Какво четат директорите на най-големите рекламни групи

Мария Грашнова, изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network за България и Балканите



Listening Brands: How Data is Rewriting the Rules of Branding – автор Джей Ар Литъл



"Актуална, точна, с ярки примери. Ако имаше картинки, вероятно тази книга би била ултимативният комикс за хората в медиа индустрията. Така най-кратко бих могла да опиша книгата на Джей Ар Литъл "Listening Brands: How data is Rewriting the Rules of Branding". За мен тя е лично попадение тази година и ярък пример как най-силното оръжие на рекламната индустрия смени своя собственик и премина в ръцете на потребителя.



Консуматорът сега е този, който може да достави посланието на бранда по-добре, отколкото самият бранд. И ако брандът слуша внимателно, той печели правото да стане част от диалога на своите потребители, дори темата да не е пряко свързана с бизнеса му.



Като стратег с дългогодишен опит в маркетинг индустрията авторът Джей Ар Литъл поднася най-важната информация в три основни извода след всяка глава, описвайки прецизно историческата трансформация на целия медиен бранш, която дигиталната икономика донесе със себе си.



Защо е важно да я прочетете? Защото днешните брандове трябва да започнат да слушат своите потребители внимателно, а всяка глава от книгата ще ви научи как да правите това наистина добре. Особено ако подхождате към рекламата все още с мегафона в ръка. Оставете го – той няма да ви трябва, защото силата му премина в чужди ръце."