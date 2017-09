Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (19 септември)

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

На българския пазар

Започна десетото издание на рекламния конкурс "Effie България"

Агенции и рекламодатели вече могат да подават заявки за десетото юбилейно издание на конкурса за ефективност на маркетинговите комуникации "Effie – България", който традиционно се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Тази година за пръв път конкурсът "Effie – България" вместо през пролетта ще се проведе през ноември чрез смяна на мястото с другата голяма надпревара за рекламната индустрия – фестивалът ФАРА, който отличава творческата работа на агенциите. Така участниците в "Effie – България" могат да кандидатстват с кампании, реализирани в период от близо две години – от 1 януари 2016 г. до 30 септември 2017 г. Друга промяна, въведена от предишното издание на конкурса, са трите срока за подаване на заявки – 6, 16 и 24 октомври в сайта на надпреварата . Разликата между тях е в таксата за кандидатстване - колкото по-рано се подадат заявките, толкова по-евтини са те. "От миналогодишния конкурс залагаме и на по-силна комуникация на "Effie – България", която освен споделянето на подробна информация за участие на сайта на надпреварата и представяне на добри примери от бранша през тази година включва и провеждането на безплатен семинар, на който агенции и рекламодатели могат да получат практически съвети как да напишат и представят своите заявки", коментира за "Капитал" изпълнителният директор на БАКА Мариана Брашнарова. По комуникацията на десетото издание на "Effie – България" работи рекламната агенция Noble Graphics.

Традиционно проектите могат да бъдат подавани за участие в пет категории: "Стоки", "Услуги", "Промоции", "Корпоративни комуникации" и "Социална, медийна, политическа кампания". Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 22 ноември.

JYSK продължава партньорството си с CARAT



Фотограф: JYSK

Датската компания за мебели и обзавеждане JYSK преподписа договора си за обслужване с медиа агенцията CARAT и двете компании продължават съвместното си партньорство на 21 международни пазара, сред които и България. Агенцията, част от комуникационната група на Dentsu Aegis Network, работи с JYSK през последните три години, а сега е преизбрана за същия период. От датската компания не споменават конкретна сума за годишния си глобален комуникационен бюджет, но посочват, че са става въпрос за трицифрена сума в милиони датски крони. "Като компания ние започнахме своя дигитален път, но трябва да продължим да поддържаме цялостен и интегриран поглед върху това как да управляваме модерен бизнес за търговия на дребно на 21 различни пазари. Някои го наричат omnichannel, ние го наричаме разумен подход за търговия на дребно с акцент върху потребителите. CARAT се доказа като ефективен и сигурен спаринг партньор, винаги способен да осигури силни резултати на ежедневна база, но същевременно да мисли и творчески и да предизвиква границите на нашите способности. Затова очакваме и да продължим своето сътрудничество с фокус преди всичко върху растежа", коментира за медиите Нилс Вейен, старши вицепрезидент "Маркетинг и продажби" в датската компания.

Кой ще прави клиповете за българското председателство на ЕС

Режисьорът и продуцент Димитър Гочев ще участва в изработването на анимирано лого, аудио- и видеоклипове за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, пише "Дневник". Гочев е съдружник в дружеството "Ди индъстри", което е спечелило обществената поръчка за малко над 240 хил. лева за изработване на телевизионни, аудио- и интернет клипове, възложена от Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

За обществената поръчка са кандидатствали пет фирми - "Ейч Ди ченъл", "Арт уинар", "Бранд Ню айдиъс", "Мирамар филм" и "Ди индъстри". Първите три са били отстранени, тъй като предложенията им не са съответствали на техническата спецификация.

"Ди индъстри" ще създаде анимирано лого и разработка на визуална идентичност; четири триминутни видеа на различни теми, а към всяко от тях и по пет 30-секундни клипа; 18 аудиоклипа на български и английски език с продължителност по 30 секунди; 15 видео- и анимирани интернет банера. В поръчката е предвидено изпълнителят да създаде и оригинална музика за нуждите на българското председателство. Режисьор на видеоклиповете ще бъде Димитър Гочев. Ръководител на екипа е Божидар Велинов, а автор и сценарист е Мирон Крумов.

Димитър Гочев е оператор, режисьор и продуцент, един от създателите на компаниите СИА и "Камера". Продуцент е на сериалите "Под прикритие", "Революция Z", "Стъклен дом" и на игрални и документални филми като "Аве", "Последната линейка на София" и др. Един от последните му проекти е сериалът "Ние, нашите и вашите" по "Нова телевизия", където е и режисьор.

Журналист от "Капитал" е национален победител в конкурса Siemens CEE Press Award 2017

Журналистът на "Капитал" Мария Манолова е национален победител в конкурса Siemens CEE Press Award 2017. Състезанието се провежда за втора поредна година и търси най-добрите журналистически материали на тема "Дигитализация/Индустрия 4.0". Тази година участват 29 материала, включително телевизионни репортажи, печатни и онлайн публикации. Мария Манолова спечели най-много точки в гласуването на националното жури с текста " Как един град става умен ".

В регионалния конкурс участват 11 държави от Централна и Югоизточна Европа – Словакия, Румъния, Унгария, България, Украйна, Хърватия, Словения, Молдова, Черна гора, Сърбия, Австрия, както и Израел. Българската статия победител ще се съревновава с най-добрите журналистически материали по темата от останалите държави участници. Тримата регионални победители ще бъдат обявени на церемония на 28 септември 2017 г. в Siemens City във Виена.

Какво четат директорите на най-големите рекламни групи

В нестихващия поток от информация и количеството професионална литература на пазара е трудно да се отсеят книгите, които наистина заслужават внимание. Именно заради това в края на летния сезон ви представяме малък списък с книги, препоръчани от директорите на някои от най-големите комуникационни групи в България, потвърдили полезността им през практиката си. Те обхващат различни етапи и сфери на бизнеса – от разрастването на една компания, през трансформацията на рекламната индустрия и новите маркетинг модели до бъдещето на комуникациите и отношението към потребителите. По-голямата част от препоръчаните книги са преведени и могат да бъдат намерени на българския пазар, а всички са налични в библиотеката на Amazon и под формата на електронни книги.

Помолихме да препоръчат книги изпълнителния директор на All Channels Communication Group Александър Дурчев, Екатерина Тупарева, изпълнителен директор на Ogilvy Group Bulgaria, изпълнителния директор на Dentsu Aegis Network за България и Балканите Мария Грашнова и Николай Неделчев, изпълнителен директор на Publicis One.

Дигитален бизнес

Apple планира въвеждане на софтуер за блокиране на "бисквитките"



Фотограф: Aly Song

Малко след като всички погледи бяха приковани от новите телефони на Apple, технологичният гигант успя да си навлече негативи от редица рекламни организации и агенции. Основната причина за това е, че компанията планира внедряването на софтуер за блокиране на т.нар. бисквитки (cookies) в новата версия на браузъра си Safari. По този начин потребителите ще могат да ограничат проследяването им в онлайн пространството и таргетирането им на база предишни посетени страници. Сред рекламните организации, които се обявиха срещу новата функция, са Interactive Advertising Bureau (IAB) и American Advertising Federation, които споделят в открито писмо, че са "дълбоко загрижени" от плановете на Apple да пусне версия на интернет браузъра, която заменя "бисквитките" с набор от контролирани от Apple стандарти. Функцията, наречена Intelligent Tracking Prevention ("Предотвратяване на интелигентното проследяване"), ограничава начина, по който рекламодателите и уебсайтовете могат да следят потребителите в интернет, като въвеждат 24-часов лимит за пренасочване на реклами. Според организациите тази функция би възпрепятствала избора на потребителите и възможността да им се предоставя полезна за тях информация, както и ще навреди на съдържанието, което се издържа от реклами. В защита от Apple смятат, че това е ефективен начин за възвръщане на доверието в потребителите.

Рекламен бизнес

Diesel лансира нов рекламен клип, възпяващ човешките недостатъци

Модният бранд Diesel лансира новия си рекламен клип, който представя начина на живот на младите и активни хора, които не се притесняват да изразят себе си и да поставят на преден план недостатъците и странностите си. В рекламата е представена странната човешка красота през татуирани тела с белези, кривогледи момичета или такива с една вежда, които се возят в счупени коли по неравни пътища. Всичко това е обединено в една не толкова идеална филмова лента. Идеята зад клипа е да се противопостави на разбиранията, че хората и светът трябва непременно да се стремят към достигане на перфектността. Заглавието на клипа е Go With The Flaw ("Давайте с недостатъка" - бел. ред.), който е дело на агенцията Publicis Italia. Рекламата на модния бранд завършва с дългогодишния слоган на компанията For successful living ("За успешен живот" - бел. ред.), който във времето е използван по редица провокативни начини, като последната кампания е доказателство за това.

Burger King пусна автобусна линия в Брюксел

Веригата за бързо хранене Burger King пусна автобусна линия в Брюксел, която има няколко спирки и води жителите и посетителите на града до единствения ресторант там, в покрайнините на града. Брандираният автобус носи името на най-известния сандвич на веригата - The Whooper Bus, а пътниците могат да го използват безплатно от 10:30 ч. до 21 ч. "Клиентът ни веднага хареса идеята. Беше проста, но изненадваща и никога преди не се беше случвало в Белгия. Те [Burger King] бяха притеснени заради изолираното местоположение на ресторанта и когато им казахме, че това ще е първото "каране до магазина", мисля, че оцениха брифа ни", коментира пред специализираното издание AdWeek творческият директор на обслужващата агенция Buzzman Джордж Мохамед-Шериф.

Nissan остава спонсор на Шампионската лига до 2021 г.

Автомобилният производител Nissan удължи договора си с Шампионската лига и остава спонсор на надпреварата до 2021 г., съобщи УЕФА. Японският гигант постигна договорка с европейската централа да спонсорира и Суперкупата на Европа за следващите ѝ три издания.

замени Ford през 2014 г., като подписа с европейската футболна централа за три сезона. Споразумението тогава беше на стойност около 50 млн. евро на сезон. Според новия договор сумата е още по-висока.

Автомобилният производител ще продължи да снабдява Шампионската лига с превозни средства до края на договора, а освен това ще провежда

в цяла Европа. Това е промоционална обиколка, при която феновете имат възможност да видят легендарната купа от Шампионската лига.

Свободни позиции:

Дигиталната агенция Interactive Share обяви вакантна позиция за Digital Account Manager.

Сдружение "Тук-Там" обяви вакантна позиция за мениджър маркетинг и комуникации.

NissanNissan Tour