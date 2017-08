Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (22 август)

ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДИРЕКТОР НА БНТ ПРЕД СЕМ



Еди Кю има големи планове за Apple



Листването на компанията на борсата се очаква в началото на 2018г.



Инструкции в картинки как да си направим мантия от GoT



Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук През изминалата 2016 г. фармацевтичният сектор е увеличил инвестициите си в телевизионна реклама с 16% и със 17% в преса по данни на мониторинговата агенция ГАРБ. От данните й става ясно, че през 2016 г. 194 млн. лв. са били инвестирани от сектора в тв реклама, докато сумата за 2015 г. е била 162 млн. лв. Отчетеният ръст за тази година е 15.8%. Що се отнася до пресата, в хартиени издания са рекламирани лекарствени продукти за 15.3 млн. лв. Като водещо рекламно присъствие в преса имат "Хранителни и диетични добавки", чиито брутни инвестиции през изминалата година са 8.5 млн. лв.Ако през миналата година категория "Фармацевтика" е отбелязвала скок на инвестициите в медийно присъствие, е важно да се спомене, че най-сериозен е ръстът на лекарствените средства без рецепта (+43.3%), хранителните и диетичните добавки (+21%) и лекарствата на билкова основа (11.3%). Съвсем близо до третите в класацията на четвърто място са лекарствата за външно приложение (11%).По данни на агенцията в топ 5 на рекламодателите от фармацевтичния бранш първенството през изминалата година държи Natur Produkt, които са увеличили инвестициите си в тв реклама със 73.1%. След тях се нареждат Walmark и Actavis, които са увеличили инвестициите си съответно с 8.9% и 32.8% спрямо предходната 2015. На четвърто и пето място по направени инвестиции в тв каналите се нареждат Sandoz (+40.1%) и Reckitt Benckiser (+4.6%).На заседанието си в сряда Съветът за електронни медии (СЕМ) реши кой от подалите документи за участие в конкурса за генерален директор на БНТ ще има привилегията да участва в събеседване и да представи идеите си за развитието на телевизията. В първия ден на състезанието - 21 август, пред СЕМ се явиха Сашо Йовков, Валерий Тодоров и Тома Иванов. Във втория ден от конкурса концепциите си представят Иван Гарелов, Константин Каменаров, Емил Кошлуков. До третия етап на конкурса не са допуснати Радослав Главчев (инженер), Стоил Рошкев (работил в БТА, БНР и БНТ), Теодор Ангелов - водещ на публицистично предаване в телевизия СКАТ. На 23 август СЕМ трябва да гласува и да обяви кой ще е новият генерален директор на БНТ.Текстът е част от специалното издание на "Капитал" Здраве . Повече по темата може да откриете тук Брандовете и рекламните лица ще трябва да се подготвят да харчат повече за платена реклама във Facebook. Причината е въвeдената в сряда опция boost, която позволява на "социалните" звезди да превърнат постовете си от платено в спонсорирано съдържание чрез тагването на компанията, за която работят. От своя страна компаниите ще могат да одобряват профилите, които имат правото да ги споменават в публикациите си, и ще могат да спонсорират публикациите, без да ги споделят предварително. Рекламодателите ще получат достъп и до разнообразна статистическа информация за целите на маркетинга чрез профилите си в социалната мрежа. Данните ще варират от броя на потребителите, за които е достъпна публикацията, до CPM (cost per thousands), най-често използваното съотношение при онлайн рекламата, което съотнася средствата, отделени за рекламата, с броя на впечатленията от нея в хиляди.На пръв поглед иновацията улеснява рекламирането чрез Facebook, но маркетинговите агенции се опасяват, че в близкото бъдеще социалната мрежа може да реши да потисне публикациите, които не са получили boost от съответната компания, намалявайки приходите на използваните от маркетинга на влиянието лица и увеличавайки разходите за компаниите.Apple си е заделила бюджет от близо 1 млрд. долара за производството на оригинална медийна продукция. Сериозната сума, която най-скъпата компания в света планира да похарчи за заснемането на оригинални филми и сериали, които да предлага на феновете си, е признак, че създателят на IPhone планира сериозно да навлезе в средите на платеното мултимедийно съдържание. За сравнение - средствата представляват половината от бюджета на HBO, един от големите играчи в сектора, за 2016 г. Компанията може да придобие и да произвежда до 10 телевизионни шоупрограми, работейки за осъществяването на визията на старши вицепрезидента на Apple Еди Кю за предлагането на висококачествено съдържание, подобно на сериала Game of Thrones на HBO. Достъпът на потребителите до продукцията ще се осъществи чрез платформата за стрийминг на музика iTunes или ново приложение, насочено изцяло към видео.Лидерът в онлайн стрийминга на музика Spotify е избрал UM за свой международен медиен партньор, съобщава говорител на музикалната компания, без да уточнява условията на договора. Вероятно избраната след конкурс UM, която е част от IPG Mediabrands, ще отговаря за по-голямата част от медийното съдържание на Spotify, което анализаторските компании оценяват като разход за платформата от между 40 и 50 млн. долара годишно. Сред задълженията на UM вероятно ще са активен мониторинг на социалните медийни канали за информация, обикновено проследяване на различни източници на медийно съдържание като блогове, уикита, новинарски сайтове, микроблогове като Twitter, сайтове за социални мрежи, уеб сайтове за споделяне на видео/снимки и други. Споразумението с UM вероятно е част от подготовката на Spotify за листването й на борсата, което се очаква към началото на 2018 г.Deloitte Digital, подразделението на британската Deloitte, занимаващо се с консултации в областта на креативността и творчеството, придобива творческата агенция Acne Agency. Сделката е част от поредицата придобивания на компанията за професионални услуги, целящи да осигурят по-голям пазарен дял на Deloitte в творческия маркетинг и съответно от средствата на компаниите. Основаната през 1996 г. Acne е ценна придобивка за британската компания, след като творческата агенция получи широко обществено одобрение за хумористичната реклама, която разработи за шведския производител на мебели за дома IKEA. Сред другите известни клиенти на агенцията са Spotify и H&M.След като информационната медия Quartz откри, че HBO използва черги на IKEA при направата на пелерини за героите от популярния си сериал Game of Thrones, шведският производител на оборудване за дома сега помага на клиентите си да си спретнат мантии в стил "направи си сам". Шведската компания публикува инструкции на Facebook страницата си под формата на колаж как да превърнем продукт на IKEA в автентично наметало на пазител от "Нощен страж" - военна организация, древен орден, който в сериала държи и пази Вала – огромната стена, която разделя северната граница на Седемте кралства от земите отвъд.Антирасистката реклама, дело на американския производител на потребителски стоки Procter&Gamble, разстройва белите американци. Рекламното видео с продължителност малко над 2 минути въплъщава дългогодишното етническо напрежение, натрупано в САЩ, показвайки кадри от неудобните разговори, които цветнокожите родители са принудени да провеждат с децата си. Докато неловките родителски задължения на белите родители се изчерпват с разговорите за "птичките и пчеличките", цветнокожите родители трябва до подготвят децата си как да се държат, в случай че станат жертва на социална дискриминация. Видеото е озаглавено "Разговорът" и включва няколко трогателни сцени на разговор между цветнокожа майка и дъщеря й.Щабът на Доналд Тръмп за преизбирането му за президент пусна първата телевизионна реклама - 30-секунден клип, отправящ нападки срещу демократите и възхваляващ постиженията му през първите седем месеца на поста, пише "Дневник".Тръмп обяви, че ще се бори за преизбиране почти веднага след като положи клетва като президент - необичайна стъпка, която обаче му позволи да започне агитация много преди следващите президентски избори през ноември 2020 г.От кампанията на президента отказаха да посочат колко пари са похарчени за рекламата или защо са решили да я пуснат точно сега. В нея се отбелязва, че Тръмп е създал работни места и е подпомогнал финансовите пазари след идването си в Белия дом.Повече тук обяви свободна стажантска позиция в областта на маркетинга *Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg