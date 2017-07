Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (18 юли)

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

На българския пазар

"WWF България" лансира рекламна модна колекция срещу застрояването на Пирин

Природозащитната организация "WWF България" разработи специална модна колекция, наречена "Камуфлаж за Пирин". Вместо традиционната камуфлажна шарка обаче дизайнът на дамските и мъжките модели от колекцията за разходка в планината представя строителни площадки. Идеята им е да дадат представа какво би се случило с Пирин, ако продължи активното застрояване.



Идеята е реализирана от рекламната агенция Noble Graphics и засега колекцията е лимитирана серия. От компанията обаче уточняват, че има реален шанс да стане масова, в случай че правителството приеме подготвения нов план за управление на Национален парк "Пирин". Той предвижда увеличение на зоните, в които е разрешено строителство, 12,5 пъти и отваряне на 60% от територията му за ползване на дървесина. Владимир Иванов от "WWF България" коментира за медиите, че очакванията са "Камуфлаж за Пирин" да се превърне в много успешна колекция. "Сега е моментът да заемем тази ниша - готвените планове за Витоша и Рила също ще променят драстично околната среда в тези планини", добавя той.

"Saatchi&Saatchi София" е новата рекламна агенция на Chivas Regal

Рекламната агенция "Saatchi&Saatchi София", част от комуникационната група Publicis One, спечели рекламното обслужване на уиски бранда Chivas Regal, част от портфолиото на френската компания Pernod Ricard. Глобалното послание на марката е WIN THE RIGHT WAY ("Да спечелиш по правилния начин" - бел. ред.). Управителят на агенцията Георги Гавазов коментира за медиите, че "Saatchi&Saatchi София" ще бъде партньор на Chivas Regal и заедно ще участват в процеса по трансформация на марката. "Първата стъпка е да дефинираме ясно стратегията на бранда, съобразена със ситуацията в България. Вярваме, че принципите, които споделяме с тях, ще бъдат началото на едно успешно партньорство. Целта ни в случая е да предложим цялостни бизнес решения, а не просто комуникация", добавя още Гавазов. Именно това е и фокусът на обслужване на агенцията след динамичните промени, които протичат в компанията от началото на годината. "Saatchi&Saatchi София" вече целят да се позиционират повече в консултантския бизнес, отколкото в творческата индустрия.

Житните кръгове с кауза на Absolut

След като миналата седмица публикации за "мистериозни житни кръгове близо до София" в редица сайтове създадоха повод за дискусии сред потребителите в социалните мрежи, стана ясно, че това е бил умишлен тийзър на кампанията на алкохолния бранд Absolut с мото "Да се чуваме повече". Кампанията е колаборация между три агенции - DDB Sofia, които са отговорни за криейтива, Ogilvy за PR-a, а "Парида" за BTL активностите.

Тя стартира със събитие на мястото на житните кръгове - с. Равно поле, което събра разнообразни музиканти и творци от различни стилове. Имаше светлинно и музикално шоу на електронния музикант Иван Шопов и майстора на кавала Теодосий Спасов. Посланието на кампанията на Absolut е, че всеки живее в собствен балон от познати и приятели и рядко допуска различни хора близо до себе си, а съчетаването на различията може да доведе до неочаквани резултати.

"Мобилтел" избра United Partners за своя PR агенция

Най-големият телеком в страната и един от най-големите рекламодатели - "Мобилтел", подписа едногодишен договор за PR обслужване с дългогодишната независима българска агенция United Partners. В рамката на новото партньорство двете компании ще работят в посока позициониране на бранда "Мтел" от телеком оператор към дигитална медийна компания със собствено спортно съдържание.

Сред целите, които United Partners посочват за съвместната си работа с "Мобилтел", са да допринесат за бизнес резултатите на компанията и позиционирането на "Мтел" като лидер в телекомуникациите с всички инструменти на съвременните маркетингови и корпоративни комуникации.

Основният екип от агенцията, който ще обслужва телекома, е съставен от шестима души. Включва key account manager и account manager, които ще отговарят за оперативно управление на проектите, творчески и дигитален експерт, както и account executive, който ще се грижи за спортното съдържание и активности и стратегически консултант, който ще следи за правилната стратегическа посока на развитие на "Мтел".

Повече по темата може да прочетете тук

Собственикът на bTV продаде тв канали заради дългове

CME обяви, че продава хърватския и словенския си бизнес на Slovenia Broadband, управлявана от United Group. Мажоритарен акционер в United Group е инвестиционният фонд KKR, а цената на сделката е на стойност 230 млн. евро. След обявяването на сделката логично възникнаха въпросите ще се раздели ли СМЕ с телевизионния си бизнес и на други пазари в региона, както и колко вероятно е bTV да бъде следващата медийна група от портфолиото на CME, обект на продажба. Засега отговорът е, че в близко бъдеще не се очакват промени, а българската телевизия няма скоро да смени собственика си.

Промяна би могла да се случи единствено от по-високо ниво - Time Warner, която е собственик на CME, в момента е в процес на сливане с най-големия американски телеком AT&T. В много подобни случаи на гигантски сливания регулаторите изискват от фирмите да се разделят с част от по-малките си активи. Още в края на миналата година инвестиционният банкер от базираната в Съединените щати Wunderlich Securities Матю Хариган изрази мнение, че AT&T може да се освободи от бизнеса на Time Warner в Европа .

Но има и друга, съвсем конкретна причина CME да се разделя с бизнеса си в Хърватия и Словения – за да събере капитал, с който да изплати една четвърт от милиардния си дълг. Според изявленията на СМЕ отдавна има натиск от страна на инвеститорите за намаляване на този дълг. Ако тези 230 млн. евро, които ще отидат за погасяването на задълженията, са достатъчни към момента, няма причина да бъде търсен купувач и за българската медийна група.

Повече по темата може да прочетете тук

Дигитален бизнес

Facebook лансира рекламните съобщения и в Messenger

Интернет гигантът Facebook продължава да разширява възможностите за реклама, добавяйки и мобилното си приложението за съобщения Messenger като канал за рекламодателите. От миналата седмица те вече могат да позиционират рекламните си съобщения между чатовете на потребителите на началната страница на приложението. От началото на годината новият формат беше тестван първо в Тайланд и Австралия, но плановете на Facebook са бета-версията вече да бъде достъпна в световен план. "Разглеждаме това [новия формат] като още един начин да помагаме на бизнеса да постигне резултати чрез хората в Messenger", коментира пред специализираното издание AdWeek Тед Хелуик, продуктов директор в социалната платформа. Приложението за размяна на съобщения има над 1.2 млрд. потребители и до момента нямаше възможност за реклама в него.

Повече тук

Медиен бизнес

Wall Street Journal цели да засили дигиталното си присъствие

Американското издание The Wall Street Journal (WSJ) открива десетки нови ръководни позиции с цел да засили производството на бързи, всекидневни онлайн новини. Промените са логична стъпка след миграцията на потребителите към смартфоните, пише Reuters.

Мат Мъри, заместник главен редактор в изданието, ще бъде повишен в изпълнителен редактор и ще бъдат назначени допълнителни редактори, които да отговарят за стратегията на онлайн съдържанието. Промените в WSJ ще се изразят и в опростяване на процеса по редактиране на статиите, както и в изграждането на отделна редакция, насочена към създаване на мобилно съдържание. От изданието пишат, че общата численост на персонала ще остане приблизително стабилна.

Реорганизацията е част от инициативата за промяна на хартиеното издание на WSJ 2020, обявена през октомври от Dow Jones & Co, дъщерното дружество на News Corp, което притежава The Wall Street Journal.

Повече тук

Рекламен бизнес

Новата реклама на Björn Borg: тенис между САЩ и Мексико

Докато всички погледи бяха приковани в британския тенис турнир от големия шлем Wimbledon, шведският производител на спортна екипировка Björn Borg лансира рекламен спот на тенис мач, игран на границата между САЩ и Мексико.

Компанията, носеща името на легендарния тенисист, спечелил 11 титли от Големия шлем, обясни, че стремежът й е да покаже обединителната сила на спорта. Ключовото послание е, че вместо да се издигат стени, хората трябва да са сплотени.

Изборът на мястото на заснемането на клипа е свързан с намерението на американския президент Доналд Тръмп да вдигне стена на границата с Мексико.

Повече по темата може да прочетете тук

Свободни позиции

Компанията за подбор на кадри Horizons Bulgaria търси Media Planner - Out Of Home and Outdoor Advertising .