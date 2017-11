Мери Хокадей: Медийните и технологичните компании сериозно трябва да обмислят ролята си

Визитка



От 2014 г. Мери Хокадей оглавява BBC World Service English, където отговаря за подбора и създаването на аудиосъдържание, предназначено за английски говореща аудитория, или общо 75 млн. души седмично. През 2006 г. тя е заместник ръководител на BBC Radio News, където работи с екипите на Today, The World at One и Radio 5live. Впоследствие тя застава начело на BBC Newsroom, отговаряйки за централните радиоемисии на BBC News, BBC News Channel, BBC Radio Newsroom, както и за новинарския уебсайт BBC News.

Хокадей става част от екипа на BBC през 1986 г. В началото на 90-те тя е кореспондент на медиата и на The Independent в Прага, отразявайки посткомунистическите процеси в Чешката република. Между 2001 и 2006 г. вече е редактор на BBC World Service News and Current Affairs, проследявайки събитията, свързани с 11 септември, Афганистан и инвазията в Ирак. Под нейно ръководство отделът ѝ е отличен със наградата Sony Gold за отразяването на събитията около атентата в Световния търговки център през 2001 г.

Мери Хокадей е автор на биографията на Милена Йесенска, чешки журналист и муза на Франц Кафка.