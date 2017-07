Фотограф: Цветелина Николаева

До решението се стигна след проведен през пролетта на тази година конкурс. Партньорството между бранда и агенцията започва от началото на юли и ще включва разработването и реализацията на цялостна творческа концепция за Jameson в България, дигитална комуникация, събития и BTL активности."България като пазар е един от топ 10 в света по продажби на Jameson. Брандът е изключително силен и обичан, а продуктът - доказал качеството си в годините. Вярваме, че в лицето на All Channels ще намерим доверен партньор, с който заедно ще развиваме философията на марката, ще разказваме истории и ще привличаме все повече съмишленици", коментира бранд мениджърът на Jameson Ради Узунов.Изпълнителният директор на All Channels Александър Дурчев обясни, че екипът на агенцията е напълно готов да създаде успешни и въздействащи кампании за бранда. "Самите ние прегърнахме философията на Jameson - SINE METU ("Страхувай се по-малко. Живей повече") като наша собствена", допълни Дурчев.Тази година на фестивала на рекламните агенции ФАРА 2017 Аll Channels се класира като втора творческа агенция в страната, като получи отличия за кампаниите на "Крадецът на ябълки", Decathlon Box office и "Фризерът на WWF".Освен Jameson в портфолиото на Pernod Ricard Bulgaria, присъстват марки като Chivas Regal, Absolut, Ballantine’s, Beefeater, Havana Club и др.Агенция Proximity Sofia/BBDO Group и компанията TELUS International Europe започнаха кампания, която цели да даде нови възможности както на българи, които живеят и работят в чужбина, така и на техните семейства в България.Един от големите доставчици на аутсорсинг услуги в България - TELUS, търси да наеме 150 българи, които живеят, учат или работят в чужбина, владеят чужд език плюс английски. Компанията е сред първите в страната, която предлага пакет за релокация, който включва 5000 лв., самолетен билет, съдействие при преместване, документация и търсене на квартира. Кандидатстването е през специално създадения за кампанията сайт - iskamstelus.com.Кампанията "Мога там, искам тук" е разработена и реализирана от Proximity Sofia/BBDO Group и се развива в т.нар. три вълни.Първата включва инициатива на летище София, където в рамките на два дни пристигащи и заминаващи имат възможност да споделят своите причини да изберат живот в чужбина и поводите да се връщат в България.Президентът на TELUS Ксавие Марсенак и вицепрезидентът Филип Угринов изпратиха първото видеообръщение към българи в чужбина през Selfiе Pro киоск с покана да се присъединят към екипа на компанията.В следващите дни на ключови точки в столицата всеки желаещ също ще може да изпрати картичка или клип до свой близък. По този начин хората стават посланици и говорители на "Мога там, искам тук".Над 120 кандидатури от българи от Европа, САЩ и ЮАР са получени още при старта на кампанията, а сайтът регистрира над 3000 посещения. Facebook комуникацията за първата седмица е достигнала до повече от 47 000 потребители, като 20% от тях са извършили конкретно действие. Средната степен на ангажираност на публикациите във Facebook са 5.8%.Internet Media Services (IMS) - дъщерна компания на Sony Networks Television, ще придобие международната компания за дигитална реклама Httpool, която оперира в Австрия, Швейцария и други държави от Централна и Източна Европа, включително и в България. Предстои сделката да бъде одобрена от регулаторните органи.След нея се очаква на пазара да бъде създадена една от най-големите дигитални маркетингови и рекламни компании в световен мащаб, пише в официалното съобщение до медиите.IMS и Httpool работят с над 6 хиляди медийни агенции и марки и представляват Twitter, LinkedIn, Spotify изключително и над 5 хил. глобални и местни издатели в 30 страни в Латинска Америка, Централна и Източна Европа, Азия и Тихоокеанския регион.Тази сделка ще позволи на IMS да развие някои от районите с най-висок потенциал в Европа и Азия и да създаде една наистина глобална компания", коментира Гастон Таратута, главен изпълнителен директор и основател на IMS."С обединението на IMS и Httpool ще се създаде идеалният партньор за рекламодатели, които стартират местни или международни кампании, както и за мрежи и издатели, които търсят възвръщаемост от своето съдържание в много от най-бързо растящите световни пазари", допълва Анди Каплан, президент "Световни мрежи" в Sony Pictures Television.IMS е със седалище в Маями, САЩ, и има офиси в Бразилия, Мексико, Аржентина, Колумбия, Чили, Панама, Перу, Еквадор и Уругвай. Httpool има собствени офиси в Индия, Хонконг, Австрия, България, Гърция, Косово, Македония, Полша, Румъния, Словения, Сърбия, Чехия, Унгария, Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Украйна и Русия.Gооglе финaнcиpa пpoeĸт зa жypнaлиcти poбoти, в ĸoйтo ĸoмпютpи щe пишaт дo 30 000 cтaтии нa мeceц зa мeдии във Beлиĸoбpитaния и Иpлaндия.Мултимедийната информационна агeнция Рrеѕѕ Аѕѕосіаtіоn (РА), която оперира в тези две страни, пoлyчи 622 хил. пayндa пo пpoгpaмaтa Radar (Reporters And Data And Robots). Rаdаr щe e oт пoлзa зa yтвърдени мeдии, нeзaвиcими издaтeли и мecтни блoгъpи, cъoбщaвa РА.Eĸcпepти, работещи по проекта, коментират пpeд BBC, чe e мaлĸo вepoятнo poбoтитe дa зaмecтят тpaдициoннoтo oтpaзявaнe нa нoвинитe. Пpoeĸтът, ĸoйтo щe бъдe пycнaт в дeйcтвиe пpeз 2018 гoдинa, щe изпoлзвa и xopa жypнaлиcти.Петима дyши щe изпoлзвaт oфициaлни изтoчници нa инфopмaция, зa дa aвтoмaтизиpaт peпopтaжи oтнocнo здpaвeтo, пpecтъпнocттa, зaeтocттa и дpyги тeми. "Иcтинcĸитe мoжeщи жypнaлиcти вce oщe щe ca жизнeнoвaжнa чacт oт пpoцeca, нo Rаdаr щe дaдe възмoжнocттa дa изпoлзвaмe изĸycтвeния интeлeĸт, за дa yвeличим бpoя нa мecтнитe иcтopии, ĸoитo нe биxмe мoгли дa дocтaвим", ĸaзвa peдaĸтopът нa РА Πийт Kлифтън.Пpoфecopът в Сіtу Unіvеrѕіtу оf Lоndоn Hийл Tъpмaн ĸoмeнтиpa пред BBC, че пpoeĸтът е интepeceн, нo нe виждa ĸaĸ aвтoмaтизaциятa щe пoмoгнe например зa дoпълнитeлнoтo oтpaзявaнe нa мecтните cъдилищa.Toй oтбeлязвa, чe вмecтo yвeличeн брой cтaтии, пълни c дaнни и факти, читaтeлитe биxa били пo-зaинтepecoвaни oт нapacтвaнeтo нa внимaтeлнo пoдгoтвeни нoвини и aнaлизи, ĸoитo не са произведени от машини. Повече тук Facebook, Twitter и Snap искат да придобият онлайн правата за видеа с избрани моменти от Световната купа следващата година – най-популярното футболно първенство в света, съобщава Bloomberg.Компаниите са предложили на 21st Century Fox десетки милиони долари за правата върху видеа от игрите в Русия, които ще се излъчват в САЩ, посочват два източника на Bloomberg. Те са отказали да предоставят по-конкретни условия и поискали анонимност заради конфиденциалност на разговорите. Fox не е решила дали да продаде ексклузивни права на един купувач, или да ги разпредели между няколко.Нарастващият интерес на социалните мрежи към видеоклипове, включително спортни, дава на Fox възможност за значителен нов източник на приходи за футболното първенство, както и инструмент, с който да промотира излъчването им. Fox държи правата в САЩ за излъчване на събитието и ще предава игрите по ефирна и кабелна телевизия. Компанията е платила около 400 млн. долара за многогодишни права върху Световната купа.Световното първенство по футбол е привлекателна цел за социалните медии, които искат да представят по-висококачествени видеа и да привличат рекламодатели. Финалът на Световната купа през 2014 г. бе гледан от над 25 млн. души в САЩ – най-гледаният мач в историята на страната. Заради голямата часова разлика между САЩ и Русия може да има голямо търсене за избраните моменти. Повече информация тук Adidas разполага със своя дял от футболни знаменитости, като се започне от Лионел Меси и се стигне до Златан Ибрахимович, но освен тях в рекламните си кампании използва и т.нар. микроинфлуенсъри - влиятелни лидери на мнение в своята област в социалните мрежи.Тези онлайн гласове нямат обхвата, който дават най-големите таланти, свързани с марката, но дават по-голям отзвук на кампанията на марката според директора "Бизнес развитие" на Adidas Марк Макоски. Тридесет играчи, които марката извади от футболните академии в Лондон, помогнаха за разработването, името и популяризирането на приложението.След като стартира в края на миналата година, Glitch бързо се превърна в един от най-търсените продукти сред футболните фенове. Повече тук