Александър Дурчев: Технологиите ни дават много възможности, които не използваме напълно

8.8 млн. лв. приходи за 2016 г.

През 2016 инвестирахме в няколко направления, включително в създаването на няколко стартиращи организации, с които разширихме портфолиото си. Усилията ни в момента са именно в посока да акселерираме тези операции в жизнени самостоятелни бизнеси. Добре е да припомним, че през 2015 загубихме два от големите ни клиента със сериозни медийни бюджети.Пазарът продължава да е доста изнервен – всички гоним ръст на демографски свиващ се пазар, а и доходите се вдигат само в няколко града на България. Рекламодателите рядко предприемат скъпи рискове и целят бързи продажби. Неслучайно All Channels | Activation и All Channels | Advertising са най-бързоразвиващите се агенции в групата ни. Към това можем да добавим и все по-претенциозния дигитален бизнес, който става все по интегрална част от всяка една от услугите ни – дигиталното вече е новото нормално.Технологиите ни дават много възможности, които поради ред причини – бюджетни и експертни – все още не използваме напълно. Създаването и използването на Big data за нуждите на маркетинг кампании все още е екзотика, но и сериозна възможност за развитието на пазара. Умното използване на технологиите (creative technology и internet of things) за достигане до потребителите са вече реалност на нашия пазар и тепърва ще се развиват.Имаме три приоритета – да инвестираме в дигиталното портфолиото на основните ни звена, да консолидираме експертизата, екипа и портфолиото ни в технологична агенция и да стимулираме развитието на стартиращите ни бизнеси до тоталната им еманципация от групата. 2017 г. ще бъде като всяка друга година за нас – много предизвикателства, много възможности и борба за всеки клиент и бюджет на пазара.Данните са събрани от подадена от самите компании информация, както и от публични източници на информация, като част от отчетите са взети от Търговския регистър. В следващите броеве ще продължим с топ 20 на рекламните медийни и дигитални агенции, компаниите за външна реклама и BTL (рекламни услуги извън медиите, като например събития - бел. ред.) и PR агенциите. Основен критерий за изготвянето на класацията е общият размер на приходите за 2016 г. на рекламните компании.Интервюто взе Сирма Пенкова