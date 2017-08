Facebook на помощ на журналисти

"След като все повече хора четат новини в платформи като Facebook, ние сме длъжни да създадем информирано общество," казва изпълнителният директор на социалната мрежа Марк Зукърбърг



Социалната мрежа Facebook променя политиката си за разпространяване на новини в опит да е "по-добър партньор" на новинарските организации. Интернет платформата ще интегрира различни приставки към обичайния си news feed, които ще удостоверяват медията. Нововъведенията са плод на няколко срещи между Facebook и представители на новинарската индустрия през последните месеци като част от започнатия през януари журналистически проект ( Facebook Journalism Project )."След като все повече хора четат новини в платформи като Facebook, ние сме длъжни да създадем информирано общество", написа изпълнителният директор на социалната мрежа Марк Зукърбърг в личния си профил.От началото на тази седмица популярните новини имат логото на медията, която ги е публикувала. Целта на социалната мрежа е да се намали обемът на фалшивите новини и да "се повиши доверието към журналисти". Макар засега опцията да е само за най-често четените и за търсени статии, Facebook ще се стреми всички новини да имат лого."Преди никой не говореше за бранд, а сега не минават и 15 минути, през които да не чуя думата бранд в контекста на журналистика и журналисти", коментира колумнистът на The New York Times Франк Бруни в една от срещите на индустрията с Facebook.Социалната платформа ще се опита да увеличи абонаментите към медиите. "Ако хората сключат абонамент, след като прочетат някоя статия във Facebook, парите ще са директно за издателите, които работят здраво, за да разкрият истината. Facebook няма да вземе никаква част от печалбата", написа още Зукърбърг. Тази приставка все още е в тестов период, като до края на годината социалната мрежа ще започне да работи по този модел с няколко медии от САЩ и Европа.Социалната мрежа започна проекта, който би трябвало да помогне на медии да се справят с нарастващия проблем около разпространяването на фалшиви новини, в началото на 2017 година. Проведени са няколко срещи с водещи медии от индустрията, сред които Washington Post и The New York Times.Идеята е Facebook да си сътрудничи с новинарските агенции, да се наложат нови платформи за разпространение на новини, както и да се обучат журналисти и потребители да различават на кои източници може да се вярва, като проектът се развива паралелно в три сфери.нови приложения за по-интерактивно съдържание – например повишено използване на незабавни новини, повече публикации във формат 360 градуса и Live видеопредавания, както и безплатно приложение, което дава данни на медиите за успеваемостта им на различни социални платформи. Освен товаелектронно обучение на журналисти на девет езика, което ще е съпроводено със сертификат. Американската компания е член на First Draft Partner Network, която се опитва да верифицира истинността на потребителски кадри, затова и ще продължи да разработва приложения в тази насока."Проблемът с фалшивите новини е по-голям от всяка платформа и е важно за всички нас да работим заедно, за да можем максимално да намалим ефекта", написа продуктовият директор на Facebookв блога на компанията при старта на журналистическия проект.