Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (14 ноември)

На българския пазар

Анна Кастрева е новият мениджър "Корпоративни комуникации" в "Kaufland България"





Анна Кастрева вече заема поста мениджър "Корпоративни комуникации" в "Кауфланд България", като основните й отгворности на новата управленска позиция ще бъдат изграждането и управлението на репутацията на компанията. Отделът, който тя оглавява, е нов за търговската верига хипермаркети, а целта му е да обедини публичните комуникации, програмите за корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации на компанията.

Кастрева има над 13 години професионален опит в сферата на комуникациите, като той включва управлението на корпоративни, институционални, бранд и кризисни комуникации. Преди да стане част от екипа на Kaufland България, тя заема позицията мениджър "Корпоративни комуникации и PR" в bTV Media Group, а кариерата си започва като журналист във вестник "Дневник". Кастрева има бакалавърска степен по журналистика от СУ "Св. Климент Охридски" и диплома по PR от The Chartered Institute of Public Relations, Великобритания.

"Нова броудкастинг груп" с двуцифрен ръст на приходите и през третото тримесечие

"Нова броудкастинг груп" отбелязва двуцифрен ръст в приходите и увеличение на печалбата, става ясно от официалния отчет за третото тримесечие на 2017 г. на собственика на българската група - шведската компания Modern Times Group (MTG). В него е отбелязано също, че делът на аудиторията в България на годишна база остава стабилен, както и пазарът на телевизионна реклама.

Шведската компания отчита увеличение в общите приходи както за третото тримесечие, така и от началото на годината до септември, показва официалният отчет. За периода от юли до септември приходите на MTG се равняват на 4.2 млрд. шведски крони, или приблизително 431 млн. евро, което представлява органичен растеж от 7% на годишна база. Приходите за деветте месеца са 12.2 млрд. шведски крони, или с 6.9% повече.

Печалбата преди плащане на лихви и данъци на MTG за третото тримесечие се равнява на 257 млн. шведски крони, в сравнение със 141 млн. крони през същия период година по-рано. През периода януари – септември, печалбата е в размер на 785 млн. шведски крони, което представлява органичен растеж от 6.4%.

Преди компанията да започне с преструктуриране на бизнеса си и продажбата на редица поделения, данните на "Нова броудкастинг груп" бяха представяни в един регион заедно с Чехия и Прибалтика. Сега отчетът посочва резултати единствено на международния развлекателен бизнес на MTG, където влизат българският бизнес на групата заедно с френския канал Trace. Общите им приходи за третото тримесечие на 2017 г. са 246 млн. шведски крони, а за периода януари – септември се равняват на 817 млн. шведски крони, отчитайки органичен ръст от съответно 12% и 7.3%. Оперативната печалба също бележи двуцифрен ръст на годишна база, равнявайки се на 29 млн. шведски крони за тримесечието и 100 млн. за деветмесечието на 2017 г.

КЗК глоби с близо 50 хил. лв. "Лаптоп.Бг" заради съдържание в личен видеоблог

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 47 265 лв. за нелоялна конкуренция на компанията за онлайн продажба на техника "Лаптоп.БГ". Сумата представлява 0.5% от нетните приходи от продажби на дружеството.

Преписката е образувана по искане на компанията "Голдън грийн стоун груп", която управлява онлайн магазина за компютърна техника evarna.com.

Става въпрос за видео на блогъра Димитър Кожухаров в гейминг канала му Noobclever Gaming в YouTube с близо 39 хил. последователи. Във въпросното видео, публикувано в началото на годината, Кожухаров коментира спецификите на частите на професионален компютър за игри от сайта evarna.com, които според него не предоставят достатъчно и коректна информация, наричайки още фирмата измамна. Той сравнява параметрите и цените на частите на комютъра от evarna.com с тези на други марки в различни платформи за електронна търговия. Накрая на видеото, гледано близо 20 хил. пъти, демонстрира как би изглеждал подобен компютър със същите части, поръчани от сайта desktop.bg, който е собственост на "Лаптоп.БГ". В допълнение често в своите видеа Кожухаров споменава или показва рекламен кадър на сайта на "Лаптоп.БГ" и по-конкретно на продуктите им G:RIGS, които могат да бъдат закупени с отстъпка, ако потребителите въведат промокод с името на YouTube канала му.

Според жалбоподателя "Голдън грийн стоун груп" блогърът е извършил сравнителна реклама в полза на desktop.bg, уронвайки авторитета на evarna.com и умишлено, насочвайки поребителите към покупката на рекламираните продукти G:RIGS.

В становището на "Лаптоп.БГ" пред КЗК се посочва, че фирмата няма договорни отношения с блогъра за рекламни услуги, нито контрол или отношение към съдържанието, което той публикува в личния си канал в YouTube. От компанията пишат още, че единствената им връзка с Димитър Кожухаров е, че той е сред няколкото стриймъра, в чиито канали в YouTube се промотира възможността техните последователи да пазаруват с отстъпка продукти от desktop.bg чрез промоционален код. Ползата за съответните стриймъри е също да получат отстъпка от цената на продуктите, които биха закупили от "Лаптоп.БГ".

Кои са финалистите в тазгодишния конкурс "Effie – България"

Организатрите от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) на десетото юбилейно издание на конкурса за ефективност на маркетинговите комуникации "Effie – България" обявиха кампаниите финалисти в надпреварата. Това е едно от най-важните събития за пазара, в което могат да кандидатстват както агенции, така и рекламодатели и цели да отличи рекламните кампании и маркетингови практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.

Традиционно и тази година най-много финалисти, общо 10 кампании, има в категорията "Стоки", следвана от "Услуги". Най-малко заявки, стигнали до финала на "Effie – България" има в категориите "Кормпоративни комуникации" и "Промоции".

Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 22 ноември в Sofia Live Club.

Вижте пълния списък с финалистите:



Категория "Стоки"



Кампания: Бомбичката се завръща

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Медиа агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД

Студио за видео продукция и анимация: ROBO



Кампания: Бутилка ЗаВръщане

Клиент: The Coca Cola Company

Агенция: Noble Graphics

Медиа агенция: ZAC



Кампания: Крадецът на ябълки краде най-доброто от момента

Клиент: Загорка АД

Агенция: All Channels Communication

Медиа агенция: МедиаС Ком

Продуцентска компания: Filmmaker



Кампания: Магарешки неволи

Клиент: Санофи България

Агенция: Publicis Sofia

Медиа агенция: Zenith

Производство и дизайн: Уасаби



Кампания: Малко по-различна кампания на Старобърно

Клиент: Загорка АД

Агенция: All Channels Communication

Медиа агенция: МедиаС Ком

Продуцентска компания: Filmmaker



Кампания: Не на дрогата

Клиент: Ростар БГ

Агенция: Nitram



Кампания: Там, където

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Медиа агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД



Кампания: Торти Неделя. И за малките моменти

Клиент: Неделя. The cake company.

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Кампания: World Class Bulgaria 2017

Клиент: Avendi

Агенция: A Team

Медиа агенция: Knoway

Медиа агенция: Аргент-2002



Кампания: Heineken – The Phone Call

Клиент: Загорка АД

Агенция: Next DC

BTL: QWERTY

Медиа агенция: МедиаС Ком



Категория: "Услуги"



Кампания: Втора работа

Клиент: Пощенска банка

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

Дигитална агенция: FCB Sofia

Медийна комуникация: Direct Media Kres

PR и дигитална агенция: ББДО Груп/Проксимити София



Кампания: Голямото теглене

Клиент: Пощенска банка

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

Дигитална агенция: FCB Sofia

Медийна комуникация: Direct Media Kres

PR и дигитална агенция: ББДО Груп/Проксимити София



Кампания: Дори през зимата

Клиент: Lidl България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Кампания: Между другото може да платиш онлайн

Клиент: Мобилтел

Агенция: KNOWAY

Медиа агенция: Mindshare

Продуцентска къща: Чучков Брадърс Студио

Продуцентска къща: Фифт Дигрии

PR: Юнайтед партнърс



Категория "Промоции"



Кампания:MyTelenor App

Клиент: Теленор България

Агенция: DDB Sofia

Медиа агенция: PHD Bulgaria



Кампания: Топ 3

Клиент: Lidl България

Агенция: KNOWAY



Категория "Корпоративни комуникации"



Кампания: Герои на деня

Клиент: Икономедия

Агенция: Noble Graphics

Студио за видео продукция и анимация: ROBO

Аудио студио: Brambar Studio



Кампания: Мога там, искам тук

Клиент: Telus International Europe

Агенция: ББДО Груп/Проксимити София

Медиа агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД



Категория "Социална, медийна, политическа кампания"



Кампания: Наградите, за които да започне да се говори

Клиент: Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА)

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

ПР и дигитална агенция: ББДО Груп/Проксимити София

Дигитална агенция: МетодияУеб



Кампания: Ти си това, което четеш

Клиент: Медияпул

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Дизайн и анимационно студио: Four Plus Studio

Звукозаписно студио: Brambar Studio



Кампания: Търся втора работа

Клиент: Майко Мила / Айрън Бюти

Агенция: Noble Graphics

Решенията срещу фалшивите новини в България, представени на срещата на АЕЖ и Фондация за свободата "Фридрих Науман"

Асоциацията на европейските журналисти в България (АEЖ) и Фондация за свободата "Фридрих Науман" бяха организатори на среща-дискусия: "Европа срещу дезинформацията: реална заплаха ли е кривата краставица за европейския проект".

Специални гост лектори на събитието бяха Ида Линдвал от специалното звено за борба с дезинформацията към Европейската служба за външна политика и Жак Пизе журналист от френския вестник Liberation, член на екипа на германската разследваща организация Correctiv.org. По време на събитието се състоя дискусия с участието на български журналисти, главни редактори и експерти, които коментираха темата фалшиви новини и дадоха конкретни примери как техните редакции се справят с тях.

Ирина Недева, журналист от Българското национално радио и председател на Асоциацията на европейските журналисти – България, изтъкна, че е важно медиите да признават грешките си, когато са сбъркали. Според нея всяка медия може понякога да разпространи непотвърдена информация, но когато установи грешката си трябва бързо да уведоми аудиторията си.

"Не правим нищо по-различно от това, което по принцип се прави в журналистиката, а именно репортерите и редакторите проверяват фактите", обясни главният редактор на dnevnik.bg Велислава Попова. "Обсъждахме идеята дали да създадем рубрика за опровергаване на фалшиви новини, но се отказахме, тъй като лъжите са толкова много, че ще е трудно да преценим кое да опровергаем и кое не", каза Попова.

Платформа за опровергаване на неверни новини се реализира и в "Нова тв". Тя беше представена от журналистката Марина Цекова. Тя обясни, че екипът им редовно получават сигнали от зрители и проверява истинността на едно или друго твърдение, появило се в медиите. По думите на Цекова възходът на фалшивите новини може да се разчете и като един вид шанс за професионалните медии, тъй като хората все повече ще се насочват към тях, за да търсят качествена информация.

Линдвал представи дейността на звеното, включително и казуси от България, но основен акцент в презентацията и бе прокремълската дезинформация. "Не одобрявам концепцията "фалшиви новини". Ние използваме термина дезинформация, защото той представлява доста по-добро обяснение на проблема, за който говорим", каза Линдвал и допълни, че подходът на службата, която представлява е просто да посочват дезинформацията и да я опровергават с факти. Звеното за борба с дезинформацията е създадено с решение на всички лидери на страните членки на ЕС през 2015 г. Повечето от членовете му са командировани национални експерти, т.е. техните страни покриват разходите за работата им.

Според Жак Пизе определението за фалшива новина е да публикуваш информация с ясното съзнание, че е невярна. "На всекиго се случва да сгреши, особено на политиците, тъй като колкото повече говориш, толкова по-голям е шансът да кажеш нещо невярно, но ако публикуваш нещо, за което знаеш, че не е истина, това вече е фалшива новина", каза Пезе.

По мнението на всички участници най-доброто средство за противопоставяне на фалшивите новини е несъмнено качествената, професионална журналистика, която е прецизна към проверката на фактите и носи отговорност към аудиторията си.

Viasat World лансира нов телевизионен канал

Британската телевизионна група Viasat World лансира нов телевизионен канал Epic Drama, чието съдържание ще бъде фокусирао около драма продукциите. За целта Viasat World обяви партньорството си с независимия продуцент на телевизионно, филмово и дигитално съдържание all3media International. Каналът ще бъде лансиран на европейския пазар, а в България ще бъде факт на 14 декември декември. Сред продукциите, които зрителите, ще могат да гледат по Epic Drama са "Миниатюристът" (The Miniaturist), Close to the Enemy, първи и втори сезон на The Village, както и от първи до трети сезон на Miss Fisher’s Murder Mysteries.

Дигитален бизнес

AppNexus иска да разбие олигопола в дигиталния маркетинг

AppNexus се занимава с разработването на рекламно ориентирани облачни технологии, които осигуряват на компанията финансиране от около 250 млн. долара през последните години. Сега обаче компанията се прицелва още по-нависоко в опита си да извади Google и Facebook от непристъпната им зона на комфорт, чрез платформата си DSP AppNexus Programmable Platform. Тя представлява конзола, разработена на принципа на изкуствения интелект. Console предлага бърза и точна оптимизация чрез технология, която изгражда персонализирани алгоритми за покупки, разработени според нуждите на клиентите и фокусирани върху конкретни цели за ефективност. Платформата не просто улеснява придобиването на рекламни права от много и разнообразни сайтове, тя прави анализ на данните в реално време, определяйки оптималните условия за изпълнението на поръчките. До голяма степен компанията осигурява и начин, по който компаниите ефективно да разпределят разходите си за реклама.

Twitter удвои максималната дължина на съобщенията и позволи въвеждането на 280 символа



Фотограф: Kacper Pempel

След успешен тест Twitter реши да удвои максималната дължина на съобщенията и позволи въвеждането на 280 символа, съобщи американската компания, като уточни, че това е миниреволюция за социалната мрежа, пише "Дневник".

"Целта ни е да гарантираме запазването на бързината и краткостта, които олицетворяват Twitter. Ще приложим промяната на всички езици, където лимитът от 140 знака затруднява потребителите", написа в блога си социалната мрежа, която извърши тест сред потребители през септември.

Удължаването на туитовете засяга само съобщенията с латински букви, напомня компанията, тъй като лимитът от 140 знака изглежда представлява проблем преди всичко за потребителите, които пишат на английски, испански, португалски или френски език, за разлика от тези, които пишат на японски, корейски или китайски.

Русия обмисля да приравни западни социални мрежи и медии с "чужди агенти"

Русия обмисля да разшири закона си за "чуждестранните агенти", като добави към него и чужди социални мрежи и въведе ограничения за издания, получаващи външно финансиране. Това обяви председателят на фракцията в руската Дума Сергей Неверов, пише "Дневник". Според него мярката ще е отговор на решението на САЩ да регистрират контролираната от Кремъл телевизия RT (бившата Russia Today).

Фракциите в Думата не са единодушни какви трябва да бъдат ограниченията за медиите. Според депутата от "Единна Русия" Пьотр Толстой (чието име нашумя в българските медии миналата година) "освен формално участие в капитала - т.е. в уставния капитал, или във функционирането на (медията) на територията на Русия има и въпроси като обмен на съдържание. В този план в САЩ вече са наложени ограничения на действията в социалните мрежи на медии, произхождащи от Русия." Затова според него Русия е готова да отбелязва публикациите на чужди медии в социалните мрежи с етикет "чужди агенти".

Сегашната законова рамка в Русия, която действа от 2012 г., предвижда всички неправителствени организации, едновременно финансирани от чужбина и занимаващи се с политическа дейност, да се обозначават като чуждестранни агенти. След тази регистрация те трябва да предоставят редовни доклади. Във всяка своя публикация "чуждите агенти" трябва да упоменават статуса си. Финансите им подлежат на задължителен одит, а също така трябва да се отчитат пред властите за действията си.

Нова финансова инжекция за Snap след незадоволителните финансови резултати

Snap, която контролира онлайн платформата Snapchat, отчете драстично понижение на цената на акциите си. Това се дължи на незадоволителните финансови резултати на американската група за третото тримесечие. Snap генерира приходи от онлайн реклама далеч под своите очаквания и тези на Уолстрийт, както и слаб ръст на потребителите. В този критичен за компанията момент, китайският технологичен гигант Tencent – собственик на социалната мрежа WeChat закупи 12% от акциите на американската Snap, като вече притежава акции на стойност 2 млрд. долара.

По този начин ключовите акционери в Snap стават два – Tencent и Comcast, която вложи 500 млн. долара в технологичния стартъп преди няколко месеца. Анализатори смятат, че Tencent, която е най-голямата компания за игри в света по приходи, се възползва от социалните мрежи, където да популяризира своите игри за смартфони, като Honour of Kings. По този начин тя ще има нужда от местни социални мрежи, за да рекламира игрите си на чуждестранни пазари.

Медиен бизнес

Мери Хокадей: Медийните и технологичните компании сериозно трябва да обмислят ролята си

От 2014 г. Мери Хокадей оглавява BBC World Service English, където отговаря за подбора и създаването на аудиосъдържание, предназначено за английски говореща аудитория, или общо 75 млн. души седмично. През 2006 г. тя е заместник ръководител на BBC Radio News, където работи с екипите на Today, The World at One и Radio 5live. Впоследствие тя застава начело на BBC Newsroom, отговаряйки за централните радиоемисии на BBC News, BBC News Channel, BBC Radio Newsroom, както и за новинарския уебсайт BBC News.

Според нея най-голямото предизвикателство пред съвременната журналистика идва от правителствата и организациите, които полагат много усилия, за да подкопаят работата на добрите журналисти. Хокадей разказа пред "Каитал" за работата й в BBC и мерките, които медийната компания предприема за справяне с фалшивите новини.

Рекламен бизнес

Усещането да видиш Salvator Mundi

Последното оцеляло живописно платно на Леонардо да Винчи Salvator Mundi ще бъде предложено на аукцион на 15 ноември от британската аукционна къща Christie's, като цената на произведението се очаква да достигне цена от 100 млн. долара.

Salvator Mundi (Спасителят на света) изобразява Исус Христос с кристално кълбо, символизиращо Вселената и се предполага, че е нарисувана около 1500 година и е една от 20-те оцелели картини на Леонардо.

За да промотира аукциона, рекламната агенция Droga5 NY акцентира на усещането на хората, наблюдавайки платното, отколкото на самото произведение на изкуството. Рекламният клип на Christie's показва редица различни и неподправени реакции на множество хора, всеки от тях усещащ и разбиращ Salvator Mundi по свой собствен начин. Кампанията, наречена "Последният да Винчи" е изпълнена в партньорство с фотографът Надав Кандер, който е поставил скрита камера зад платното, за да може да улови личните емоции на всеки от посетителите. Във видеото, което продължава повече от четири минути, нито веднъж не е показано произведението Salvator Mundi.

Детското въображение през зимата, в новата кампания на The North Face

Рекламният клип на американския бранд за облекла сред природата The North Face, заснет в партньорство с Sherpas Cinema, спечели награда на международното филмово състезание Banff Film Festival в категорията "Най-добър ски и сноуборд филм". Кампанията, наречена "Въображение", представя детската фантазия и необятните възможности, които тя обрисува. В рекламния клип, малко момченце, возейки се на задната седалка на колата, оглежда с интерес зимните картини, които се сменят пред погледа му. И така изведнъж паралелно до колата се появява скиор, който започва да кара ски по покривите на къщите, през улиците, сякаш летейки във въздуха. Това е ролята на професионалния скиор Том Уолиш. Пътят им продължава заедно до училищната спирка, където се засичат и разминават всички скиори във въображението на децата, незабелязани от порасналите им родители.

Свободни позиции:

