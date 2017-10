Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (31 октомври)

The Smarts с двама нови творчески директори

Георги Златков





Павлина Бонева





Рекламната агенция The Smarts вече е с двама нови творчески директори. Това са Павлина Бонева и Георги Златков, които имат дългогодишен опит в сферата на рекламата и комуникациите, а от известно време и работят заедно по проекти и кампании на клиенти на агенцията. Досегашният творчески директор на The Smarts Богдан Русев се оттегля от работата си с цел да се отдаде на семейството си и художествената литература.

Павлина Бонева в продължение на година и половина заема позицията Head of Art в The Smarts, а преди това работи в различни агенции в Германия, сред които Ogilvy, Isobar, Butter, McGarryBowen и

др. Има проекти за различни международни рекламодатели, сред които Mercedes Benz, Goldwell, Ferrero, Ouzo и Shiseido.

Георги Златков е отскоро в екипа на The Smarts, а кариерата си в рекламата започва като копирайтър. Последната му позиция е творчески директор на Havas Sofia. Преди това е бил част от творческите екипи на Huts JWT, New Moment New Ideas Sofia и Intoit Brand Consulting.

"Решението да имаме двама криейтив директори, един с дизайнерски и един с копирайтърски профил, е чудесна възможност да постигнем синергия и това да даде по-силен тласък за развитието на творческия ни потенциал", коментира пред медиите Радослав Бимбалов, управляващ партньор на The Smarts.

Даниел Чипев е новият главен изпълнителен продуцент на "Новини и актуални предавания" в "Нова"





От началото на седмицата журналистът Даниел Чипев вече заема длъжността главен изпълнителен продуцент на "Новини и актуални предавания" в "Нова броудкастинг груп". След повече от 13 години той се завръща в медийната група, като ще работи под ръководството на назначената през септември Вяра Анкова, която пое стратегическото ръководство на новинарския екип на "Нова тв", след като близо седем години беше генерален директор на БНТ . "Даниел Чипев познава отлично информационната среда в България и умее да организира новините в конкурентно телевизионно съдържание, което аудиторията оценява", коментира Анкова за медиите и допълва, че благодарение на журналистическия си опит Чипев ще допринесе за повишаване на доверието на зрителите на новините и актуалните предавания.

Даниел Чипев има магистърска степен по телевизионна журналистика от СУ "Св. Климент Охридски" и започва кариерата си през 1997 г. като вътрешнополитически репортер в Ефир 2 на БНТ. Впоследствие в продължение на няколко години работи в различни телевизии, сред които "Ден" и "Нова телевизия". След това се завръща в редиците на БНТ и става един от водещите на ранната емисия "По света и у нас" от в момента на създаването й, впоследствие е и водещ и на централната емисия. През 2010 г. е назначен за изпълнителен продуцент на новините в БНТ, а три години по-късно продуцира следобедния блок "Още от деня". След това е и начело на дирекция "Информация" на националната телевизия. "Завръщам се в нюзрума на NOVA след 13 години. През това време научих много неща и обогатих професионалната си експертиза в областта на новините, натрупах опит и като продуцент. "Нова броудкастинг груп" също непрекъснато се развива и това ми дава надежда, че с колегите заедно ще можем да надградим постигнатото и да продължим да правим обективна и компетентна журналистика в името на зрителите", коментира за медиите Даниел Чипев.

Според официалния отчет на на компанията - майка на "БТВ медиа груп", Central European Media Enterprises (CME) за третото тримесечие на 2017 г. медийната група в България отбелязва ръст в приходите от 10.4% в сравнение с година по-рано, като се вземат предвид разликите във валутните курсове през разглеждания период. Така приходите достигат 16 млн. долара. Това е и най-голямото регистрирано увеличение на годишна база сред всички бизнеси на компанията майка

За периода януари – септември приходите на "БТВ медиа груп" отново нарастват, но значително по-бавно, равнявайки се на 52.1 млн. долара, или с 4.3% повече спрямо същия период през 2016 г.

Предпоследното тримесечие на годината е сред най-силните за българската медийна група и на база оперативната печалба преди обезценки и амортизации (OIBDA). Тя нараства с 24.6% на годишна база, като се вземат предвид разликите във валутните курсове, достигайки 2.5 млн. долара. Отчетът на CME показва също, че от началото на годината до септември обаче "БТВ медиа груп" отчита двуцифрено намаление от 22% в оперативната печалба преди обезценки и амортизации. Така за деветмесечието тя се равнява на почти 7 млн. долара.

Отчетът за третото тримесечие на СМЕ е съпътстван от конферентен разговор, по време на който мениджъри и финансови анализатори коментират резултатите на компанията. В рамките на това обсъждане главният финансов директор в CME Дейвид Стърджън обяснява, че в България приходите от телевизионни реклами се увеличават поради по-високите средни цени, а приходите от абонаменти се понижават леко през тримесечието, но се увеличават на годишна. Той уточнява също, че разходите на българската група са се увеличили заради направените инвестиции във висококачествени продукции в определени времеви интервали, както и заради по-високи разходи за отписване на лоши дългове.

"Капитал" изпрати въпроси към "БТВ медиа груп" във връзка с отчетените приходи и печалба за периода, както и за размера на отписания дълг, но от групата отговориха единствено, че "н



Повече по темата може да прочетете ямат допълнителни коментари към обявената информация".Повече по темата може да прочетете тук

Ружа Загорска е номинирана в международните награди 2017 PR People Awards

Ружа Загорска





Директорът на SiteMedia Consultancy Ружа Загорска е номинирана в категорията Media Relation Professional of the Year на международните награди за PR специалисти 2017 PR People Awards, организирани от американското издание PR News. Тя е единственият български представител в тазгодишното издание и единственият номиниран специалист от Източна Европа. Официалната церемония по награждаването на победителите ще се проведе в началото на декември.

"Номинацията е признание за високото ниво на услугите в сферата на комуникациите у нас. Това e поредното доказателство, че българските PR практици могат успешно да се конкурират с колегите си по света. Все повече и повече наши кампании се дават за пример, печелят награди и формират последните тенденции в комуникациите по света", коментира Загорска за медиите. Сред финалистите в 2017 PR People Awards са още специалисти от Hill+Knowlton Strategies, Burson - Marsteller, Edelman, HP Inc., Ernst&Young и други.

Българският спортен тотализатор обяви обществена поръчка за пълно рекламно обслужване

Държавният спортен тотализатор обяви обществена поръчка за пълно рекламно обслужване на стойност 10.8 млн. лв. без ДДС за период на изпълнение от три години. Основните дейности на изпълняващия поръчката ще бъдат създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, организиране, реализиране и модернизиране облика на телевизионно предаване, производство и предпечатна подготовка, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. Сред критериите за избор с най-голяма тежест е техническото предложение, а след него и предложената цена. Крайният срок за подаване на оферти е 2 ноември 2017 г.

Спират рекламите на нездравословни храни

Рекламирането на храни и напитки, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене, се забранява. Това решиха депутатите на първо четене, след като гласуваха промените в Закона за храните, пише "Дневник". 102-ма народни представители гласуваха "за", 29 се въздържаха, а един беше против.

Със законопроекта се предвижда още въвеждането на изрична забрана деца да рекламират генно модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба от деца.

Според вносителите на промените в Закона за храните проектът има за цел да гарантира здравето и интересите на потребителите, както и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните за намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на храни.

Повече по темата може да прочетете тук

IAB Bulgaria ще следи за спазването на световните стандарти в онлайн рекламата у нас

Българският клон на организaциятa за дигитална реклама IAB (Interactive Advertising Bureau) ще следи за налагането и спазването на новите стандарти при интернет рекламата.

Новите стандарти предвиждат рекламните формати да са "по-леки", като така всяка интернет страница ще се зарежда по-бързо, а всеки рекламен формат трябва да е създаден така, че да изглежда еднакво добре на различните видове устройства, на които се показва. Според решението на IAB категорично не се толерират натрапчивите реклами.

Управителният Съвет на IAB Bulgaria призова всички свои членове да се съобразяват със световните норми, а на сайта на Сдружението от следващата година ще има списък с всички медии, които ги прилагат.

През 2018 г. парите за туристическа реклама се вдигат с 1 млн. лв.

Бюджетът на Министерството на туризма предвижда през 2018 г. да разполага с около 1 млн. лв. повече спрямо сега за "политика в областта на устойчивото развитие на туризма". Това се вижда в проекта на Министерството на финансите, който предстои да бъде обсъден от правителството, а след това и от Народното събрание, пише "Дневник".

В разходната част от министерството е записана сумата от 18.098 млн. лв., което е с 1.315 млн. лв. повече спрямо тази година. Конкретно за популяризиране на туризма разходите нарастват от

14.473 млн. лв. (11 млн. лв. от които е чистата сума за реклама по думите на ресорния министър - бел. ред.) за тази година на 15.707 млн. лв. Спрямо 2016 г. парите за реклама бяха завишени с 3 млн. лв. Съседните на България туристически страни - Гърция и Турция, разполагат с многократно по-високи суми за промоция на туристическия си продукт.

Повече по темата може да прочетете тук

Дигитален бизнес

Приходите на компанията - майка на Googlе, Alphabet са нараснали с 24% през третото тримесечие

Приходите на Alphabet за периода от юли до септември са 27.77 млрд. долара, което е ръст от 24% спрямо 22.45-те млрд. долара, реализирани през същото тримесечие на предходната година. Доброто представяне на Alphabet през тримесечието според съобщението на компанията се дължи на по-висок от очакваното ръст при кликовете върху реклами на Google предимно в Азия, един от определящите фактори за постъпленията на компанията. До голяма степен този ръст в приходите от платена реклама е компенсирал намаляващите цени на онлайн маркетинга и по-високите разходи за трафик, които представляват проблем за Google от известно време. В резултат на това акциите на Аlphabet достигнаха рекорд от 1048.39 долара за акция по време на редовната борсова сесия в петък, но претърпяха известна корекция и спаднаха до цена на затваряне от 1019.27 долара за акция. Компанията все пак успя да надмине досегашния си рекорд от 1016 долара за акция в края на борсовия ден.

Главният финансов директор Рут Порат и главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай наблегнаха върху силното представяне на предоставяните от компанията видеоуслуги чрез онлайн платформата YouTube и бизнеса на Google в сферата на облачните технологии. За последното тримесечие YouTube е отчела средно над 100 млн. часа потребителски гледания ежедневно, което е ръст от около 70% спрямо същия период на предходната година, заяви Пичай. Изпълнителният директор също така изтъкна новата абонаментна услуга на YouTube, без обаче да поясни какъв точно е бил нейният принос към цялостното представяне на компанията.

Повече по темата може да прочетете тук

Медиен бизнес

Eurosport и Bridgestone започват съвместно партньорство за Пьончан 2018

Производителят на гуми Bridgestone ще бъде главен партньор на Eurosport на Олимпийските игри в Пьончан през 2018 г. Този статут осигурява на компанията рекламно време на телевизионните и дигитални платформи на Eurosport на всички 50 европейски пазара, където медията оперира. Спортните канали, част от групата на Discovery Communications, подкрепят и олимпийската рекламна кампания на Bridgestone, която се развива под мотото "Преследвай мечтите си независимо от всичко" и ще бъде съвсем скоро в ефира на Eurosport. От телевизията пишат, че на по-късен етап ще излъчва и специални промоклипове по време на предаването "Зала на славата", както и при промотирането на игрите и тяхното пряко излъчване в ефира на Eurosport и по Eurosport Player. Bridgestone ще споносорира секцията на канала "Дом на Олимпийските игри", както и новините и емисиите с резултати от игрите, а в социалните мрежи Bridgestone ще спонсорира публикациите с резултати, които медията публикува на дневна база.

BBC ще започне да използва Machine learning технологията

Британската медийна група BBC ще използва Machine learning технологията, за да разбере какво иска да гледат да гледат различните аудиторни сегменти. Проектът ще се развива в следващите 5 години и има за цел да създаде "по-персонализиран BBC", който да може да предлага нова развлекателна програма на зрителите. В рамките на проекта британската медия ще си партнира със специалисти по анализ на данни и експерти от британски университети, както и с медийни и технологични компании, базирани в Европа и по света. Те ще анализират потребителските данни, а с помощта на алгоритми ще извличат маркетингови и медийни прогнози за предпочитанията на аудиториите. Екипът зад проекта твърди, че планира да използва Machine learning технологията за собственото си дигитално и телевизионно предаване.

Рекламен бизнес

Питър Стере: Брандовете вече са притежание на потребителите, а не на компаниите

От началото на годината Питър Стере е назначен за председател за Европа, Близкия изток и Африка на PR компанията MSLGroup, част от комуникационната група на Publicis One. Преди това е заемал длъжността зам. изпълнителен директор. Паралелно той е и съдружник в базираната в Стокхолм консултантска фирма JKL. Стере има над 20 години опит в сферата за стратегическите и корпоративни комуникации, работил е в различни индустрии, сред които енергетиката, автомобилният сектор, финансовите услуги, тежката индустрия и др. Той беше и един от лекторите на тазгодишната конференция на Международната асоциация на PR специалистите (IPRA), която за пръв път се проведе в София. В интервю пред "Капитал" Питър Стере разказа за промените в PR индустрията и разликите в комуникацията между регионите в Европа, както и за опита си с нашумялата PR криза във Volkswagen.

Цялото интервю може да прочетете тук

Huawei спечели сребърно отличие на Euro Effie 2017

Китайският производител на електроника Huawei беше отличен със сребърна награда на тазгодишното издание на международния рекламен конкурс Euro Effie, който оценява добрите постижения и резултати през годината. Отличието беше връчено в категорията "IT и телекомуникации" за социалната комуникационна коледна кампания на Huawei през 2016 г. #BePresent, която призова потребителите са оставят мобилните си устройства и да бъдат заедно по време на празника. Инициативата включваше телевизионна реклама, а популярни личности се включиха в различни онлайн активации в социалните мрежи. На българския пазар с лични видеа към потребителите се обърнаха Михаела Филева и Орлин Павлов, които споделиха видеорекламата и призоваха българите да оставят своите устройства настрана. В кампанията се включиха и други разпознаваеми личности, които споделиха специално заснетите видеа с Михаела и Орлин, пресъздаващи коледното послание на Huawei.

Реклами по време на Halloween

За държавите, в които Halloween е популярен празник, той е съпътстван от дълга подготовка, засилено пазаруване и добро настроение. Какъв по-добър момент от лансиране на поредица тематични и забавни рекламни клипове, които да привлекат вниманието на потребителите към даден бранд. Традиционно големите компании използват Halloween, за да развихрят въображението си, а специализираното издание AdWeek подбра някои от най-добрите продукции от тази година. Те включват страшни Роналд Макдоналд клоуни в рекламите на Burger King, поредица от филми на ужасите, създадени в партньорство между FOX и Mars, както и плашещи детски истории в рекламата на Duracell.

Всички реклами може да видите тук

Свободни позиции:

*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg