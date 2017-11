Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (7 октомври)

На българския пазар

"Нова" ще отговаря за рекламните продажби на Scripps Networks Interactive

Собственикът на "Нова тв" - "Нова броудкастинг груп" (НБГ), започва да си партнира със Scripps Networks Interactive за продажба на рекламното време в България на три канала от портфолиото й. Това са лайфстайл медиите Food Network, Travel Channel и Fine Living. Договорът между двете компании влиза в сила от 1 ноември. След подписването му трите телевизии стават част от портфейла на НБГ, с което рекламодателите ще получат достъп до рекламно време в популярните канали.

Scripps Networks Interactive е лидер в предоставяне на съдържание, посветено на пътешествията, дома и начина на живот. "След пълната локализация на трите телевизии от януари 2017 г. естествена следваща стъпка в развитието на Scripps на българския пазар е откриването на нови възможности за рекламодателите в страната", обясняват от компанията.

С обявяването на партньорството със Scripps Networks Interactive "Нова броудкастинг груп" ще отговаря за рекламните продажби на пет международни групи и 19 канала.

По думите на директора продажби в "Нова броудкастинг груп" Красимира Василева "Нова" и Scripps Networks Interactive за първи път ще предложат на българския пазар възможността за реклама в Travel Channel, Fine Living и Food Network. "Вярвам, че новото стратегическо партньорство е безспорна оценка за експертизата на водещата медийна и технологична компания в страната в разработването на продажбите на реклама на нови за България рекламни платформи", коментира Василева.

Мила Миленова е преизбрана за председател на БДВО





Мила Младенова е избрана за втори мандат от една година за председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Така нейното ръководство ще започне през 2018 г. и ще приключи в края на 2019 г. Тази година позицията се заемаше от Мануела Тотева. Решението беше взето по време на редовно общо събрание на организацията, което се състоя на 2 ноември. В състава на Управителния съвет на БДВО влизат и нови членове с мандат до 2020 г. Това са Десислава Еленкова, мениджър "Маркетинг и комуникации" в "Евроинс Иншурънс Груп", Розита Михайлова – Еленова, член на СЕМ, и Пепи Димитрова, собственик на PR агенция

"ПР2".

Мила Миленова е член на управителния съвет на БДВО от 2012 г., а преди това, между 2010 и 2012 г., е била член на комисията по етика на същата организация. През последните години отговаря за връзките с членовете на организацията и социалните мрежи. Заема длъжността PR & Advertising Manager в мобилния телекомуникационен оператор "Макс телеком", където отговаря за корпоративните и маркетинговите комуникации на компанията. Преди това е била управляващ директор в All Channels PR, афилиирана агенция на Fleishman Hillard в България.

От PR организацията пишат още, че приоритети в работата им през следващата година ще бъдат създаването на групи комуникационни специалисти по индустрии и развиването на връзката между университетите и бизнеса.

Започва кампания за заменяне на чуждиците в българския език

Кампанията "Как беше на български?" , реализирана от маркетинг агенцията Knowbox, има за цел да намали използването на чуждиците в ежедневието ни, замествайки ги с алтернативни изрази на български език. Инициативата се разгръща основно във Facebook, защото именно социалните мрежи са мястото, където потребителите използват най-много чужди думи, навлезли в ежедневната реч. Публикациите са разнообразни, като включват представяне на чуждица или цял израз и българската им алтернатива.

От агенцията коментират в съобщение до медиите, че в случаите, когато е трудно на дадена дума да се намери аналог, то тя се поставя на публична дискусия, за да се измисли решение. В други

публикации се припомнят вече забравени или слабо използвани български думи, като дават пример с глагола "сърадвам". "Има рубрика за български думи, за които не се сещаме да имат аналог на друг език като "чушкопек", "маймунджилъци". На страницата ще се дават и примери от популярни реклами, филми или преводи, екипът ще споделя впечатленията си от публични речи и заглавия на български книги", пишат още от Knowbox.

Именно комуникациите са и една от сферите, където са навлезли множество чужди изрази, основно от английския език, затова и подобни примери също се публикуват в страницата на "Как беше на български?". Сред публикациите са изрази като "кънтент", вместо "съдържание" или откъс от разговор: "Важното е да си инволвнат в проджекта и да рипортваш изпълнението на таргетите". Страницата във Facebook на инициативата вече има над 6200 последователи.

Nivea отново започва благотворителната си кампания за деца, лишени от родителска грижа





За трета поредна година козметичната компания лансира благотворителна кампания в подкрепа на Сдружение SOS Детски селища България. В търговската мрежа вече е налична лимитирана серия кремове "Приказни моменти за грижа" на Nivea, на която са илюстрирани герои от четири различни приказки, а 30 стотинки от продажбата на всеки крем ще бъдат дарявани на деца, лишени от родителска грижа от SOS Детски селища България. Инициативата ще се разгърне и във Facebook под хаштага #ПриказнаСиняГрижа, а потребителите ще бъдат насърчавани да се включат с кратка приказка, посветена на семейството, грижата и обичта в страницата на Nivea.



Всяка седмица ще бъдат изтегляни петима автори, които ще получат награди от козметичния бранд, а в края на кампанията една от приказките ще бъде озвучена и анимирана с рисунки на децата от Сдружение SOS Детски селища България. Кампанията ще бъде активна до изчерпване на количествата на лимитираните кремове Nivea. Миналата година средствата, събрани от благотворителната кампанията "Приказни моменти за грижа" са били в размер на близо 42 хил. лв., а общтата сума за изминалите две издания на кампанията е над 78 хил. лв., дарени на приемните семейства от SOS Детски селища България.

Interimage вече е част от PR мрежата на Novum Worldwide

Българската агенция Interimage се присъедини към международната PR мрежа на NOVUM Worldwide. В портфолиото на групата влизат общо 19 агенции от цял свят. Сред основните предимства за екипа на агенцията да бъде част от международна мрежа, освен споделяне на експертиза е и възможността да провежда кампании за своите клиенти освен на българския и на чужди пазари. "Последните години забелязваме много положителна тенценция – български компании да инвестират в масови комуникации и извън страната. Те не просто се развиват на други пазари, а градят брандове и поддържат репутация. Получаваме все повече такива запитвания от клиентите си и партньорството ни с агенциите от NOVUM Worldwide е логична крачка, за да отговорим адекватно и професионално на този тренд", коментира за медиите Катя Димитрова, основател и управляващ партньор в Interimage.

Удължават срока за кандидатстване в IAB MIXX Awards

Агенции и рекламодатели могат да участват в третото издание на конкурса за дигитален маркетинг IAB MIXX Awards, който се организира от българския клон на IAB (Interactive Advertising Bureau) до 10 ноември . За целта трябва да попълнят онлайн формата за кандидатстване в сайта на събитието. Сред условията за участие е кампаниите да са създадени и реализирани на българския медиен пазар в периода ноември 2016 г. и ноември 2017 г. Фестивалът и церемонията по награждаване ще се състоят на 23 ноември в зала "Люмиер" на НДК.

Тази година за пръв път заявки ще се състезават в общо 13 категории, което е близо два пъти повече в сравнение с миналите издания на IAB MIXX Awards. Това са: Lead Generation, Engagement, Brand Awareness, Campaign effectiveness, Effective use of data, Brave, Branded content, Video, Mobile and Apps, Search Engine Marketing, Social, Landing page и Display & Rich Media Ads. Според организаторите увеличеният брой категории обхваща много по-широк спектър от възможности за измерване на ефективност и резултатите на една кампания.

Големите девет в рекламата

Промените на рекламния пазар могат да бъдат ясно проследени през финансовите резултати на основните играчи в него. В случая това са деветте най-големи комуникационни холдинги, които имат широко портфолио от рекламни и медийни услуги и през тях минава повече от половината рекламен обем на пазара ни. Според годишния доклад на медиа агенцията "Пиеро 97" брутният рекламен пазар през изминалата година се равнява на 1.5 млрд. лв., или със 7% повече в сравнение с 2015 г. Разминаването между брутните стойности на рекламните инвестиции и реално вложените пари обаче е близо 75% по изчисления на "Пиеро 97", което би стопило обема на пазара до приблизително 375 млн. лв. Така с общи приходи от 211.5 млн. лв. за 2016 г., можем да заключим, че деветте най-големи комуникационни групи управляват над 56% от рекламните бюджети в страната.

По-голямата част от рекламните холдинги отчитат увеличение на приходите през изминалата година, което се дължи на сравнително спокойната икономическа среда, засилената покупателна способност и по-високите инвестиции на рекламодателите.

Най-голям ръст през 2016 г. спрямо предходната отчитат The Smarts въпреки не толкова високият обем на приходите им, което е обяснимо предвид периодичното прибавяне на нови бизнеси, затваряйки кръга на пълното рекламно обслужване. Напред в годишната класация излизат и Ogilvy Group Bulgaria, които обясняват увеличението си през добрите резултати на медийните им агенции и продължителното разрастване на бизнеса, като до края на годината ще добавят още една медиа агенция в портфолиото си. И тази година комуникационната група Publicis One, част от международната мрежа на Publicis, заема челна позиция в класацията. Намаление в постъпленията през 2016 г. отбелязва групата на All Channels, което се дължи на инвестиции в нови организации от портфолиото им, както и е следствие от загубата на два големи клиента през предходната година. От Dentsu Aegis Network пък обясняват намалението в приходите си с по-ниски инвестиции в телевизионна реклама и отново добавянето на нови брандове в групата си.

И тази година специалистите от бранша прогнозират ръст в рекламния бизнес в България от около 3-4% на годишна база, а оттам и увеличение на финансовите им резултати за годината.

ARUNA PR Advisory беше отличена в тазгодишните международни награди MarCom 2017

PR агенцията ARUNA PR Advisory спечели златна награда в тазгодишния международен конкурс MarCom 2017, който отличава най-добрите постижения през годината от сферата на маркетинга и рекламата. Компанията беше наградена в категорията "Печатни медии/креативност/прессъобщение" за кампанията "Shapes in Grey официално", реализирана по повод лансирането на музикално видео на българската група Odd Crew. В тазгодишния конкурс на MarCom са участвали близо 6.5 хил. заявки от цял свят, а ARUNA PR Advisory е единствената отличена българска агенция.

БАПРА издаде книга с кампаниите от тазгодишното издание на BAPRA Bright Awards

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) издаде традиционната годишна книга, в която са събрани всички участвали и наградени PR кампании в конкурса BAPRA Bright Awards, който се проведе по-рано тази година. Тя представя някои от най-добрите комуникационни практики на българския пазар, реализирани през периода март 2016 г. - февруари 2017 г. Изданието може да бъде намерено и в електронен вариант .

Дигитален бизнес

Facebook с рекордна печалба въпреки руския скандал

Социалната мрежа Facebook е отбелязала огромен ръст на финансовите си резултати през третото тримесечие въпреки проблемите, които има в последно време поради руската намеса в президентските избори в САЩ. Печалбата е скочила със 79% до 4.71 млрд. долара на годишна база, докато приходите са нараснали с 47% до 10.3 млрд. долара. По-голямата част от постъпленията продължават да бъдат от мобилни реклами, където Facebook и Google са на практика монополисти на пазара.

Общо приходите от реклама са се вдигнали с 49% до 10.14 млрд. долара, 88% от които са за мобилни реклами. Очакванията на анализаторите бяха за приходи в сектора от 9.71 млрд. долара, сочат данните на FactSet. През изминалото тримесечие Facebook даде за пръв път възможност на потребителите си да пускат реклами във видеа извън новинарския поток. Според оперативния директор Шерил Сандбърг за момента експериментът е успешен.

Резултатите на Facebook бяха обявени в минорно настроение, въпреки че разбиха всички очаквания на анализаторите. Причината е, че само часове преди това представители на компанията бяха в столицата Вашингтон, където отговаряха пред сенатски комисии за намесата на Русия в изборите в САЩ през 2016 г. чрез социалните мрежи. Освен на Facebook въпроси бяха задавани към представители на Google и Twitter. По данни на Facebook от последните два месеца хора от Русия са закупили поне 3 хил. реклами с политическа насоченост към САЩ. Освен тях са публикувани и над 80 хил. поста, които са достигнали до около 126 млн. потребители от САЩ. От Русия отричат това да е държавна политика.

Twitter може за пръв път да излезе на печалба

Социалната мрежа Twitter обяви, че следващото тримесечие може да бъде първото в историята на компанията на печалба. От създаването й досега Twitter работи на загуба, като от една от най-обещаващите социални медии тя се превърна по-скоро в тежест за инвеститорите. През миналата година Twitter си търсеше купувач, но до сделка не се стигна въпреки интереса от страна на Google, Salesforce и други компании. Сега социалната мрежа се насочва към печалба, след като оптимизира разходите си и стигна до няколко сделки за продажба на данните си на други компании. Така Twitter вече не е толкова зависима от рекламите в платформата си.

През последните месеци Twitter сключи няколко сделки за живо покритие на събития, които се отразяват добре на приходите на компанията. Тяхната голяма цел е да привлекат повече потребители, но за момента няма осезаем ефект и Twitter остава с малко над 330 млн. потребители. Повишението е с 4 млн. потребители спрямо второто тримесечие на годината, но цялостният ръст е далеч от желаното темпо.

Според Twitter през последните месеци са подписани и много договори с големи предприятия, които ще помогнат за по-добрите резултати на компанията в бъдеще. От фирмата отказаха да назоват клиентите си, с които са подписани споразуменията.

Приходите на социалната мрежа за третото тримесечие са 590 млн. долара. Въпреки че това всъщност е понижение от 4% спрямо същия период на миналата година, анализаторите имаха по-ниски очаквания.

Медиен бизнес

New York Times увеличава онлайн абонатите и приходите си

Американското издание New York Times увеличава приходите и печалбата си за третото тримесечие благодарение на сериозен ръст на дигиталните потребители и онлайн рекламата, пише Reuters. От друга страна, печатното издание на медията отчита все по-ниски постъпления от продажби.

Онлайн продуктите на New York Times вече имат близо 2.5 млн. абонати в края на третото тримесечие, а приходите от реклама в този сектор са нараснали с 11%. Абонаментите за онлайн продукти на американския всекидневник са се увеличили със 154 хил. до 2.487 млн. през третото тримесечие. На годишна основа това е ръст от 59%. Темпът на нарастване е по-голям в сравнение с предходните три месеца (със 114 хил.), но по-слаб в сравнение с първото тримесечие, когато в контекста на избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ достигна повишение от 348 хил.

Приходите на New York Times са достигнали 385.6 млн. долара за изминалото тримесечие, като това е увеличение от 6.1% в сравнение с второто. Постъпленията от дигиталната реклама са се повишили с 11% до 49.2 млн. долара. Сумата е 43% от общите приходи от реклама. Приходите от реклама в печатните издания намалява с 20.1% до 64.4 млн. Долара.

Рекламен бизнес

Новата рекламна кампания: Samsung vs. iPhone

В новата си рекламна кампания, Samsung не поставя толкова на преден план предимствата на своите смартфони, колко недостатъците на всички генерации на iPhone. Клипът започва със сцена през 2007 г., когато главният герой Ерик си купува първия iPhone. Недостатъчното му пространство за запаметяване на снимки се проявява не след дълго. Шест години по-късно, запознавайки се с приятелката му, която използва Galaxy Note 3, той трябва да запамети номера й по традиционния начин в своя iPhone, докато тя записва неговия на ръка със стик на екрана. През 2016 г. Пък нейният Samsung издържа при падане във вода, докато Еярик трябва да суши своя iPhone в ориз. Тази година вече главният герой не се реди на опашките за новия iPhone X, а си купува смартфон от новата генерация на Samsung - Galaxy S8, S8+ и Note 8. Новата рекламна кампания е дело на агенцията Wieden + Kennedy Portland.

"Манчестър юнайтед" е получил най-много пари от дейности извън телевизионните права

"Манчестър юнайтед" е клубът с най-големи приходи от дейности, които не са свързани с телевизионното излъчване за сезон 2015-2016, пише "Дневник". "Червените дяволи" отчитат 500.7 милиона евро от реклама и други дейности, показва проучване на KPMG.

Според анализа генерираните приходи, които не влизат в графата телевизионни права, оказват по-голям положителен ефект върху дългосрочния бизнес план на футболните клубове. В повечето случаи парите от договорите за телевизионното излъчване са поравно разпределени и отборите нямат контрол над тях.

Втори в класацията е германският шампион "Байерн" (Мюнхен) с 444.4 милиона евро приходи от "други дейности". Първата петица допълват "Барселона" (417 млн. евро), ПСЖ (397.8 млн.) и "Реал" (Мадрид) (369.7 млн.).

Свободни позиции:

