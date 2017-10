NEXT-DC спечели златно отличие на фестивала Ad Black Sea в Грузия

Кампанията си Heineken - The Jigsaw, с рекламодател "Загорка", беше изготвена по повод осминафинала на "Шампионската лига" през май 2016 г.

Българската агенция NEXT-DC беше отличена със златна награда на рекламния фестивал Ad Black Sea, който се проведе за трета поредна година в Грузия. Екипът беше награден в категорията Use of non-traditional and ambient media за кампанията си Heineken - The Jigsaw, с рекламодател "Загорка", изготвена по повод

осминафинала на "Шампионската лига" през май 2016 г . В рамките на кампанията в центъра на София

е кран, разделен на 80 части, всяка от които интерактивно свързана с една от седалките пред него, активирайки се само ако бъде заета. Така феновете на футбола трябваше да поканят колкото се може повече приятели и познати, за да се включи голямата картина.



Това е единствената българска награда в тазгодишното издание на международния конкурс, който цели да отличи най-добрите рекламни кампании, реализирани в периода от 2016 г. до средата на 2017 г. Сред финалистите в категорията Cinematography беше класирана и агенцията NRG Creative Boutique с кампанията LED Song, изготвена за V-TAC Europe. В надпреварата тази година са участвали общо над 700 заявки във всичките големи 10 категории.

В състава на журито на грузинския рекламен фестивал имаше и две български попълнения. Това бяха основателят и творчески директор на NRG Creative Boutique Надежда Трифонова и Александър Николов, зам. творчески директор в NEXT-DC, съответно в категориите Design & Branding и Digital & Mobile. В Ad Black Sea всички кандидатури се оценяват от международни специалисти в сферата на комуникациите, което е съществена разлика с рекламните фестивали в България и въпрос, който създава полемики сред бранша в страната. За да бъдат разбрани от журито локалните специфики на комуникацията в кампаниите на участниците, всички заявки се представят с видео на английски, а ако е необходимо, локалният контекст допълнително се разяснява в началото. "За агенциите от по-малки държави е много важно да могат да въведат гледащия в специфичната ситуация и мислене на хората, към които е била насочена кампанията. Да получиш обратна връзка от международно жури е ценно, защото можеш да си извадиш изводи колко добра и лесно разбираема е наистина идеята ти и как е представена. Може да послужи и като добра подготовка за други международни фестивали", коментира

за "Капитал".

Сред очерталите се тенденции на конкурса Николов посочва неочакваните и иновативни идеи, които се базират на доброто разбиране на целевата аудитория. "Затвърждава се и тенденцията награди да печелят реклами, в които марката демонстрира силна социална позиция относно определен казус и застава зад нея по интересен начин. Естествено идеята трябва да е подходяща за бранда, да е нещо, заложено в неговата същност и мислене. В противен случай изглежда като отделен случай на възползване от нашумяла тема", казва още той.

беше инсталиранАлександър Николов