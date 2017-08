Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (29 август)

Акцентът от сферата на маркетинга и рекламата все по-често пада върху фалшивите новини.



Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук БНТ има нов генерален директор - Константин Каменаров. С близо година закъснение Съветът за електронни медии (СЕМ) в крайна сметка реши кой ще управлява държавната телевизия, натоварена с обществени функции. Той заменя на поста Вяра Анкова, която управлява БНТ два последователни мандата, плюс една година допълнително (общо седем), докато медийният регулатор изчакваше удобен момент да обяви конкурса.Константин Каменаров беше избран с гласовете на четирима от общо петимата членове на медийния регулатор. Сред аргументите за избора на Каменаров членовете на СЕМ изтъкнаха неговия професионализъм, управленска компетентност, концепция за развитието на БНТ и познаване на телевизията. Все твърдения, които тепърва ще се проверяват и доказват в рамките на тригодишния му мандат.Засега много хора от БНТ - настоящи и бивши служители, го определят като кандидат на статуквото, от когото не се очаква да направи сериозни промени. Дали това твърдение е основателно ще си проличи от избора му на членове в управителния съвет на медията и от назначенията на другите ключови ръководни позиции в телевизията.По време на целия конкурс дилемата беше не кой ще представи по-добра концепция, а кой ще бъде предпочетен от ГЕРБ. Политическото влияние върху СЕМ, а и върху БНТ, е лесно за обяснение. Членовете на съвета се избират или назначават от политици, а телевизията получава огромна част от финансирането си директно от държавния бюджет. И въпреки че конкурсът приключи с нов шеф на БНТ, опитите да се говори за истинските проблеми на обществената телевизия бяха малко. Някои от кандидатите повдигнаха въпросите за финансовата и редакционната независимост на медията, но нито един политик не пое вдигнатата топка. Така сега изглежда, че едва ли някой ще започне сериозната реформа в обществените медии, така че те да вършат много повече работа на зрителите, а времето ще покаже как се развива това.Източник: dnevnik.bg [[img:3032299]]Стоян Стоянов, който по професия е геодезист, направи карта на целия градски транспорт на София, дейност, убягнала на цялата администрация на Столичната община, съобщава "Нова телевизия". Става въпрос за подробна транспортна схема, на която се виждат всички автобусни, тролейбусни, трамвайни линии и метрото.Той изработва картата за четири месеца в Пловдив. "Премиерата" на картата ще е след два месеца, а центърът за градска мобилност вече е купил прототипа на схемата и в момента я превежда на английски език."Интернет е пълен с информация за населените места, но картата на хартия винаги ще остане модерна", категоричен е Стоянов. По думите му не е шега работа да ориентираш един човек в градската обстановка. Такъв вид карти нямат стандарт, обяснява Стоянов."...Нито се ориентирах къде съм, нито закъде съм... Аз познавам езика и горе-долу града. Какво остава за един чужденец", споделя Стоянов за свое пътуване в столицата в социалната мрежа Medium през юни за това как и защо е решил да направи схемата.Социалната мрежа Facebook променя политиката си за разпространяване на новини в опит да е "по-добър партньор" на новинарските организации. Интернет платформата ще интегрира различни приставки към обичайния си news feed, които ще удостоверяват медията. Нововъведенията са плод на няколко срещи между Facebook и представители на новинарската индустрия през последните месеци като част от започнатия през януари журналистически проект (Facebook Journalism Project), целящ да осигури по-добра информираност на хората и да намали разпространението на фалшиви новини.От началото на миналата седмица популярните новини имат логото на медията, която ги е публикувала. Целта на социалната мрежа е да се намали обемът на фалшивите новини и да "се повиши доверието към журналисти". Макар засега опцията да е само за най-често четените и за търсени статии, Facebook ще се стреми всички новини да имат лого.Социалната платформа ще се опита да увеличи абонаментите към медиите. "Ако хората сключат абонамент, след като прочетат някоя статия във Facebook, парите ще са директно за издателите, които работят здраво, за да разкрият истината. Facebook няма да вземе никаква част от печалбата", написа Зукърбърг в социалната мрежа. Тази приставка все още е в тестов период, като до края на годината социалната мрежа ще започне да работи по този модел с няколко медии от САЩ и Европа.Идеята на журналистическия проект на Facebook e социалната мрежа да си сътрудничи с новинарските агенции, за да се наложат нови платформи за разпространение на новини, както и да се обучат журналистите и потребителите да различават на кои източници може да се вярва.Медийната група Bloomberg ще разшири бизнеса си, като добави консултантски услуги, пише Financial Times. Тази услуга се предлага и от други медии, но сега Bloomberg ще се превърне в първата голяма група в сектора, която да предоставя консултации. Медията вече е известна с терминалите си за финансова информация. Линиите между медийните консултанти, рекламните агенции и доставчиците на съдържание все повече се размиват, предимно заради търсенето на нови приходи от реклама. Новата услуга ще бъде пусната още през август и ще се конкурира с водещи консултантски агенции в бранша.Bloomberg вече си е осигурила няколко големи корпоративни клиента. Идеята на проекта е групата да използва информацията, с която разполага, включително и тази oт Bloomberg Terminal и Bloomberg New Energy Finance, за да предоставя по-добри услуги на своите клиенти и в същото време да намери нови източници на приходи. Обявяването на разширението на бизнеса на Bloomberg идва в момент, в който компанията търси такива. Една от големите причини за това е дигиталната реклама, където Google и Facebook установяват все по-голяма доминация. Приходите от реклама трябваше да компенсират и свиващия се пазар на физически издания, но това не се случва. Така и седмичното издание Businessweek ще остане само за платени абонаменти в интернет.Американската компания Starbucks е поредната жертва, за която се разпространиха фалшиви новини, пише Financial Times. Според появили се този месец постове в социалната мрежа Twitter веригата за кафе щяла да раздава безплатни напитки на нелегални американски имигранти с цел да се съберат на едно място нелегални имигранти, а след това да бъде повикана американската Служба по имиграцията.Оказва се, че измамник е започнал разпространяването на хаштага #borderfreecoffee (кафе без граница), като рекламите са включвали оригиналното лого на компанията, както и разпознаваемия фон и снимка на Starbucks напитки. Американската компания побърза да опровергае туитовете като "напълно фалшиви", които оставят хората "неинформирани". Инцидентът е пореден случай, в който фалшиви новини вредят на реномето на големи американски компании - дефинирано като политически проблем явление, с което компаниите се опитват да се справят.Една от водещите компании за маркетинг и реклама в света - WPP, намали прогнозните си финансови резултати, след като големите производители на потребителски стоки намалиха средствата, които отделят за реклама на продуктите си, съобщава Reuters. Британската компания не достигна очакваните резултати за първото полугодие и беше принудена да преоцени представянето си до края на годината.До голяма степен слабото представяне на маркетинговата компания се дължи на силната зависимост на бизнеса й от дейността на гиганти като Nestle, Unilever и други, които са основните клиенти на WPP. Слабото представяне на компаниите за потребителски стоки обаче директно се е отразило и върху разходите, които те правят за маркетинг и реклама. Средствата за рекламна дейност допълнително намаляват, след като инвеститори активисти започнаха да оказват натиск на компаниите за потребителски стоки, което принуди голяма част от тях да започнат програми за свиването на разходите си.Netflix традиционно е известен с това, че не показва реклами по време на оригиналните си предавания. Компанията за стрийминг на филми и сериали обаче прави "изключение" с новия си ситком Disjointed, чиито епизоди редовно са прекъсвани от фалшиви рекламни кампании, промотиращи несъществуващи производители на марихуана. Идеята на рекламните блокове е чисто комедийна и представя пародийни версии на реални компании.Disjointed, който направи дебюта си в Netflix в петък, играе ролята на Кати Бейтс като жена, която управлява диспансер за канабис, където тя и нейните служители са постоянно напушени. Почти всеки от първите 10 епизода на сериала включва най-малко една реклама за пародия, която изпраща различни популярни рекламни жанрове.Повече тук Рекламата на френски:Водещият актьор в хитовия сериал на HBO Game of Thrones поставя под въпрос съвременната хиперсвързаност като лице на рекламната кампания, промотираща новия хардуерен продукт на технологичния гигант Cisco.Два дни преди очаквания финален епизод на седми сезон на Game of Thrones хардуерният производител се обръща към актьора зад образа на Тирион, за да запознае света с новите си "базирани-на-намерение" мрежови решения, които бяха обявени по-рано това лято. Рекламната кампания се нарича "The Network. Intuitive."В малко под три минути Динклидж се разхожда в съвременен Лондон, занимавайки се с някои от идеологическите въпроси на модерния свят, свързани с интернет технологиите.Новият маркетингов трик на американската верига за бързо хранене включва използването на технологии за изкуствена реалност и отговаря на въпроса как да ангажирате обсебения от мобилните технологии персонал с вашия продукт и в същото време да обявите странна маркетингова маневра, която показва, че все още сте една стъпка пред от конкурентите си. KFC се опитва да съчетае и двете със създаването на виртуалната реалност Escape Room, чрез която обучава служителите си как да изпържат пилето по оригиналната рецепта на компанията."Трудният път - стая за евакуация за виртуално обучение на KFC" е разработена от творческата технологична група Wieden & Kennedy и е проектирана да бъде преживяна чрез платформата Oculus. Популяризираната с "видеоклип на ужасите" изкуствена реалност предизвиква служителите на веригата да овладеят петте стъпки в пърженето на пиле. И всичко това под зоркия поглед на ужасяваща портретна картина на полковник Сандърс, който "наблюдава" стаята. Само когато успешно усвоят техниките, служителите могат да "избягат" обратно в реалния свят.Рекламното видео може да видите тук: