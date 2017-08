Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (8 август)

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

На българския пазар

Kампанията за избор на генерален директор на БНТ влиза в разгара си

Според процедурата, приета от Съвета за електронни медии (СЕМ) за конкурса за генерален директор на БНТ, на 21 август ще започне изслушването на кандидатите и представянето на идеите им за развитието на обществената медиа. Преди това те имат възможност да работят в полза на избирането им, което обикновено би трябвало да тече в няколко посоки - търсене на подкрепа от граждански организации и обществено значими фигури, среща с екипи вътре в БНТ за предварителни разговори и популяризиране на концепциите.

Има и друг подход, който включва задкулисни срещи с различни политически сили. Тази част е най-любопитна, но винаги е обвита в мъгла и пазена в тайна, защото по закон политиците нямат право да се намесват в работата на независимия медиен регулатор, както и в избора на директор на обществената медиа. Това правило през годините никога не се е спазвало и конкурсът винаги е бил жертва и на партийни договорки. Няколко политически формации, от които "Капитал" потърси коментар по темата, неофициално потвърдиха, че част от кандидатите са търсили среща с тях.

По закон регулаторът би трябвало да взима независими решения, това е и смисълът на специалния му статут. Но през годините неизменно са изказвани подозрения, че претендентите за генерален директор на БНТ и БНР индиректно търсят лоби сред членовете на СЕМ през партиите или институциите, които са съставили регулатора. Сегашното разположение на силите в него е такова, че от петима членове на СЕМ двама са излъчени от днешната опозиция, но пък не поддържат тесни връзки с номиниралите ги партии. Затова и най-печелившата стратегия към момента е да се търси лоби в ГЕРБ. За избор на директор на БНТ са нужни поне три гласа.

Повече по темата може да прочетете тук

SiteMedia Consultancy е финалист в конкурса на PR News

PR агенцията SiteMedia Consultancy е сред финалистите в тазгодишния международен конкурс на американското специализирано издание PR News. Той цели да отличи най-добрите кампании, проекти, агенции и клиенти от цял свят. Агенцията е номинирана в категория "Прес релийз" с кампанията за Пух – Първата бионик котка. SiteMedia Consultancy е единствената българска компания, достигнала до финалния етап на конкурса на PR News.



"Надяваме се, кампанията за първата бионик котка в България да се пребори за още по-висока награда в категорията, тъй като наистина постигна невиждани резултати – само с едно разпространено прессъобщение успяхме да постигнем над 1200 публикации в повече от 65 държави по целия свят", коментира за медиите Любомир Аламанов, управител на SiteMedia Consultancy. В средата на септември ще бъде и официалната церемония по награждаването, когато ще станат известни победителите от всяка категория.

Защо рекламният фестивал Cannes Lions повдигна темата за дисбаланса мъже - жени в рекламната индустрия

Дълго време рекламните фестивали по света се асоциираха от широката аудитория като място, където маркетолози и рекламисти се награждават за добре свършената работа през годината, повишавайки и иначе високото си самочувствие. Днес обаче рекламните събития са се превърнали в платформа за обсъждане и привличане на вниманието към актуалните проблеми на индустрията. Несъмнено най-влиятелното и престижно събитие от бранша е фестивалът Cannes Lions, който през последните години поставя фокуса не толкова върху "лъвовете", присъждани за творческите постижения на агенциите, колкото върху съпътстващата ги програма – лекции, дискусии и професионални уъркшопи.

Именно сред нововъведенията в международния фестивал е и програмата See It Be It, която обръща внимание на дисбаланса мъже - жени в рекламната индустрия както в разпределението на ръководните позиции, така и в самите рекламни кампании. За пръв път в програмата тази година имаше и българско участие - творческият директор на рекламна агенция Noble Graphics Мария Милушева, която беше избрана за една от 15-те участнички от цял свят. Тя разказва от първо лице за предимствата на социално отговорната комуникация, участието на жените в рекламата и други важни теми, засегнати на тазгодишния фестивал Cannes Lions.

Текста на Мария Милушева може да прочетете тук

Дигитален бизнес

Google влиза в конкуренция със Snapchat



Фотограф: Arnd Wiegmann

Интернет гигантът, подобно на най-големия си конкурент на пазара Facebook, влиза в директен двубой със Snapchat, имитирайки модела на платформата. Компанията разработва нов проект, наречен Stamp, за разпространение на новини в поредица от слайдове, пише изданието The Wall Street Journal. Името представлява игра на думи - "St" идва от истории (на английски stories), а "amt" ( Accelerated Mobile Page) се отнася за бързото зареждане на страниците в платформата на мобилни устройства. Новият проект на компанията ще изкарва на преден план голямо количество новини, а рекламодателите ще могат да се позиционират на по-видими за потребителите позиции.

Много подобна е секцията на Snapchat - Discover за намиране на новини в платформата и бързата им смяна чрез слайд. Facebook пък внедри в приложението си Instagram възможност за споделяне на кратки публикации, наречени "истории" между потребителите - функция, която по-късно се появи и в самия Facebook.

Twitter продължава да губи приходи от реклама и увеличава загубата



Фотограф: Kacper Pempel

Въпреки инвестициите си във видео- и стрийминг съдържание, които целят да увеличат конкурентоспособността на социалната мрежа, Twitter запази потребителската си база в същите рамки от предишното тримесечие - 328 млн. души.

Поради липсата на нови потребители Twitter се изправя пред редица проблеми - увеличение на загубата и спад на приходите от реклама. Нетната загуба се е повишила до 116.5 млн. долара за второто тримесечие от 107.2 млн. за същия период през 2016 г. Приходите спаднаха с 4.7% до 573.9 млн. долара.

Приходите от реклама надминаха предварителната анализаторска оценка от 458.1 млн. долара и достигнаха 489 млн., което все пак се равнява на спад от 8% на годишна база. Ръководството на Twitter обяви в писмо към инвеститорите си, че не се очаква подобрение на отрицателната тенденция през втората половина на годината.

Повече по темата може да прочетете тук

Медиен бизнес

Приходите на Etsy растат, а с тях и разходите им за реклама

Американската платформа за онлайн търговия Etsy отчете положителни финансови резултати за второто тримесечие на годината, които дадоха тласък и на новата рекламна стратегия на компанията. Приходите й за периода април - юни нарастват с 19.1% на годишна база, достигайки 101.7 млн. долара, а нетната печалба се равнява на 11.7 млн. долара в сравнение със загуба от 7.3 млн. долара за същия период миналата година.

12 години след основаването на Etsy и повече от 60% увеличение на разходите за реклама пред миналата година, достигайки до 28 млн. долара, компанията ще се стреми да намали инвестициите си в брандирано съдържание и да даде по-голямо възможност за изява на потребителите в платформата, пише AdAge. Тези средства ще бъдат преразпределени за дигитален маркетинг за привличане на нови потребители с цел да се постигне по-висока възвращаемост. Etsy вече разполага и с инструмент за гарантиране на плащанията, за да подсигури клиентите и стартира персонализирани известия, за да насърчи посетителите да се върнат в платформата. Компанията иска да разработи нови инструменти специално за продавачите в Etsy, за да могат сами да привличат повече клиенти. Към момента платформата има около 1.8 млн. активни продавачи и около 31 млн. активни купувачи.

Повече тук

Рекламен бизнес

Срокът за кандидатстване в конкурса Golden Drum е удължен

Кандидатури за тазгодишното издание на конкурса в областта на маркетинга, рекламата и дизайна Golden Drum могат да се подават до 18 август на сайта на събитието . В надпреварата могат да се включат рекламни и медиа агенции, рекламодатели, студиа за дизайн и продуцентски къщи и други компании, които участват в процеса по създаване и представяне на маркетинг решения. Сред условията за кандидатстване е проектите да бъдат разработени в периода 1 януари 2016 г. и 18 август 2017 г. Всички кандидатури ще се оценяват от 22 международни специалисти в областта на комуникациите. Golden Drum 2017 ще се проведе от 18 до 21 октомври в Любляна, Словения.

На 79 години сър Антъни Хопкинс стана лице на модна марка

И на 79-годишна възраст сър Антъни Хопкинс е търсено лице не само в киното, но и в модата. Актьорът позира с костюми, кашмирени пуловери и шалове от новата колекция на луксозната италианска марка мъжко облекло Brioni, пише "Дневник".

Черно-белите фотографии на Грегъри Харис за кампанията направиха впечатление в мрежата. Хопкинс е рекламно лице на марката за сезон есен/зима, наследявайки това занимание от друг свой колега - Самюел Джексън, а преди него - от метъл легендите от "Металика".

Свободни позиции:

PR агенцията AMI Communications България обяви вакантна позиция за Account Executive.

Inter Cars България обяви вакантна позиция за Marketing Professional .

Евромастер импорт - експорт обяви вакантна позиция за Маркетинг мениджър .

*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg

Новините на NOVA стартират онлайн платформа за проверка на произхода и достоверността на новините с цел да въпрепятстват разпространението на непроверена и невярна информация. На онлайн адреса nova.bg/proveri потребителите могат да изпращат линкове към новини със съмнителна достоверност, които ще достигат до дежурен редактор на Новините на NOVA, който ще ги проверява и щe публикува част от тях в платформата. Всяка представена новина ще бъде определяна като "достоверна", "недостоверна" или "частично достоверна" и ще бъде придружена с кратка аргументация защо е класифицирана като такава. Всеки потребител, изпратил линк към съмнителна новина за проверка ще получи официален отговор от екипа на Новините на NOVA.В допълнение, всяка седмица водещ репортер ще представя подробна информация за това по какъв начин е проверил дадена новина и какви инструменти е използвал, с цел да насочи вниманието на потребителите към критичния прочит на новините.Сред условията изпратената информация да бъде одобрена и проверена е тя да бъде свързани със събития, които са от значителен обществен интерес, да е е публикувана на български език в български сайтове и в рамките на 24 часа, считано към момента на изпращането им за проверка. Всеки потребител има право да изпраща до пет новини в рамките на един ден, уточняват от "Нова броудкастинг груп"."За нас е важно да дадем инструментите в ръцете на потребителя и той сам да се научи да разпознавадостоверното от недостоверното. Нямаме претенция да можем да се справим с целия организиран поток отфалшиви новини, защото това е сериозен бизнес и ние знаем това, но ще направим толкова, колкото можем.Нямаме и за цел да създаваме комерсиален продукт, а да бъдем максимално полезни на хората и да дадемсвоя принос в борбата с разрастващото се влияние на неверните новини", коментира в осициално съобщение Дарина Сарелска, директор "Новини и актуални предавания" в медийната група.