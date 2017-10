Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (17 октомври)

© Shutterstock

На българския пазар

NEXT-DC спечели златно отличие на фестивала Ad Black Sea в Грузия

Българската агенция NEXT-DC беше отличена със златна награда на рекламния фестивал Ad Black Sea, който се провежда за трета поредна година в Грузия. Екипът беше награден за използване на нетрадиционни канали в категорията Use of non-traditional and ambient media за кампанията си Heineken - The Jigsaw с рекламодател "Загорка". Това е единствената българска награда в тазгодишното издание на международния конкурс, който цели да отличи най-добрите рекламни кампании, реализирани в периода от 2016 г. до средата на 2017 г. Сред финалистите в категорията Cinematography беше класирана и агенцията NRG Creative Boutique с кампанията LED Song, изготвена за V-TAC Europe. В надпреварата тази година са участвали общо над 700 заявки във всичките 10 големи категории.

В състава на журито на грузинския рекламен фестивал имаше и две български попълнения. Това бяха основателят и творчески директор на NRG Creative Boutique Надежда Трифонова и Александър Николов, зам. творчески директор в NEXT-DC, съответно в категориите Design & Branding и Digital & Mobile. В Ad Black Sea всички кандидатури се оценяват от международни специалисти в сферата на комуникациите.

Сред очерталите се тенденции на конкурса Александър Николов посочва неочакваните и иновативни идеи, които се базират на доброто разбиране на целевата аудтория. "Затвърждава се и тенденцията награди да печелят реклами, в които марката демонстрира силна социална позиция относно определен казус и застава зад нея по интересен начин. Естествено идеята трябва да е подходяща за бранда, да е нещо, заложено в неговата същност и мислене. В противен случай изглежда като отделен случай на възползване от нашумяла тема", казва още той.

Управителният съвет на БАПРА остава още една година

Членовете на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) единодушно преизбраха управителния съвет на организацията за мандат от още една допълнителна година.

В състава му влизат председателят на БАПРА Катя Димитрова, която е и основател и управляващ партньор на агенцията InterImage, Мария Гергова–Бенгтссон, заместник-председател и основател и собственик на агенцията United Parners. В управителния съвет влизат: Александър Дурчев, основател и собственик All Channels Communication Group, Галин Бородинов, основател и управител на "ПР Пойнт", основателят и управител на PR Play Камелия Димитрова, управляващият директор на комуникационната група Publicis One Николай Неделчев и Ружа Загорска, управител на SiteMedia.

Сред приоритетите на БАПРА ще бъдат борбата с фалшивите новини, както и предлагането на решения на проблема със забраната за отразяване на търговските марки в медиите. Асоциацията цели и да засили сътрудничеството си с международни партньори като Световната PR организация ICCO и Международната асоциация на PR специалистите IPRA, като това освен за популяризиране на PR индустрията в България ще помогне и за участието на чуждестранни проекти в годишните награди BAPRA Bright Awards, пишат от асоциацията. Катя Димитрова коментира, че от БАПРА целят да бъдат по-активни в практическата насоченост на индустрията. "Идеята да провеждаме повече събития с цел повишаван професионалното ниво на бранша ще се развива и през предстоящата година, очакваме особено силен уъркшоп Sofia PR Summit 2018 през януари", допълва още председателят на БАПРА.

Българската 3CON е включена в изданието Top Case Studies Quidebook на PR News

Изследване на българската PR агенция 3CON участва в специалното издание на Top Case Studies Quidebook на американската медия PR News , която събира на едно място международни добри комуникационни практики и стратегии. Публикацията е със заглавие "Личната история – силата на убеждаващата комуникация", подготвена от Надежда Ванева, управляващ партньор и директор комуникации в на 3CON, разглежда практики от комуникационната стратегия на

клиникатa за неоперативно лечение на гръбначни заболявания The

American Spinal Clinic в България.



От агенцията пишат, че статията показва няколко основни стъпки в създаването на убеждаващи лични истории – процесът на създаване на доверие и подготовка на човека - нуждата неговата лична история да се превърне с послание на бранда, активиране на желанието му за полезност, акцентиране върху силата на реципрочността. "Важно е да направим процеса на споделяне лесен и безпроблемен, от значение е да се запише личната история в правилния момент, докато потребителят е още емоционално обвързан. Използването на видео при споделянето на личната история е инструмент, с който дигиталните комуникация улесняват значително постигането на целите. Резултатът е обвързаност и последователност в поведението", добавят още от 3CON. Българската агенция е основана през 2004 г., а някои от клиентите, които обслужва, посочени на сайта й, са Adecco, "Мебели Zona", Carpet Max и др.

Здравен портал е глобен с близо 5000 лв. за имитация на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията глоби с 4900 лв. компания, чийто здравен портал имитира сайта на конкурент. Спорът пред антимонополния регулатор е между дружеството "Ай Ти сълюшънс", което поддържа сайта www.zdravenportal.eu , и регистрираното по-рано "Уеб сълюшън" и сайта му www.zdravenportal.com . От преписката се разбира, че собственикът на глобеното дружество "Ай Ти сълюшънс", преди да започне самостоятелна дейност, е бил съдружник в конкурента си "Уеб сълюшън". Комисията е установила, че домейнът и външният вид на двете интернет страници са близки и заблуждават потребителите. Така глобеното дружество е привличало недобросъвестно клиенти с договори за реклама.

Овладяването на телевизиите

Преди седмица народният представител Антон Тодоров обясни в сутрешния блок на "Нова телевизия" на водещия Виктор Николаев, че ако продължава да задава остри въпроси, ще бъде свален от ефир като неговата колежка Анна Цолова преди месец. Това предизвика вълна на възмущение, която доведе до оттеглянето на Тодоров в парламента, протести и, по всичко личи, няма да утихне скоро.

Защо обаче една реплика от наистина шумния, но все пак беквокал на управляващите доведе до такава реакция? На пръв поглед изказването му изглеждаше като злобно заяждане, но това, което го прави едновременно възможно и възмутително, е съчетанието на три проблемни факта.

- Единият е, че реалният "партньор" на ГЕРБ във властта не са националистите, а задкулисната конструкция около ДПС, представлявана от Делян Пеевски. Тя кадрува и дава облика на управлението чрез депутатите на "Обединени патриоти" и част от тези на ГЕРБ, без самият Борисов да има право на "вето" дори срещу най-скандалните случаи.

- Другият факт е, че въпросната конструкция ДПС - Пеевски съществува и упражнява власт благодарение на машината за репресии, която през годините изгради - кафявите медии, прокуратурата, повечето регулатори и сериозни части от изпълнителната власт.

- Третият факт, който направи репликата на Антон Тодоров толкова скандална, е, че тази машина за натиск отдавна е насочена към гнездата на независима журналистика. В този сезон наблюдаваме поредната и логична серия от потискащата поредица - подчиняване на големите телевизии.

Дигитален бизнес

Тийнейджърите предпочитат да използват Snapchat пред Instagram

Според изследване на инвестиционната компания Piper Jaffray за използваните и предпочитани мобилни приложения, направено сред 6.1 хил. тийнейджъри в САЩ, почти половината отговарят, че Snapchat е тяхното любимо социално приложение. Едва 24% от анкетираните отговарят Instagram, а 9% предпочитат Facebook. Изследването показва още, че 49% от младежите предпочитат Amazon като сайт за пазарувне, следван от Nike.com с едва 6%. Любимото им заведение пък е Starbucks.

Google също откри в платформите си руска намеса за изборите през 2016 г.



Фотограф: Mike Blake

Google за пръв път е открила, че служби на руската държава са използвали платформи на компанията като YouTube и Gmail, за да се намесват в изборите в САЩ през 2016 г. Десетки хиляди долари са били платени за разпространяване на дезинформация и това е идвало от група, различна от фабриката за тролове край Санкт Петербург, подозирана за подобна дейност през Facebook.

Това твърди Washington Post по повод компанията с най-големия бизнес с онлайн реклама, като се позовава на източници, запознати с проверката, но нямащи право да я обсъждат, преди тя да стане публично достояние.

За целта е била използвана рекламната мрежа DoubleClick, а "руската следа" била открита с данни от популярната услуга за микросъобщения Twitter. Срещу заплащане компанията предоставя на разработчици данни назад чак до 2006 г. и в Google установили връзка между руски профили в

с профили, от които е купувана реклама в платформите на

.

Медиен бизнес

Кои ключови показатели за ефективност са най-важни за медиите

Кои са приоритетните показатели? "Очевидният" отговор е: зависи от бизнес модела, от стратегията за растеж и от приоритетите, с които се сблъскват.

Средният приход на потребител трябва да бъде метаиндикаторът. Колко допринася един читател за крайния резултат през всички платформи и във всички вертикали на бизнеса. За абонаментния модел освен очевидните приходи за абонат критични показатели са и разходите за набиране на регистриран потребител например, както и плащане на таксата след пробния период и превръщането й в изцяло платен абонамент. Също важен е и процентът на оттегляне, който проследява и загубата на абонати.

Прехласнати от предполагаемата сила на платформите (Facebook, Apple News), издателите са приели идеята за размиване на бранда си. Година след година аудиторията е склонна да забрави кой медиен бранд е доставчик на нейния новинарски поток. Тази тенденция трябва да бъде обърната.

Вземете също например времетраенето за зареждането на страниците. Много малко издатели са поставили този показател на първо място в списъка си. The Washington Post го прави. Когато Джеф Безос ( основателят на Amazon, който през 2013 г. придоби медията - бел. ред.) пое контрола, първата техническа задача беше да се съсредоточи върху времето за зареждане на страницата във всички платформи на The Washington Post.

Въпросът за структурата на страницата също е пряко свързан с ефективността на рекламния модел. Видимостта на рекламите е ежедневна трагедия за много медии. Измерването на видимостта на рекламата може лесно да бъде направено с проста задача на т.нар. Mechanical Turk: няколкостотин души да гледат страници, докато записват това, което виждат, което може да донесе ценни резултати.

Рекламен бизнес

Политическата позиция на Eminem

Несъмнено начело на най-популярните видеа от изминалата седмица се нарежда фрийстайл изпълнението на Еминем, лансирано по време тазгодишните хип-хоп награди на Black Entertainment Television (BET). Главният герой в 4-минутното видео, записано на паркинг в Детройт, е президентът на САЩ Доналд Тръмп, а Еминем открито показва неприязънта си към него, обръщайки се към феновете си. Той рапира за различни случки от управлението му до момента, сравнявайки го с "камикадзе в Белия дом". Видеото е гледано над 37.7 млн. пъти в YouTube.

Burger King се рекламира през недоволни клиенти на конкурент

Веригата за бързо хранене Burger King избра нетрадиционен начин за реклама, промотирайки редица публикации в Twitter на потребители, които се оплакват от факта, че конкурентната американска верига Wendy’s е спряла от менюто си популярните люти пилешки хапки. Така от Burger King публично започнаха да плащат, за да промотират из социалните мрежи негативните мнения на потребителите. Кампанията продължи и с инсталирането на големи билбордове на местата, където двете вериги имат ресторанти непосредствено един до друг. Надписът, който се извисява над Burger King, гласи: "Лютите хапки са отново тук."

Виртуалните самолетни полети с KLM

Авиокомпанията KLM Royal Dutch Airlines, част от Air France-KLM, използва технологията на виртуалната реалност, за да наподоби на пътуващите с нискотарифни превозвачи полет със самолетите на френската група. От компанията раздадоха очила за виртуална реалност, чрез които пътниците да забравят за тесните седалки, малкия багаж и липсата на храна. Всичко, което трябваше да направят, е да инсталират на смартфоните си приложението на KLM Royal Dutch Airlines и да се потопят в луксозната обстановка на превозвача по време на полета си. Пътуващите можеха включително и да изгледат цял филм през телевизорите на седалките на KLM.

Търси се компромат срещу Тръмп. Награда 10 милиона долара.

Издателят на американското порносписание Hustler Лари Флинт предложи награда до 10 млн. долара за всеки, който предостави информация, водеща до импийчмънт и отстраняване от поста на президента на САЩ Доналд Тръмп. Обявата е публикувана на цяла страница в неделното издание на Washington Post.

Това не е първата обява на Флинт. По време на президентската кампания миналата година той предлагаше 1 милион долара за онзи, който предостави видео или аудиозапис, "хванал" Тръмп в противозаконно или сексуално непристойно поведение. В днешната реклама Флинт търси неопровержимо инкриминиращо доказателство, което да бъде публикувано и да свали Тръмп от поста. В края на обявата в Washington Post има безплатен номер и имейл адрес, на който читателите могат да изпращат материали.

Свободни позиции:

Intertek обяви вакантна позиция за sales and marketing manager.

