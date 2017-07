Седмични новини за маркетинг и реклама (25 юли)

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

"Нова броудкастинг груп" с двуцифрен ръст на приходите и печалбата

"Нова броудкастинг груп" отбелязват двуцифрен ръст в приходите и увеличение на печалбата, става ясно от официалния отчет за второто тримесечие на 2017 г. на собственика на българската група - шведската компания Modern Times Group (MTG). В него е отбелязано също, че делът на аудиторията в България намалява на годишна база, но пазарът на телевизионна реклама се очаква да остане стабилен. MTG не предоставя разбивка по страните, в които оперира, с точните приходи и печалба, а ги обобщава като региони. "Нова броудкастинг груп" е предстaвена в групата на международния развлекателен бизнес на MTG, в който влиза също френският канал Trace.

Компанията майка MTG продължава да отбелязва ръст в приходите и печалбата както за периода април – юни, така и за първото полугодие на 2017 г., показват данните от отчета. Общите приходи на шведската група за първите шест месеца от годината се равняват на 7.95 млрд. шведски крони, или около 831 млн. евро, което представлява увеличение от близо 13% в сравнение със същия период през 2016 г. В отчета се посочва, че ръстът се дължи основно на доброто представяне на скандинавския бизнес на групата, където в допълнение се отчита увеличение на цените за реклама и на цените за абонамент.

Без изненади в конкурса за генерален директор на БНТ

Изтече срокът, до който кандидатите за участие в конкурса за генерален директор на БНТ можеха да подадат документи в Съвета за електронни медии (СЕМ). В състезанието ще участват: дългогодишният спортен журналист Сашо Йовков - в момента редактор "Продуцентски център "Спорт" в БНТ, водещият на "Панорама" в миналото Иван Гарелов (през 2008 г. излезе досието му като сътрудник на бившата ДС), бившият генерален директор на БНР Валерий Тодоров, бившият финансов директор на БНТ Тома Иванов , журналистът и поет Стоил Рошкев (работил в БТА, БНР и БНТ), Теодор Ангелов - водещ на публицистично предаване в телевизия СКАТ. Както обикновено, документи е подал и инженер Радослав Главчев, който е вечен участник в конкурса, популярен с по-нестандартните си и екзотични идеи . В последния момент документи са подали и бившият изпълнителен директор на TV 7 Емил Кошлуков и бившият оперативен директор на БНТ Константин Каменаров.

На 2 август СЕМ трябва да реши кой ще е новият генерален директор на обществената телевизия. Ако никой от кандидатите не събере най-малко три гласа още при първото гласуване, се насрочва второ заседание. В случай че и на него не бъде избран генерален директор, следва трето гласуване. Ако и на него не бъде избран директор, процедурата се прекратява. А управлението на БНТ остава в ръцете на досегашния - т.е. Вяра Анкова - до насрочването на нов конкурс.

Renault представи новия си електрически автомобил с активация към най-младата аудитория





Авотомобилният бранд Renault, съвместно с рекламната агенция New Age Media - България, собственост на киноверигата Cinema City, лансира едномесечна рекламна кампания за представянето на новия електрически автомобил Renault ZОЕ. Действията се развиваха в Cinema City Paradise, където беше позиционирана и иновативната детска площадка, наречена ZOE.

Целта е чрез специални играчки - клатушки, децата да генерират енергия, забавлявайки се. До детската инсталация е разположен и екран, който отмерва зареждането на батерията в зависимост от отчетените километри. Мотото на кампанията е "Енергия от ново поколение за новото поколение". Кампанията включваше още и излъчване на рекламен клип, дигитални постери между залите с интерактивна визия, даваща интересни факти, както и спот на 37-метровия LED-екран над касите и входа на киното, пишат от рекламната агенция, като допълват, че от началото на август детската площадка ще бъде преместена в столичния парк "Заимов".

Задаващата се война: Браузъри срещу рекламното замърсяване

В началото на 2018 г. Chrome и Safari, които общо държат 68% от глобалния пазарен дял на браузърите, ще внедрят функции, насочени към възстановяването на приличното потребителско изживяване.

В началото на юни на годишната си световна конференция за дивелъпъри Apple обяви, че следващата версия на Safari ще позволява на потребителите да блокират автоматичното пускане на видеа. Тази стъпка ще елиминира едно голямо дразнение: докато скролвате дадена страница, изведнъж започва рекламно видео с високи децибели. Друга голяма новина около Apple e планът им да блокират способността на рекламодателите да проследяват потребителите от един сайт в друг.

Що се отнася до Google, възползвайки се от доминиращата си позиция на рекламния пазар, компанията засилва усилията си за почистване на рекламната екосистема с две инициативи: чрез интегриране на система за филтриране на рекламите и внедряване на нова система, наречена Funding Choices, продължение на програмата им за сътрудници .

Liberty Media преговаря да купи Univision

Liberty Media Corp проявява интерес да купи цялата или част от испаноезичната медийна група Univision, твърди източник на The Wall Street Journal. Преговорите все още са в начален етап и нищо не е сигурно. Дори и сделката с Liberty да пропадне, американската Univision вече има планове отново да се върне на фондовия пазар. Групата е собственик на множество телевизии, радиа и мобилни приложения.

Потенциалната сделка с медийния магнат и собственик на Liberty Media - Джон Малоун, би могла да извади собствениците на Univision от тежката ситуация. Liberty Media е собственик на различни медии - като телекомуникационния лидер Charter Communications Inc, дистрибутора на Formula 1 – Formula One Group, образователната мрежа Discovery Communications Inc, са само някои от тях.

Потенциалната сделка с Liberty Media не е първият опит на собствениците на Univision да намерят купувач, твърдят източници на Reuters. Предишните преговори са били с американските CBS Corp и Time Warner Inc.

Великобритания ще се бори със сексистките стереотипи в рекламите

Рекламите, които насърчават стереотипните роли на мъжете и жените, ще бъдат подложени на строга регулация, обяви Агенцията за стандарти в рекламите в Обединеното кралство, пише "Дневник". В новите стандарти, които изготвя регулаторът, се предвижда ограничаване на образите, които показват мъжете като непохватни в най-простите домакински задачи или жените като принудени да чистят след тях.

В анализ на рекламите и ролята им за насърчаване на стереотипите агенцията отбелязва, че рекламно съдържание, което се подиграва с хора, които не се вписват в социалните етикети за полова идентичност, причиняват "щети на индивидите, икономиката и обществото" и ще са необходими нови правила, които да ги регулират.

Revlon избра Grey за своя международна творческа агенция



Фотограф: Revlon

Американският козметичен гигант Revlon избра Grey за своя международна творческа агенция и разшири дейността на медийната си ангенция MediaCom, която вече управлява бюджетите на рекламодателя и в района на Северна Америка, където до сега обслужваща агенция беше Carat. По този начин Revlon консолидира комуникационния си бизнес в международната група WPP, част от която са двете агенции.

В съобщение до служителите, цитирано от изданието AdWeek, президентът и изпълнителен директор на козметичната компания Фабиан Гарсия пише, че Grey ще обслужва редица брандове, сред които Revlon и Elizabeth Arden, защото агенцията има богат опит в индустрията. Той отбелязва, че агенцията е работила с марката Pantene, част от гиганта P&G, в продължение на близо 30 години и е спечелила международното творческо обслужване на Herbal Essences през 2016 г. Глобалният изпълнителен директор на Grey Джим Хийкин написа от своя страна, цитиран от AdWeek, че агенцията ще осигури интегрирани комуникационни услуги, които включват както традиционна, така и дигитална реклама, промоции и различни маркетингови активации.

Популярни личности представят инструкциите за сигурност на British Airways

Повече от 12 години след последното обновяване на видеото с инструкции за сигурност на борда на британската British Airways компанията покани редица популярни личности, комици и актьори да представят правилата по време на полет, както и да запознаят публиката с благотворителната организация Comic Relief и възможностите за дарения. Клипът е с продължителност шест минути и протича като кастинг за заснема на видео за инструктаж. В него известният готвач Гордън Рамзи показва къде трябва да бъде поставен ръчният багаж, а актьорите сър Иън Маккелън и Уоруик Дейвис демонстрират как се поставя кислородна маска. Във видеото участват още Роуан Аткинсън, Чиуетел Еджиофор, Джилиън Андерсън и др. "За нас е изключително важно клиентите ни да се ангажират в нашия видеозапис за безопасност, а включването на някои от най-известните личности в страната ни дава шанс да създадем нещо забавно, което се надяваме хората да гледат от самото начало до края", коментира в официално изявление изпълнителният директор на британската авиокомпания Алекс Круз, цитиран от изданието Independent.