде подобряването на процеса на пазаруване, за да бъде по- интуитивен и по-удовлетворяващ за клиента, като същевременно му спестява време.

Тони Стефанова има повече от 14 години опит в сферата на маркетинга и продажбите, като през последните 5 години тя е била на поста маркетинг мениджър за България, Македония и Сърбия в "Интерснак България". Преди това е била част от маркетинг екипа на Walmark Bulgaria.

Най-податливите на фалшиви новини: млади, ниско образовани и от малки градове

Голяма част от българите (71.5%) разпознават фалшивите новини, но докато хората с висше образование, които са на средна възраст и живеят в големите градове, са по-скоро резистентни към тях, голяма група от младите с по-ниско образование в малките населени места са основен обект на лъжите. Сред тях е и най-висок процентът на тези, които не могат да ги различат от вярната информация. Близо 13 процента пък изобщо не знаят какво означава фалшива новина. Една четвърт от запитаните обаче всеки ден се сблъскват с такава, показа проучване на агенция "Алфа рисърч".

Българите се информират за политическите новини основно от телевизията - 90.6%. Далеч след това в предпочитанията остават сайтовете - 23.6% от запитаните ги използват, а 22.5% ползват социалните мрежи. Едва 18% от всички четат преса - вестници и списания, а радиото като информационен канал е предпочитан от 16.6% от анкетираните. В дъното на класацията са сайтовете на институциите - държавни и неправителствени, които се използват от по-малко от 6%. Общо около 40% са тези, които научават новините от медии извън телевизията.

bTV Media Group назначи правния директор Господин Йовчев за член на борда на директорите

Господин Йовчев





Поредна промяна в мениджмънта на компанията съобщи bTV Media Group - настоящият директор "Правни и бизнес отношения" Господин Йовчев става член на борда на директорите, където заема мястото на Едмунд Апелт, който остава главен оперативен директор в компанията. Един от членовете на борда Давид Щепан пък поема поста главен финансов директор.

Давид Щепан е част от CME повече от седем години и е управлявал множество проекти в различните територии на групата. През май 2016 г. той става член на борда на директорите на bTV Media Group. На позицията главен финансов директор Щепан, който досега заемаше позицията финансов директор, ще продължи да управлява финансовите политики на медийната група.

Новият член на борда Господин Йовчев има над десетгодишен опит в телекомуникационната и медийната индустрия. Той ще продължи да заема позицията директор "Правни и бизнес отношения" и да ръководи правния отдел на медийната група.

Преди близо три месеца компанията се раздели първо с дългогодишната директорка "Продажби" на телевизията Весела Димова, а в края на май с директора на радиогрупата си - Васил Димитров.

Близо осем пъти се увеличават брутните инвестиции на "Кауфланд" в телевизионна реклама

От началото на годината търговската верига хипермаркети "Кауфланд" направи впечатляващ скок в брутните си инвестиции в телевизионна реклама, които според данни на ГАРБ за първите пет месеца на 2017 г. са в размер на близо 9 млн. лв. Веригата започва и процес по ребрандиране, част от международната стратегия на германската компания. Това води след себе си редица промени, сред които разширяване на маркетинг екипа, ново лого, обновена брошура в тираж 1.8 млн. броя и обновяване на магазините. Компанията обяви също така, че за пръв път, откакто е на българския пазар, започва партньорство за стратегическо управление на репутацията. Като за целта след конкурс избра за обслужващи агенции All Channels PR и All Channels Interaction, част от All Channels Communication Group.

Млади таланти в рекламата могат да се включат в конкурса Young Drummers

Млади рекламисти и маркетолози до 30 годишна възраст могат да се включат в конкурса Young Drummers, част от рекламния фестивал Golden Drum, който ще се проведе от 18 до 20 октомври в Любляна. Темата на конкурса за млади таланти е: Ljubljana – The City to Experience Culture and Art, като задачата им е да изработят плакат с фокус върху затвърждаването на марката на Любляна и представянето й като град на изкуството и културата. Разработките могат да бъдат както единични визии, така и поредица от плакати, но сред изискванията е да могат да се използват в различни канали - дигитални, принт медии и др. Желаещите да с включат в надпреварата трябва да изпратят своите заявки до 4 септември във формата за кандидатстване в страницата на Young Drummers , както и да заплатят таксата за участие в размер на 45 евро. Победителят ще получи награда в размер на 3000 евро и пълна регистрация за фестивала Golden Drum. Авторите на класираните на второ и трето място предложения ще получат пълна регистрация за Golden Drum.

Дигитален бизнес

Брюксел глоби Google с рекордните 2.4 млрд. евро

Европейската комисия (ЕК) наложи рекордна глоба от 2.4 млрд. евро на Google заради злоупотреба с доминантната му позиция. Нарушението на американския интернет гигант е, че при търсене на продукти онлайн търсачката промотира резултатите от собствената си услуга google shopping. По този начин Google не само възпрепятства другите фирми, които предлагат услугата за сравнително пазаруване (shopping comparison services), да се конкурират наравно с нея, но и нарушава правата на потребителите да имат възможно най-голям избор.

В рамките на 90 дни Google трябва да прекрати практиките си, които са атакувани от ЕК. Компанията ще обжалва решението, но това не й дава право да го пренебрегва.

Медиен бизнес

Discovery и италианския телеком TIM започват съвместно партньорство за излъчване на олимпийските игри

Групата Discovery Communications, която държи правата за мултимедийно излъчване на олимпийските игри в периода 2018 – 2024 г. в 50 страни на територията на Европа, ще си партнира с италианския мобилен оператор TIM в предоставяне на ексклузивно съдържание от игрите на различните мобилни устройства на потребителите. В периода 2018-2020 г. TIM ще предостави на своите абонати собствен 24-часов канал с новини и акценти от спортните събития, а феновете ще могат да следват любимите си състезатели от мобилните си устройства.

Абонатите на италианския оператор ще имат достъп и до дигиталната платформа Eurosport Player, включително за излъчванията на световните шампионати по плуване, световното първенство по лека атлетика, тенис турнирите от Големия шлем, големите колоездачни обиколки и тазгодишния сезон на зимните спортове. Мобилното излъчване на олимпийските игри ще бъде допълвано и с ексклузивно VR (Virtual Reality) и AR (Augmented Reality) съдържание, както и с 360-градусови кадри.

Трима журналисти от CNN напуснаха заради публикация с грешна информация за Тръмп

Tрима журналисти от новинарския екип на CNN подадоха оставки след скандал около публикация за среща между човек от екипа на Доналд Тръмп и шеф на руски инвестиционен фонд, състояла се 4 дни преди встъпването в длъжност на Тръмп за президент на САЩ през януари т.г., пише "Дневник", позовавайки се на информация от агенциите "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

Материалът на автора Томас Франк бе пуснат само на сайта на CNN в миналата седмица и няколко часа по-късно бе изтеглен, без да стигне до телевизионния екран. Бяха изтрити и всички линкове към него.

Сваляйки публикацията, от екипа на CNN отбелязаха, че вътрешно редакционно разследване е установило, че не са били спазени редакционни изисквания. Не е бил по съответния начин проверен източникът на информацията, въз основа на която е подготвена публикацията. Редакцията веднага се извини на засегнатия бизнесмен Антъни Скарамучи - човека от преходния екип на Тръмп, за когото се твърди, че се е срещнал с руския бизнесмен.

Рекламен бизнес

Clemenger BBDO Melbourne стана агенция на годината в Кан

Meet Graham





На тазгодишното 64-то издание на рекламния фестивал в Кан, който се проведе от 17 до 24 юни, голямото отличие "Агенция на годината" беше спечелено от Clemenger BBDO Melbourne, част от глобалната комуникационна група на BBDO Worldwide. То се присъжда за най-голям брой събрани награди в различните категории по време на събитието. Агенциите AlmapBBDO и McCann Ню Йорк, бяха класирани съответно на второ и трето място. Комуникационната група BBDO Worldwide стана "Верига на годината", като 19 агенции от групата спечелиха общо 144 награди в 24 категории, сред които "Креативна ефективност", "Дизайн", "Дигитална реклама" и др.

Първенецът Clemenger BBDO Melbourne си тръгна с общо 56 статуетки от фестивала, като журито оцени най-високо кампанията "Запознай се с Грахам", която спечели общо 29 награди, включително две Grand Prix в категориите "Здраве и уелнес" и "Кибер" и осем златни лъва, както и кампанията на Snickers – Hungerithm, която събра общо 21 награди, от които шест златни лъва.

