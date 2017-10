Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама

и анализ на представянето й на българския пазар бяха основен определящ фактор при избора на творческа агенция. след проведен конкурс. Агенцията ще осигурява стратегическа и творческа подкрепа за маркетинговите комуникации на компанията в България. Задълбочен поглед върху марката Kaufland

ще подчертаем позицията си на динамичен и модерен лидер, който не просто говори на българския потребител, а създава преживяване и добавена стойност в неговото ежедневие", коментира началникът на направление "Маркетинг" в Кауфланд България ЕООД енд Ко КД Катерина Ушева.



[Архив: Saatchi&Saatchi София]



Фотограф: Георги Кожухаров



Фотограф: Dado Ruvic/Reuters