Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (26 септември)

Фотограф: Цветелина Белутова

Константин Каменаров



Фотограф: Надежда Чипева

между юни 2015 г. и май 2017 г. Анализът на Facebook показва, че те вероятно са свързани една с друга и действат от Русия.

, нито към конкретен кандидат. Посланията им са се фокусирали върху разделящи социални и политически въпроси – правата на ЛГБТ

обществото, расовите проблеми и контрола върху оръжията. Близо една четвърт от тях са били насочени към конкретни географски райони, гласи съобщението на компанията.



[Reuters]



Фотограф: Lucy Nicholson/Reuters

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук Kомпанията майка на най-големия български мобилен оператор "Мобилтел" - Telekom Austria Group (TAG), обяви, че ще прекръсти всичките си подразделения в региона на А1. В официално изявление от групата съобщиха, че целта на ребрандирането е да предоставят едно и също изживяване и оферти на всичките си 24 млн. клиенти в седем държави. Промяната обаче ще се случи поетапно в зависимост от пазарните особености.Ребрандирането на "Мтел" в А1 в България ще включва цялостна промяна на компанията, освен смяна на името и логото на телекома от компанията ще предлагат в допълнение нови услуги и продукти, по-качествена мрежа и още по-добро ниво на обслужване на клиентите. "То [ребрандирането] ще ни даде възможност да използваме силния бранд А1, за да се превърнем в един изцяло интегриран и конвергентен доставчик на телекомуникационни услуги, който използва всички синергии и предимства на това да е част от една от най-големите корпорации в света, за да отговори на очакванията на клиентите си в дигиталната ера", коментираха от "Мобилтел".Повече по темата може да прочетете тук Бившият генерален директор на БНТ Вяра Анкова поема стратегическото ръководство на новинарския екип на "Нова телевизия". От 9 октомври тази година тя ще отговаря за развитието на новините, информационните предавания и публицистичните програми на медията. За присъединяването на Анкова към екипа на "Нова" се говореше усилено повече от два месеца, докато се провеждаше конкурсът за нов директор на БНТ.Вяра Анкова управлява БНТ два последователни мандата, като вторият изтече на 1 август 2016. Тя остана на поста още година след това, защото СЕМ отлагаше конкурса за нов генерален директор на БНТ с неубедителни причини.Преди близо месец пък след медиен скандал с етикет "цензура", предизвикан от бившия журналист в "Нова телевизия" Васил Иванов, медията освободи директорката на "Новини и актуални предавания" Дарина Сарелска. Конкретни причини за решението не бяха посочени. Междувременно Иванов започна работа в свързаната с Делян Пеевски телевизия "Канал 3". В началото на лятото Силва Зурлева пое управлението на новините и актуалните предавания в "Нова телевизия". Очаква се тя да продължи да наблюдава новинарския екип, за да въведе новия директор в работата, коментират в медията.Повече по темата може да прочетете тук И този телевизионен сезон големите ефирни телевизии залагат на сигурно. Изборът и за зрители, и за рекламодатели отново е между риалити формати, и то отново между "Фермата" и VIP Brother.Решението на bTV и "Нова" да започнат есенния сезон именно с тези предавания съвсем не е случаен. Това са форматите с традиционно висок рейтинг и данните на пийпълметричните агенции за поредна година го доказват. Най-много зрители сядат пред екрана именно заради тях, а това е водещо и за избора на рекламодателите. Затова и най-големите инвестиции на телевизиите продължават да са именно в риалити формати, следвани от сериалите и шоупрограмите.Въпреки че пазарът е далеч от бума при снимането на български сериали преди няколко години, има все повече сигнали, че водещите телевизии ще запазят амбициите си да предлагат и такова съдържание на зрителите. "Нова" продължава да излъчва четвъртия сезон на "Откраднат живот", а изпълнителният продуцент "Дрийм тийм филмс" снима нов сериал за телевизията - "Дяволското гърло". Трайно в схемата на "Нова" остават и риалити сериалът "София ден и нощ", сатиричното предаване "Господари на ефира" и музикалните формати.Скоро bTV пък ще започне да излъчва българския сериал "Скъпи наследници". В есенната програмна схема на конкурента на "Нова" се открояват и добре познати предавания като "Шоуто на Слави" и кулинарният формат MasterChef, "Гласът на България" и "Бригада Нов дом".Всичко това показва, че основните телевизии инвестират в изпитани програмни формули и все още нямат намерение да правят резки промени към нови. Постъпката им е логична, защото този тип предавания очевидно продължават да носят успех при очевидно нисък риск.Повече по темата може да прочетете тук "На 15 септември Константин Каменаров внесе в СЕМ имената на четиримата кандидати да станат част от управленския му екип. С това той спази срока, който му поставихме. Не мога да коментирам обаче кои са имената, докато не мине гласуването", обяви пред "Капитал" председателят на медийния регулатор София Владимирова. Очакваше се СЕМ да одобри внесените от Каменаров кандидатури, но заради по-кратката работна седмица гласуването беше отложено за тази. Според изискванията на медийния закон членовете на УС са четирима и се избират с мандат от три години. Всеки от тях ще участва в цялостното управление на БНТ и ще отговаря за определен ресор.Въпреки отказа от официални коментари както от СЕМ, така и вътре в БНТ заради предстоящата процедура по одобряване на управителния съвет имената вече са известни. Четиримата души, които Константин Каменаров припознава като свой управленски екип, са: адвокатът Зина Трифонова, журналистът и дългогодишен издател Валери Запрянов, спортната журналистка Василена Матакева и редакторът и сценарист Антон Андонов. Източници на "Капитал" потвърдиха, че това са предложенията и вероятността в списъка да настъпят промени е нищожна.Единствената номинация, която Константин Каменаров потвърди и коментира публично, е тази на Валери Запрянов. Той го определи като "професионалист, човек, на когото може да се разчита и който може да помогне".Повече по темата може да прочетете тук Веригата за бързо хранене "Макдоналдс" в България афишира сътрудничеството си с българския производител на млечни продукти "Добрев", като от две седмици в обектите й се предлагат два "маестро бургера" (телешки и пилешки) с кашкавал "Добрев".Специална рекламна кампания на веригата рекламира предложенията като "Гурме преживяване с родни вкусове". Макар сътрудничеството между двете компании да продължава повече от пет години, сега за пръв път то се обявява публично чрез рекламна кампания, уточни за "Капитал" Росен Добрев, съсобственик на "Добрев трейд".Кулинарията, "гурме" ястията и качествените местни продукти в последните години са в центъра на потребителското внимание, като тенденцията не пропуска и България, а много фирми в сектора акцентират върху това в рекламните си кампании. В тази посока явно е решила да работи и веригата за бързо хранене."Очевидно маркетингът на "Макдоналдс" е преценил, че е добре да се знае, че се ползват наши сирена. Явно според компанията сме достатъчно интересни за клиентите й. Смятам, че имаме полза един от друг да се афишираме, че работим заедно", коментира Росен Добрев. От "Макдоналдс" също потвърдиха, че партньорството е от няколко години. "И преди сме работили с продукти на "Добрев". По наши проучвания българският клиент търси местни продукти, произведени в България от местни доставчици. Сега афишираме сътрудничеството, за да докажем, че сме релевантни на искането на българските купувачи", коментира за "Капитал" Христина Малчевска, маркетинг мениджър на "Макдоналдс" в България.Повече по темата може да прочетете тук Стотици, може би хиляди, реклами преминават ежедневно през модераторите на Facebook, които не са подготвени да улавят политическа пропаганда, пише "Дневник". Това разказаха четирима бивши служители на компанията пред The Verge. Наскоро социалната мрежа съобщи, че е разкрила как близо 470 неактивни акаунта и страници, нарушаващи правилата ѝ, са купили реклами на стойност около 100 000 долараЗакупените реклами не са се отнасяли пряко към американските избориПожелалите анонимност служители обаче разказват, че не са били обучени да разкриват подобен род пропаганда. Всеки модератор ревюира различен аспект на рекламата – изображението, отделни части от текста или страницата, на която се появява тя.Повече по темата може да прочетете тук Wenner Media обяви, че обмисля стратегически възможности за мажоритарния си дял в списание Rolling Stone, след като базираният в Ню Йорк издател продължава да измества фокуса си от бизнеса с печатни медии заради спадащите рекламни приходи, съобщава "Ройтерс".Компанията наскоро продаде другите си две списания – Us Weekly и Men’s Journal, подчертавайки трудностите пред индустрията, докато приходите от реклама спадат в епохата на все по-конкурентна интернет среда. Миналата година сингапурската BandLab купи 49% дял от списанието.Rolling Stone е най-известното списание сред музикалните медии, има 12 международни издания в Австралия, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексико и Русия. Компанията твърди, че достига публика от над 65 млн. души.Повече по темата може да прочетете тук Зрителите, които гледат документалния филм Breaking2 на National Geographic в рамките на една вечер, няма да виждат нито една реклама по време на излъчването, но това не пречи шоуто да е пример за едно от най-големите рекламни партньорства в мрежата.Националната географска мрежа работи заедно с Nike, за да произведе Breaking2, като следва трима от най-добрите бегачи в света, прекарвайки една година сред учените от Nike Sport Research Lab. Те имат за цел да подготвят първия човек, който ще завърши маратон в рамките на два часа,Nike вече година координира тестването, анализа на обучението, дизайна и разработката на иновационни продукти и състезателните дни. Брад Уилкинс, директор на екипа на Nike Explore в лабораторията Nike Sport Research, ръководи екипа от учени."Ние сме истински съдружници в съдържанието, които се интересуват от това да разкажат една история", каза Кортни Монро, изпълнителен директор на National Geographic Global Networks, относно партньорството с Nike.Наистина логото на Nike не може да бъде забелязано в Breaking2 на тренировъчните дрехи и обувки на състезателите, както и на пасажера, който ги следи по време на последното им състезание. Това е така, защото филмът е създаден в партньорство и спонсориран от Nike и това ще бъде казано при представянето му. Така документалният филм не изглежда като скрита реклама на Nike - в края на краищата повечето спортисти носят спортни артикули на известната марка. Въпреки това Nike се надява, че след филма зрителите ще се интересуват от продуктите, използвани от бегачите и учените.Повече по темата може да прочетете тук Uber Technologies Inc. е завела дело срещу Fetch Media Ltd., агенция за мобилна реклама, собственост на рекламния гигант Dentsu Inc. Компанията за споделено пътуване твърди, че агенцията е представила погрешно ефективността на рекламите си за мобилни устройства, не е успяла да предотврати рекламна измама и не е предоставила отстъпки, дължими на Uber.Uber Technologies обвинява Fetch за нарушение на договора, измама и небрежност наред с други твърдения. В жалбата си компанията заяви, че е наела Fetch за закупуване и поставяне на мобилни реклами, които насочват потенциални нови ползватели и шофьори да изтеглят и инсталират приложението. Компанията коментира, че плаща само за реклами, които водят до инсталации на приложения, нови регистрации или първите пътувания.Повече по темата може да прочетете тук Агенция TBWA\Paris прави някои от най-поразителните визуално реклами на McDonald’s, а последната й кампания може да бъде определена като най-съвършената досега.Агенцията нае френския скулптор Оливие Фаварт, за да създаде сложни леки инсталации, наподобяващи три елемента от менюто на веригата за бързо хранене - Big Mac, пържени картофи и сладолед. След това фотографът Хелмут Стелценбергер ги снима с ефекта на bokeh, който замъглява точките на светлината извън фокус. Това дава ефект на нощ, подсилвайки посланието на рекламите, което е, че McDonald's е "Отворено късно".Скулпторът Фаварт използва повече от 250 фута тел, 400 заваръчни точки и около 1100 светодиода за осветяване на скулптурите. Всяка отделна светлина работи независимо, за да генерира перфектен поглед към фотоапарата. Отнема 10 дни да се построят скулптурите.Кампанията пресъздава атмосфера на по-ранните минималистични реклами на TBWA за McDonald's, показващи прости илюстрации на елементите от менюто.Рекламните визии можете да видите тук Свободни позиции: