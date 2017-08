Безстрашните момичета* от рекламния фестивал в Кан

Всички участнички в тазгодишното издание на програмата See It Be It.

[Cannes Lions]



[Cannes Lions]

Какво е See It Be It



Програмата е създадена през 2014 г., след като организаторите на Cannes Lions отчитат изключително малкия брой жени, заемащи ръководни постове в рекламния бизнес - близо 25% от творческите екипи на агенциите са жени и само 11% от тях стигат до ниво творчески директор. Целта на програмата е да промени статуквото и стереотипите, като провокира открит разговор по темата и стимулира агенциите да дават шанс на хора на база на възможностите им, а не на пола им. Идеята зад See It Be It е не само да постави жени от индустрията в центъра на вниманието, но и да им предостави най-доброто от фестивала - вдъхновение, контакти, менторски сесии с най-големите имена в бранша, уъркшопи и достъп до ексклузивни събития. В програмата тази година се включиха общо 15 участници от цял свят, избрани сред повече от 650 кандидати след поредица от интервюта и подбор на база портфолио, награди и опит.

McCANN NEW YORK | 2017

Дълго време рекламните фестивали по света се асоциираха от широката аудитория като място, където маркетолози и рекламисти се награждават за добре свършената работа през годината, повишавайки и иначе високото си самочувствие. Днес обаче рекламните събития са се превърнали в платформа за обсъждане и привличане на вниманието към актуалните проблеми на индустрията. Несъмнено най-влиятелното и престижно събитие от бранша е фестивалът Cannes Lions, който през последните години поставя фокуса не толкова върху "лъвовете", присъждани за творческите постижения на агенциите, колкото върху съпътстващата ги програма – лекции, дискусии и професионални уъркшопи.Именно сред нововъведенията в международния фестивал е и програмата See It Be It (виж карето), която обръща внимание на дисбаланса мъже-жени в рекламната индустрия както в разпределението на ръководните позиции, така и в самите рекламни кампании. За първи път в програмата тази година имаше и българско участие - творческият директор на рекламна агенция Noble Graphics Мария Милушева, която беше избрана за една от 15-те участнички от цял свят. Тя разказва от първо лице за предимствата на социално отговорната комуникация, участието на жените в рекламата и други важни теми, засегнати на тазгодишния фестивал Cannes Lions.Според проучване на над 2000 филма, наградени през последните 10 години в категориите Cannes Lions Film and Film Craft, мъжете получават около 4 пъти повече екранно време и говорят близо 7 пъти повече от жените, като тези цифри не са се променили въпреки многобройните кампании по темата. Освен това изследователите откриват, че мъжките персонажи в рекламите са много по-разнообразни по отношение на възраст, докато в повечето случаи героите от женски пол са представени като млади, слаби, красиви, сексуализирани и едва 1% от тях - като забавни и с чувство за хумор. Което не е особено забавно.Именно заради това може би най-запомнящата се кампания в тазгодишното издание на фестивала Cannes Lions беше статуята, наречена "Безстрашно момиче" (Fearless Girl), изправено срещу иконичния разярен бик на "Уолстрийт" пред Нюйоркската фондова борса. Статуята е поставена от инвестиционния фонд State Street Global Advisors в нощта срещу 8 март с цел да насърчи повече компании да назначават жени на лидерски позиции. Това е и една от най-награждаваните кампании на всички времена с цели 18 лъва. Простотата, въздействието и силата на "Безстрашното момиче" прескачат географски, езикови и културни бариери и в това се крие гениалността на кампанията, но истината е, че една статуя не може да реши проблема, когато даже бордът на директорите на рекламодателя State Street Global Advisors се състои от 82% мъже.Добрата новина обаче е, че все повече брандове обръщат внимание на ролята на жените в комуникацията си – тазгодишната вълна от вдъхновяващи кампании като What are Girls Made of (От какво са направени момичетата - бел. ред.) и Da Da Ding на спортния бранд Nike, This Girl Can (Това момиче може - бел. ред.) на британската организация Sport England и много други ясно показват набиращата сили тенденция да се търсят нови начини за привличане на жените и да се показват нов тип модели за подражание. И напълно логично - когато 85% от всички решения за покупка се взимат от жени, повече и по-реалистични женски образи е не просто вярната за бизнеса стратегия, но и вярната картина на света, в който живеем.Именно защото резултатите са тези, които движат бизнеса, на фестивала в Кан акцентираха на някои важни и определящи политиките на компаниите числа.от потребителите купуват по веднъж месечно продукти на брандове, които подкрепят добра кауза.от потребителите биха препоръчали марка, която подкрепя кауза, пред такава, която не подкрепя.от потребителите заявяват, че при сходни цена и качество биха заменили дадена марка с друга, която подкрепя кауза.от потребителите декларират, че са по-лоялни към брандове с кауза.Изводът е, че доброто и доходоносното не се самоизключват и когато една компания има призвание и цели, по-големи от реализиране на печалби, тя израства. Именно заради това е важно компаниите да не забравят, че добрата и смислена работа води не само нови клиенти, но и по-мотивирани служители, както и по-качествени партньори в лицето на рекламните агенции.В лекцията си "How to suck less as a client" ("Как да сте по-малко гаден клиент" – бел. ред.) веригата за бързо хранене Burger King, която е и рекламодател на годината на Cannes Lions 2017, обърнаха внимание на пряката връзка между творческите иновации и комерсиалния успех. Главният маркетинг директор на веригата Аксел Шуон коментира пред публиката, че креативността е задължително условие, ако искаш брандът ти да е привлекателен за потребителите, персонала, медиите, рекламния бизнес.Рекламата има едно огромно предимство – има платформа за изява. Всеки ден милиони реклами стигат до милиони хора по всевъзможни канали. Когато промениш езика, наратива, героите, променяш нагласи, стереотипи, очаквания, обща култура, дори и чувството за естетика. За да се случи това обаче, е необходимо и рекламодателите, и агенциите да бъдат смели и откровени и все по-често да се опитват да използват гласа и публиката на брандовете за каузи, които ще направят света поне малко по-добро място.* От кампанията Fearless Girl (Безстрашно момиче - бел. ред.) на инвестиционния фонд State Street Global Advisors, изготвена от