Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (1 август)

Флориан Скала, изпълнителен директор на "БТВ медиа груп"



Фотограф: Цветелина Белутова



Фотограф: Benoit Tessier



[Toyota]



Фотограф: Philippe Wojazer/REUTERS

Глобалният президент на Carat Уил Суейни





Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук bTV увеличава леко приходите и намалява значително печалбата В официалния отчет на CME се отбелязва, че за второто тримесечие на годината медийната група в България отбелязва лек ръст в приходите от 1.6% в сравнение със същия период 2016 г., достигайки близо 20.8 млн. долара. За периода януари – юни обаче постъпленията на "БТВ медиа груп", макар и с малко, намаляват до 36 млн. долара в сравнение с 36.3 млн. долара през същия период на 2016 г.Далеч по-различно е положението с оперативната печалба преди обезценки и амортизации - тя отбелязва двуцифрен спад за всеки от отчетните периоди. От началото на годината до юни намалението е с 37%, до 4.4 млн. долара. През второто тримесечие тя е била 3.07 млн. долара, като се е понижила с близо 50% в сравнение със същия период 2016 г.От "БТВ медиа груп" коментираха за "Капитал", че са повишили инвестициите си в програмно съдържание през пролетния сезон, което е довело и до увеличение на гледаемостта в праймтайм слота и на дела на целодневната гледаемост. "В същото време се отразиха и на OIBDA [оперативната печалба преди обезценки и амортизации] заедно с еднократни разходи през първото и второто тримесечие на годината", добавят още от компанията.Повече по темата може да прочетете тук Компанията - производител на автомобилни гуми, Michelin избра Havas Media за своята глобална медийна агенция. Договорът влезе в сила от юли 2017 г., като стойността на рекламните бюджети е 100 млн. долара.Havas Media ще отговаря за всички активности, свързани с медиа купуване и мeдиа планиране, за различни пазари на компанията, сред които са България, САЩ, Мексико, Канада, Франция, Испания, Германия, Великобритания и Китай.Изпълнителният вицепрезидент и член на Изпълнителното бюро на групата Michelin Клер Дорлан-Клозел коментира, че Havas Media ще помогне на Michelin и чрез стратегии, основани на съдържание и използване на данни.Повече по темата може да прочетете тук Новият рекламен клип на Toyota Yaris "Почувствай енергията на новия Yaris", който се върти в телевизионния ефир от май тази година, е сниман в България. Клипът е продукция, поръчана от eвропейското подразделение на автомобилната компания Toyota Motor Europe и за пръв път е показан по време на автомобилното изложение в Женева през март.Оригиналното 90-секундно видео е режисирано от Антон Никовски от Papaya Film Studios. Акцентът в рекламния клип се поставя върху хибридното задвижване на Toyota Yaris, както и върху новия бензинов двигател на автомобила. Продуцент - изпълнител на проекта в България, е софийската агенция Made in Sofia, оглавявана от Искра Петрова."Имахме свободата да избираме измежду няколко варианта за телевизионна кампания на новия Yaris. За нас е чест, че можем да комуникираме модела с видео, което е заснето в България", коментира бранд мениджърът в "Toyota България" Михаела Радкова.Изпълнителният продуцент Искра Петрова споделя, че клипът е сниман през най-дългия и най-студен зимен период за последните 20 години. "За нас беше огромно постижение това, че успяхме да осигурим екипа и необходимото количество консумативи за почистване на снимачната площадка, които трябваше да бъдат търсени и доставени от различни градове на страната", разказва ПетроваАктьорското присъствие в клипа също е изцяло българско – за участие в нощните улични сцени са наети 50 души, а главната роля в клипа е на танцьорът Петър Иванов, инструктор в танцовата хип-хоп школа uMove - София.Творческото задание от Toyota е да се улови модерното усещане на новия Yaris, който е насочен към по-младата аудитория, с активен градски стил на шофиране.Мениджърът на кампанията на Toyota Europe Стефан Ридлевски коментира, че с Yaris Hybrid 2017 компанията е искала аудиторията да почувства енергията, която носи управлението на колата. "Papaya Film го направи блестящо. Гарантирано 100% хибридно забавление", смята РидлевскиToyota Motor Europe NV/SA (ТМЕ) отговаря за продажбите на едро и маркетинга на всички автомобили, части и аксесоари за Toyota и Lexus, както и за производствените и инженерингови дейности на Toyota в Европа."Мейд ин София" ООД е българска продуцентска къща, създадена през 2008 г. oт Искра Петрова – продуцент, и Патрик ван Хаутем – режисьор. Компанията принадлежи към международната верига от продуценти Made in World ( www.madeinworld.net ). В последните години "Мейд ин София" обслужва предимно чужди аудио-визуални продукции, реализирани в България. Клиентите на компанията са продуценти, агенции и рекламодатели от цял свят. Сред тях Англия, Аржентина, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Мароко, Полша, САЩ и др.Приходите и печалбата на социалната мрежа нараснаха значително през изминалото тримесечие и надхвърлиха очакванията на анализаторите. Постъпленията са скочили с 45% до 9.3 млрд. долара, а нетната печалба – със 71% до 3.89 млрд. долара. От компанията отдават отличните си резултати на постъпленията от онлайн реклама, които са нараснали с 47% за периода, утвърждавайки социалната мрежа като предпочитана от рекламните компании платформа, съобщава Financial Times.Акциите на компанията поскъпнаха с около 4% в часовете след края на редовната борсова сесия, достигайки 172.5 долара, което е ръст от 44% от началото на годината. В резултат на това пазарната капитализация на компанията достигна почти половин трилион долара.Активните дневни потребители на социалната мрежа са нараснали до 1.36 млрд., отчитайки ръст от 17% спрямо същия период на миналата година. С подобен темп са се повишили и месечно активните потребители и те вече наброяват 2.1 млрд.Повече информация можете да прочетете тук Общите приходи на Google за второто тримесечие на годината са достигнали 26.01 млрд. долара, което е с 21% повече спрямо същия период на миналата година при променливи валутни курсове. Оперативната печалба на компанията е 4.13 млрд. долара, а нетната й печалба е 3.52 млрд. долара.От компанията отчетоха приходи, изключващи плащанията към партньори, на стойност 20.92 млрд. долара, които съответстват на очакванията на анализаторите, но разочароват някои по-оптимистично настроени инвеститори. Прогнозните стойности за постъпленията на компанията варираха между 20.55 и 21.6 млрд. долара по данни на Bloomberg, като се отчита глобата в размер на 2.7 млрд. долара, която Google получи от Европейската комисия.Основният бизнес на Google, който включва приходите от онлайн реклама в различните подразделения на компанията, а също и други интернет услуги, е генерирал 22.67 млрд. долара. От тази сума обаче 22% е изплатена на партньори, използващи услугите на Google, под формата на разходи за пренасoчване на трафик т. нар. traffic acquisition costs (TAC).Повече по темата може да прочетете тук Американската компания Discovery Communications е на път да купи кабелната телевизионна мрежа Scripps Networks Inveractive Inc, твърдят източници на Reuters. Преговорите все още не са официални, но източниците на агенцията твърдят, че до края на другата седмица е много вероятно да е сключена сделка за около 12 млрд. долара.Някои от най-известните канали от мрежата на Scripps са HGTV, Travel Channel и Food Network. Към този момент акциите на Scripps са оценявани на 84.07 долара, като офертата на Discovery е за 90 долара.Ако сделката приключи успешно, Discovery ще има достатъчно канали, за да може да създаде телевизионни пакети, които да предлага през американските телевизионни оператори Comcast и Charter Communications.Повече по темата може да прочетете тук Carat е обявена за медийна агенция №1 в света от международната изследователска компания RECMA, която представи традиционния си доклад Network Diagnostics – Qualitative Evaluation report в края на миналата седмица.Агенцията заема първа позиция в класацията без прекъсване от 2013 г. насам и е определяна за първенец девет пъти в последните 10 доклада на организацията, която оценява работата на медийните и дигиталните агенции в световен мащаб.Класацията се базира на анализ на работата на над 700 агенции, опериращи в 46 страни. Компаниите се оценяват по 18 критерия, включващи придобиване на нов бизнес, запазване на настоящи клиенти, награди, развитие на таланти, както и ключови ресурси, вложени в дигитални медии и развитие на разнообразен медиа микс.От доклада става ясно, че Carat е увеличила оценката на качествените си параметри до +238 точки от февруари 2015 г. досега, както и дистанцията пред следващата агенция в класацията на RECMA с цели 11%.Глобалният президент на Carat Уил Суейни коментира, че оценката на агенцията е ясно свидетелство за способността й постоянно да предефинира начина, по който работят медиите, с единствената цел да постига по-добри резултати за своите клиенти.В България Carat присъства от шест години и успя да се развие до една от най-успешните медийни агенции на пазара със силен дигитален профил и голямо портфолио от локални и глобални клиенти.RECMA е международна изследователска агенция, която оценява работата на дигиталните и медия агенции в световен мащаб.Най-успешният състезател в историята на олимпийските игри - Майкъл Фелпс, срещу най-опасния хищник на океаните - голямата бяла акула - това беше рекламният тийзър на научнопопулярната серия "Седмицата на акулите" по "Дискавъри". И докато голяма част от зрителите очакваха да бъдат свидетели на истинска надпревара, тя всъщност се оказа компютърна симулация в плуването между Фелпс и голямата бяла акула, виртуално поставени един до друг в съседни коридори. Все пак акулата победи Фелпс на 100 метра в открити води, като измина разстоянието за 36.1 сек. Американецът, който прекрати кариерата си миналото лято след игрите в Рио, финишира за 38.1 сек.Самото "състезание" предизвика недоволство сред част от зрителите. В социалните мрежи те изразиха разочарование, че въпреки мащабната реклама не са станали свидетели на реално състезание, и я определиха за "фалшива".Екипът на "Дискавъри" действително е измерил времето, за което двамата "участници" са изминали разстоянието в открити води край Южна Африка, но не и едновременно.Дигиталната агенция Xplora обяви вакантна позиция за Pay Per Click Specialist *Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg