Новият рекламен партньор на БТК

Пластовете на българския рекламен пазар претърпяват нови размествания. След продължителни летни конкурси един от най-големите рекламодатели в страната - БТК, избра комуникационната група Havas Group . В следващите две години агенцията ще управлява голяма част от рекламния бюджет на телекома, тъй като двете компании са подписали договор както за творческо, така и за медийно обслужване.

В основата на новото партньорство ще бъде изготвянето на специфична комуникация за различните целеви аудитории, която ще се разгърне под мотото "Различни заедно", обявиха от Havas. Така в БТК искат да отговорят на засилващата се конкурентна среда, където телекомите на пазара са поставени пред предизвикателството да задържат и увеличат потребителската си база както в мобилния, така и във фиксирания сегмент.

Димитрис Лиупис, главен директор "Маркетинг" и член на управителния съвет на БТК



Иванка Кючукова, изпълнителен директор в Havas Group - България



В комуникационната стратегия на БТК телевизията ще продължава да бъде основен медиен канал, като не планира резки промени в обема на бюджета си. Като причини за това посочват гарантираната най-ниска цена на контакт, както и все още високото потребление сред най-младата целева аудитория. Според данни на мониторинговата агенция ГАРБ брутните инвестиции на БТК в телевизионна реклама през първото полугодие на 2017 г. се равняват на 8 млн. лв., или с близо 10% повече спрямо същия период година по-рано. Другите два телекома - "Мобилтел" и "Теленор", насочват по-големи инвестиции в телевизия, които също нарастват. Техният брутен бюджет от януари до юни е съответно 10.1 млн. лв. и 8.1 млн. лв. Диана Симеонова коментира, че от БТК планират силно присъствие и в интернет предвид креативната стратегия и потенциала на този медиен канал. "Основен приоритет през 2018 г. ще бъде да развиваме онлайн канала ни за продажби", допълва още тя.

Диана Симеонова, директор "Маркетингови комуникации" в БТК



Изборът на нови агенции се случи след изтичане на договорите за обслужване на БТК с творческата New Moment New Ideas и медиа агенцията FCB Sofia, което доведе и до провеждането на редовен конкурс, продължил няколко месеца. Главният директор "Маркетинг" и член на управителния съвет на БТК Димитрис Лиупис коментира пред "Капитал", че брифът към участниците е бил стратегическа задача, но не спомена кои са били останалите компании в конкурса. "Трябваше да се разработи комуникационна платформа, която адекватно да позиционира бранда VIVACOM в съответствие с ценностите на компанията, нейните реални позиции на пазара, както и с бъдещите й стратегически приоритети за развитие", уточни Лиупис.От телекома коментират, че са избрали Havas за партньор заради предложените дългосрочни решения за запазване на цялостта на бранда, от една страна, в комбинация с разработването на индивидуален подход в комуникацията, от друга. "Целта ни е да достигнем по най-ефективния начин до разнообразните си таргет групи. Постоянното търсене на най-добрите канали и най-правилните послания, с които да спечелиш клиента в днешния пренаситен от информация свят, е голямо професионално предизвикателство", обясни за "Капитал" Диана Симеонова, директор "Маркетингови комуникации" в БТК.И макар целта на БТК да не е била да обединят творческото и медийното си обслужване в една комуникационна група, според Димитрис Лиупис това носи допълнителни позитиви - по-ефективен работен процес и разгръщане на творческия и стратегически потенциал на партньорството между клиент и агенция.Това е първият телеком в клиентското портфолио на Havas в България и ще бъде обслужван медийно и творчески от различни специалисти в групата, обединени в един екип. "Хората в агенцията, участващи в екипа на БТК, са над 20 души, утвърдени специалисти в рекламата и медиите. Голяма част от тях с над 15 години опит в работата за телекоми и международни комуникационни агенции", коментира Иванка Кючукова, изпълнителен директор в Havas Group - България. Тя допълва, че съвместните цели на двете компании са свързани със запазване на лидерската позиция на телекома, като едновременно с това променят възприятието за сектора като цяло. "Резултатът, към който се стремим, е брандът VIVACOM да се възприема не само като доставчик на услуги, а като връзка между хората, която ги прави по-близки", добавя Кючукова. Агенциите ще се възползва и от международната експертиза на френската Havas Group, която от края на миналата година присъства директно на българския пазар, след като дълги години оперираше през франчайз.БТК разполага с нужните финансови ресурси да развие подобна кампания. Операторът отчете ръст на приходите през първото полугодие на 2017 г. с 0.6%, достигайки 432 млн. лв. Общата печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за полугодието е 161.2 млн. лв., което е с 2.53% повече в сравнение със същия период на 2016 г. Мобилните абонати на компанията от януари до юни също отбелязват ръст с 2.35% до 3.14 млн. души, а най-голямо повишение групата отчита при мобилните се услуги.От началото на годината в телеком индустрията се случиха поредица от смени на обслужващите агенции и размяна на големи комуникационни бюджети. Началото постави БТК, които избраха за своя PR агенцията "ОТ-ДО консулт", приключвайки договора си с United Partners, които от своя страна няколко месеца по-късно започнаха работа с "Мобилтел". По-рано през май пък операторът, част от австрийската Telekom Austria Group, подписа договор за обслужване със Saatchi&Saatchi, част от комуникационната група на Publicis One. Другият телеком на пазара - "Теленор", дългосрочно работи с агенцията "DDB София", която тази година разработи и цялостна рекламна кампания и за телекома Telenor Hungary.Освен конкуренти на телекомуникационния пазар трите големи компании се надпреварват и на рекламния в опитите си да спрат миграцията на потребителите, а само времето ще покаже кои комуникационни стратегии са успешни.